Verslininkus istorijų pasakojimo meno mokantis aktorius Sakalas Uždavinys: „Daugelis bijo atrodyti kaip idiotai“

„Pridėjus istoriją, tūkstančiais kartų sustiprėja produkto pasiekiamumas ir supratimas apie jį“, – įsitikinęs Sakalas.
Šį šeštadienį „Lietuvos ryto“ televizijos laida „Gyvenimas versle“ užbaigs aštuntąjį sezoną ir žiūrovus paskutinį kartą pakvies išgirsti tris unikalias verslo istorijas. Viena jų – aktoriaus bei režisieriaus Sakalo Uždavinio rengiami mokymai verslininkams, norintiems suprasti ir įvaldyti istorijų pasakojimo meną.
Sakalas jau ne vienerius metus dirba su verslo atstovais, mokydamas juos kalbėti taip, kad jų klausytųsi, parduoti taip, kad jais tikėtų, o savo istoriją pasakoti taip, kad ji įkvėptų kitus.
Pasak jo, šiandien vien gero produkto ar paslaugos nebeužtenka – žmonėms svarbu emocija, autentiškumas ir gebėjimas sudominti. Todėl jei teatras neišvengiamai perima vis daugiau verslo principų, verslui taip pat verta pasimokyti iš teatro gebėjimo pasakoti, įtraukti ir kurti ryšį su auditorija.
„Teatre daugėja verslo, nes šiais laikais nebeužtenka vien tik gražų dalyką padaryti. Turi pasakyti, kad jis yra gražus ir apie jį papasakoti. Prisimenu, kai buvau jaunas, pakakdavo sukurti gerą spektaklį ir žmonės dėl bilietų per naktį stovėdavo tikrąja to žodžio prasme. O dabar turi nešti žinią ir reklamuoti.
Tad jeigu teatre daugėja verslo, tai versle turėtų daugėti teatro, nes techniškai, niekam nebeįdomu ir verslas galėtų pasimokyti, kaip reikia pasakoti istoriją apie save“, – sako Sakalas.
Istorijų pasakojimas – marketingo strategija, prekės ženklui suteikianti asmenybę. Sakalas įsitikinęs, kad šiandien žmonės perka ne tik produktą ar paslaugą, bet ir emociją, kuri slypi už jų.
Pasak jo, auditorijai vis svarbiau žinoti, kas kuria prekės ženklą, kokia jo istorija ir kokias vertybes jis atspindi. Būtent todėl istorijų pasakojimas tampa vienu stipriausių įrankių, padedančių išsiskirti informacijos perpildytoje rinkoje.
„Verslo žmonės kartais net neįsivaizduoja, kokią galią turi istorija. Ta istorija nebūtinai turi būti 100 proc. teisinga, bet jeigu prie įmonės pridedi istoriją, tūkstančiais kartų sustiprėja jos produktų pasiekiamumas ir supratimas“, – įsitikinęs aktorius.
Sakalas pasakoja, kad didžiausias iššūkis mokymų pradžioje dažnai būna ne žinių trūkumas, o žmonių baimė atsiverti ir kalbėti apie save. Pasak jo, daugelis verslininkų yra įpratę komunikuoti faktais, skaičiais ir rezultatais, todėl emocinis pasakojimas jiems atrodo nejaukus ar net dirbtinas.
Vis dėlto būtent autentiškumas ir gebėjimas parodyti žmogiškąją pusę dažniausiai ir sukuria stipriausią ryšį su auditorija.
„Verslininkai bijo atrodyti kaip idiotai, bet kai bijai taip atrodyti, tada taip ir atrodai. Todėl aš padedu žmonėms suvokti potencialą to paprasto dalyko, kuris yra šalia kiekvieno.
Mes – istorijų žmonės, mes – personažai ir mūsų kiekvienas kuriamas dalykas yra istorija. Todėl verslininkams svarbu suprasti, ką tai jiems gali atnešti, kokią jėgą ir užtaisą turi istorijų pasakojimo principas, kurį galima panaudoti labai įvairiai“, – sako Sakalas.
Antroji laidos istorija pakvies žiūrovus pasižvalgyti po „Fitsout“ gamyklos, teikiančios baldus ir interjero sprendimus parduotuvėms, viešbučiams bei restoranų tinklams, užkulisius. Pasak įmonės vadovo Jono Stragio, šiandien sunku rasti Europos sostinę, kurioje nebūtų jų įrengtos parduotuvės ar viešbučio erdvės, todėl įgyvendinti projektai geriausiai atspindi sukauptą patirtį.
