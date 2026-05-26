Iš ekranų dingusios kultinės Ksenos karjeroje – dideli pokyčiai

2026 m. gegužės 26 d. 10:51
Kultinio serialo „Ksena: karingoji princesė“ žvaigždė Lucy Lawless po ilgos pertraukos vėl grįžta į televizijos ekranus – LNK pradeda rodyti stilingą detektyvinį serialą „Mano gyvenimas – vien žmogžudystės“. Tačiau šiandien Lucy Lawless intriguoja ne tik nauju vaidmeniu, bet ir itin spalvingu asmeniniu gyvenimu, kuriame – režisūra, aktyvizmas, gyvenimas ūkyje ir net traktoriaus vairavimas.
Naujajame Australijos ir Naujosios Zelandijos seriale aktorė vaidina Aleksą Krou – buvusią žmogžudysčių tyrėją, kuri, nors ir palikusi policijos darbą, niekaip negali atsispirti sudėtingiausioms byloms. Aštraus proto ir kandžiu humoru pasižyminti herojė painiausius nusikaltimus sprendžia kartu su jauna kompiuterių hakere Madison. Tačiau žiūrovai jau spėjo pastebėti – serialo sėkmės paslaptis slypi ne tik intriguojančiose bylose, bet ir pačioje Lucy Lawless charizmoje.
Prieš trisdešimt metų Lucy Lawless tapo tikru televizijos fenomenu, kai pirmą kartą pasirodė seriale „Heraklis: legendinės kelionės“, iš kurio netrukus gimė atskiras projektas – „Ksena: karingoji princesė“. Tuo metu Naujojoje Zelandijoje gimusi aktorė pasauliui buvo beveik nežinoma, tačiau vos pasirodžiusi ekrane akimirksniu pavergė žiūrovus stiprios, drąsios ir stereotipus laužančios herojės vaidmeniu.
„Ksena“ greitai tapo pasauliniu reiškiniu – antrajame sezone serialas buvo žiūrimiausia drama JAV televizijoje ir transliuotas net 108 pasaulio šalyse. Personažas iki šiol laikomas vienu svarbiausių moterų stiprybės simbolių televizijos istorijoje, o pati Lucy Lawless ne kartą yra sakiusi, kad iki šiol savyje nešiojasi dalelę Ksenos charakterio.
Įdomu tai, kad šiandien 58 metų aktorės gyvenimas mažai primena tradicinį Holivudo žvaigždės gyvenimo būdą. Vos tik baigusi filmavimus ji išvyksta į savo ūkį Naujojoje Zelandijoje, kur kartu su vyru sodina medžius, prižiūri žemę ir dirba sunkų fizinį darbą. „Iš dalies esu tikra valstietė ir man tai puikiai sekasi“, – juokiasi aktorė. Ji neslepia, kad būtent toks gyvenimas leidžia pabėgti nuo Holivudo šurmulio ir išlaikyti vidinę ramybę.
Dar viena netikėta Lucy Lawless pusė – režisūra. Pastaraisiais metais aktorė debiutavo kaip dokumentinio kino kūrėja su filmu „Never Look Away“, pasakojančiu apie legendinę CNN karo operatorę Margaret Moth. Filmas buvo pristatytas prestižiniame „Sundance“ festivalyje, o pati aktorė prisipažino, kad režisūra jai tapo kone priklausomybe. „Tas nuolatinis problemų sprendimas filmavimo aikštelėje labai įtraukia“, – yra sakiusi ji.
Lucy Lawless garsėja ir aktyvia visuomenine pozicija. Aktorė daugelį metų palaiko aplinkosaugos iniciatyvas, moterų bei LGBTQ+ teises. Vienos protesto akcijos metu ji net buvo sulaikyta kartu su „Greenpeace“ aktyvistais po to, kai užlipo ant naftos gręžimo laivo protestuodama prieš klimato kaitą. „Aktyvizmas man svarbesnis nei šou verslas“, – yra sakiusi aktorė Naujosios Zelandijos žiniasklaidai.
Seriale „Mano gyvenimas – vien žmogžudystės“ žiūrovų laukia ir nostalgiškas susitikimas – viename sezone Lucy Lawless vėl dirbo kartu su savo ilgamete kolege ir artima drauge Renee O’Connor, legendinėje „Ksenoje“ vaidinusia Gabrielę. Abi aktorės pripažino, kad sugrįžimas kartu į ekraną joms buvo itin emocingas.
Naujasis LNK serialas „Mano gyvenimas – vien žmogžudystės“ išsiskiria tuo, kad čia nėra niūrios kriminalinių serialų atmosferos – vietoje tamsos žiūrovų laukia saulėti Australijos ir Naujosios Zelandijos miestai, subtilus humoras, ryškūs personažai ir stilingai pateiktos kriminalinės istorijos. Tai serialas tiems, kurie pasiilgo lengvesnio, charizmatiško ir įtraukiančio detektyvo vakaro televizijoje.
Lucy prisipažino, kad jos didžioji svajonė – viename iš serialo epizodų kviestine žvaigžde išvysti JAV kino ikoną Natashą Lyonne.
„Mano gyvenimas – vien žmogžudystės“ – nuo pirmadienio iki penktadienio 16.30 val. per LNK.
