Močiučių kelionė į Balį prasidėjo su nesusipratimais: neaiški kryptis ir gyvūnai lagaminuose

Laidų kūrėjai išduoda, kad televizijos žiūrovų laukia tikra emocijų puokštė ir stebinantis močiučių atvirumas, kuris nuo pat pirmos serijos privers įsitraukti ir gyventi močiučių nuotykių ritmu, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Močiučių komandoje – nauja žavinga keliautoja
Pernai trys močiutės – Zita, Aušra ir Virgutė – išnaršiusios Zanzibaro salą, šiemet sulaukė staigmenos. Prie keliautojų kompanijos prisijungė dar viena dalyvė – charizmatiška ir žavinga mažosios Virgutės bendravardė Virginija.
Virginija – stipraus charakterio, iškalbinga ir komunikabili dalyvė, kuriai išankstinės nuomonės ir komentarai apie skirtingus močiučių charakterius nė motais. Apie dešimtmetį Jungtinėje Karalystėje praleidusi močiutė puikiai kalba angliškai, džiaugiasi gavusi šefo Roko kvietimą vykti į Balį ir yra nusiteikusi atostogauti šimtu procentų.
„Dabar mes dviese būsim su Virgele – Virgos kvadratu. Tai bandysim atsilaikyti, kad čia mūsų labai neužgožtų“, – sako Virginija, puikiai žinanti, kad praėjusių metų projektas atskleidė ryškius žemaitiškų babų charakterius.
„Mažoji Virgutė galės melstis, Virginija – mus gaudyti, Aušrelę suporuosim, o aš ramiai pasimaudysiu“, – savo pageidaujamą kelionės scenarijų pirmoje laidoje dėsto močiutė Zita, tik ar jam bus lemta išsipildyti.
Nesusipratimai nuo pirmų valandų: neaiški kryptis ir gyvūnai lagaminuose
Močiutėms kelionę suorganizavęs Rokas nesitikėjo, kad nesusipratimai prasidės jau nuo pirmųjų kelionės planavimo valandų. Pakako pasakyti kelionės kryptį ir močiučių laukiančią užduotį, kad komandoje prasidėtų bruzdesys. Virgutė nesuprato, kur reikia važiuoti, Zita – kaip rengtis, Aušrelė ir Virginija – ką pasiimti į kelionę.
Virgučių komanda, besikraudama lagaminą, ėmė abejoti, ar viską, kas suplanuota, galima pasiimti į lėktuvą, tačiau pasaulio mačiusi Virginija patikino, kad viskas bus gerai. Anot jos, tereikia sumokėti pinigėlius ir babos lėktuvu galės skraidintis ką tik nori. Net gyvūnus.
„Žinokit, viską gyvenime reikia išbandyt. Man atėjo toks laikas viską išbandyt. Na, ką aš padarysiu dabar, kad Dievulis taip surėdė!“ – pozityviai į laukiančius nuotykius žiūri žiūrovams puikiai pažįstama žemaitė Virgutė.
Ar močiučių planai išdegs? Ką šefas ras tarp kelionės mantos? Su kokiomis nuotaikomis keturios skirtingos močiutės išriedės į skrydį aplink pusę pasaulio?
Su močiutėmis, jų pašėlusiais planais ir svajonėmis susipažinkite stebėdami saulės ir nuotykių kupiną laidą „Močiučių Bali(u)s“ jau šį pirmadienio vakarą nuo 21 val. per LNK televiziją.