„Bandydami apsibrėžti misiją ir viziją, turėjome tokią formulę – „daugiau negu baldai“. Mes nepardavinėjame tik baldo, mes pardavinėjame įrengtą erdvę. Turime labai nemažai aukštos kvalifikacijos inžinierių, kurie yra tiek mūsų, tiek Lietuvos pasididžiavimas, nes būtent šie žmonės leidžia kliento sumanymą paversti technologiniais ir konstrukciniais sprendiniais“, – pasakoja verslininkas.
Per daugelį veiklos metų „Fitsout“ pelnė ne tik klientų pasitikėjimą, bet ir tarptautinį pripažinimą. Įmonė šiandien dirba su daugiau nei šimtu visame pasaulyje žinomų prekės ženklų, todėl vadovo teigimu, tokio lygio klientai yra geriausias įrodymas, kad Lietuvos įmonės gali konkuruoti aukščiausioje lygoje savo kokybe ir profesionalumu.
„Kai aukšto kalibro prekiniai ženklai, tokie kaip „Louis Vuitton“ ar „Dior“, tavimi tiki, reikia suvokti, kokioje lygoje žaidi. Jeigu jie tavimi pasitiki, vadinasi esi tarp dešimties kompanijų pasaulyje, kurios gali daryti aukščiausio lygio baldus. Tokia konkurencija yra ne apie įkainius, o apie tai, ką gali ir ar gali padaryti“, – sako įmonės vadovas.
Trečiasis laidos siužetas nukels į vestuvių planavimo industriją. Kiekvienai nuotakai šios svarbios dienos planavimas prasideda nuo vestuvinės suknelės paieškų, tačiau ši patirtis neretai lydima nepageidaujamo streso. Eglė Stoškė, pastebėjusi, kad Lietuvoje vis dar trūksta šiuolaikiškos ir malonios suknelės pasirinkimo patirties, nusprendė pakeisti nusistovėjusį požiūrį į vestuvinių suknelių nuomą ir įkūrė vestuvinių suknelių nuomos saloną „Ji pasakė taip“.
„Man atrodo, kad verslai geriausiai auga tuomet, kai jie sprendžia kažkokią problemą. Aš daug metų dirbau vestuvių pasaulyje ir niekaip negalėjau suprasti, kodėl šitoje srityje turime daug senų nusistovėjusių normų bei blogos nuotakų patirties.
Man pačiai planuojant savo vestuves net nekilo minties eiti į saloną. Atrodė normalu keliauti tiesiai pas siuvėja. Taip kilo klausimas – kodėl, besikeičiant kartoms ir augant aptarnavimo kultūrai, Lietuvoje neturime suknelės rinkimosi patirties? Čia buvo problema, o jai sprendimas – daryti taip, kad ta patirtis atsirastų“, – verslo pradžios istorija dalinasi pašnekovė.
Eglė pasakoja, jog didelę įtaką suknelės pasirinkimui daro ne tik mados tendencijos, bet ir emocijos, kurias nuotaka atsineša į saloną. Ne mažiau svarbi ir ją lydinti aplinka, mat artimųjų nuomonės neretai tampa lemtingu faktoriumi priimant sprendimą.
„Mes esame atradę audinius, kurie gali tarnauti pakankamai ilgai, tačiau visokių situacijų būna ir koks bus suknelės likimas nežinosi, kol neįvyks šventė. Pačioms suknelių kolekcijoms įtaką daro mados tendencijos, tačiau dirbant tokiame salone, svarbu skaityti žmones. Nuotakos emocijos kartais pasimato iš karto – nuo pirmų žingsnių, vos jai įėjus. Taip pat ir jos palyda dažnai nulemia nuotaikas, ypač nuotakų mamos, su kuriomis kartais būna net sunkiau nei su pačiomis nuotakomis“, – pripažįsta verslininkė.
Verslas – tai ne tik skaičiai ar sandoriai. Tai kasdieniai iššūkiai, laimėjimais nuspalvintos akimirkos, skambios sėkmės istorijos ir tyliai išgyventi pralaimėjimai. Verslas – tai gyvenimas, o „Gyvenimas versle“ – tai laida, kurios vedėjas Vidas Bareikis kviečia pažinti įdomiausias verslų istorijas, atskleisti jų kasdienybės užkulisius ir pasisemti įkvėpimo. Laidą žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 17:30 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją.
