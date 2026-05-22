Sustabdžius populiarią pokalbių laidą – D. Trumpo kirtis: „Jis buvo tarsi lavonas“

2026 m. gegužės 22 d. 11:05
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pasidžiaugė, kad transliuotojo CBS sprendimu eteryje neliks dešimtmetį gyvavusios vakaro pokalbių laidos „The Late Show“, bei pašiepė jos vedėją Stepheną Colbertą.
Laida buvo atšaukta po to, kai S. Colbertas pašiepė transliuotoją dėl susitarimo sumokėti D. Trumpui 16 milijonų dolerių kompensacija už neva „piktavališkai“ suredaguotą interviu su pastarojo varžove rinkimuose demokrate Kamala Harris.
Dėl kandžių pastabų jo atžvilgiu ir tariamo šališkumo liberalų atžvilgiu D. Trumpas nuo seno griežia dantį tiek ant S. Colberto, tiek ant kitų pagrindinių televizijos kanalų vėlyvojo vakaro laidų vedėjų.
„Pagaliau S. Colbertas dings iš CBS. Nuostabu, kad jis išsilaikė taip ilgai!

Jokio talento, jokio reitingo, jokio gyvenimo. Jis buvo tarsi lavonas. Galėtum paimti bet kurį praeivį gatvėje, ir jis būtų pasirodęs geriau už šį visišką kvailį. Ačiū Dievui, kad jis pagaliau dingo!“ – savo platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
CBS tvirtino, kad sprendimas nutraukti vakarinių laidų reitingų lentelėse pirmaujančios laidos „The Late Show with Stephen Colbert“ transliaciją buvo grynai finansinis, o tai, kad jis buvo priimtas tuo metu, kai patronuojančioji bendrovė „Paramount“ siekė gauti vyriausybės pritarimą įvykdyti 8,4 mlrd. JAV dolerių vertės susijungimo su korporacija „Skydance Media“ sandorį, buvo tik sutapimas.
