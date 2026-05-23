Laima Mertinienė pirmą kartą prakalbo apie gyvenimą po Daliaus Mertino mirties: „Mano reikalavimai kitam vyrui būtų dideli“

2026 m. gegužės 23 d. 11:12
Prieš kelias savaites sukako devyneri metai, kai Anapilin iškeliavo vienas garsiausių ir mylimiausių lietuvių aktorių Dalius Mertinas. Paklausta, ar tai daug, ar mažai, jo našlė, buvusio prezidento Algirdo Brazausko dukra verslininkė Laima Mertinienė nedvejojo.
„Daug, bet gerai, kad tie metai praėjo. Pradžioje buvo labai sunku, o dabar jau lengviau prisiminti ir kalbėti, – sėdėdama prieš LNK laidos „Bus visko“ kameras šeštadienį pasakos Laima Mertinienė.
Dideliuose Mertinų namuose moteris šeimininkauja viena. Visada linksma, puikiu humoro jausmu apdovanota Laima niekada nesiskundė vyrų dėmesio stoka, tačiau po Daliaus mirties kito žmogaus į savo gyvenimą taip ir neįsileido.
„Man nereikia svetimo vyro. Be to, kai pasikalbu su draugėmis, suprantu, kad nelabai kas nori tokio amžiaus moters – mes nematomos. Kita vertus, pripratau gyventi viena, neįsivaizduoju ir nenoriu naujų santykių. Gal būtų smagu su kuo nors nueiti į teatrą ar koncertą, bet tai turėtų būti ypatingas žmogus – kultūringas, nagingas ir labai darbštus. Žodžiu, mano reikalavimai būtų dideli“, – pusiau juokais kalbėjo L. Mertinienė.
Itin atviras Laimos Mertinienės pasakojimas apie tai, kaip gyvena po vyro netekties – jau šią šeštadienio pavakarę laidoje „Bus visko“ 17.30 per LNK televiziją.
