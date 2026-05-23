Aktorė Lina Bražinskaitė atsivėrė apie gyvenimą pristabdžiusią ligą: „Neleidžiu sau palūžti“

2026 m. gegužės 23 d. 11:38
Daugeliui žiūrovų iš lietuviškų serialų puikiai pažįstama aktorė ir psichologė Lina Bražinskaitė šiandien gyvena aktyvų gyvenimą – filmavimai, sportas ir kelionės jos kasdienybėje nuolat keičia vieni kitus. Tačiau visai neseniai gyvenimas žinomą moterį privertė trumpam sustoti – netikėtai užklupusi liga pakeitė jos požiūrį į tai, kas iš tiesų svarbu.
LNK laidoje „Bus visko“ Lina atvirai papasakos, kad šį etapą išgyventi padėjo artimiausi žmonės ir viena aiški taisyklė – neleisti ligai užgožti gyvenimo.
„Šeimoje nusprendėme neleisti nei ligai, nei kitoms negandoms užgožti mūsų kasdienio gyvenimo. Tiesiog įvedėme taisyklę – nesureikšminti. Buvo tas etapas, po truputį sveikstam, po truputį kopiam į viršų“, – LNK laidoje „Bus visko“ šeštadienį pasakos Lina Bražinskaitė.
Aktorė neslepia – apie ligą viešumoje ji kalbėjo labai mažai, nes niekada nenorėjo nei gailesčio, nei perdėtos atjautos.
„Aš paprasčiausiai neleidžiu sau palūžti ar apsileisti nei kaip moteriai, nei kaip žmogui. Tokia mano terapija. Kalbuosi su medikais ir šeima tiek, kiek reikia. Neleidžiu sau į tai pasinerti“, – atviraus ji.
Šiandien Lina tikisi, kad sunkiausias etapas jau netrukus liks praeityje. Judėti pirmyn jai padeda sportas, kelionės, kalnai ir motociklai. Šalia – ir vyras Mantas, su kuriuo Liną sieja daugiau nei 35 metų pažintis bei ypatinga meilės istorija.
Plačiau apie išgyvenimus, nuo viešumo saugomus santykius ir gyvenimo pokyčius Lina Bražinskaitė papasakos jau šią šeštadienio pavakarę, 17.30 val., LNK laidoje „Bus visko“.
