Balyje iš Roko Galvono rankų išplėšta milijoninė suma

Pusantro tūkstančio eurų virto milijonais
„Žinokit, mes taip nepratę... Kad per minutę keli pinigėliai virstų visu pluoštu banknotų. Mano praktika sako, kad reikia ilgai ir sunkiai dirbti, kad taip atsitiktų, – juokiasi Rokas Galvonas, prisiminęs pinigų keitimo įspūdžius. – Pakišau keletą šimtinių eurų banknotų, o atgal davė tiek, kad vos rankose telpa – iš viso 38 milijonus. Į piniginę tokio kiekio neįmanoma sudėti, tad pinigus nešiau rankose.“
Rokas sako, kad greičiausiai baboms visa ši situacija paliko dar didesnį įspūdį: jos ir juokėsi, ir stebėjosi, ir džiaugėsi, matydamos, kaip pildosi jų kišenės. Bet netrukus ramią pinigų keitimo procedūrą ir pašnekesius nutraukė netikėtas veiksmas – visi gauti pinigai buvo išplėšti Rokui iš rankų.
M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę
„Nelabai spėjau ir susiorientuoti normaliai, kai mano pinigai jau buvo kitoje pusėje stiklinių durų, – pasakoja R. Galvonas. – Žinoma, aš nebūčiau aš, jei nebūčiau atgavęs savo kupiūrų“.
Netikėtos močiučių reakcijos į balietišką dvasingumą
Susiję straipsniai
Išsprendusi milijoninį kriminalą, keliautojų kompanija leidosi į pirmąją išvyką saloje. Kaip ir dera atvykus į Balį, dienos planuose buvo dvasingumo praktika – lankymasis pas vietos šamaną.
Močiutės, nors ir smalsios, buvo šiek tiek sutrikusios prieš susitikimą su joms nepažinios religijos dvasininku. Dar nepraėjus pro kiemo vartus, močiutė Virginija pradėjo Rokui ir močiutėms siūlyti apsaugas „dėl visa ko“ – rišo siūlus, segė žiogelius, kartojo užkalbėjimus... Tačiau vartai atsivėrė.
Nors aplinka buvo išskirtinė, įdomi ir netikėta, močiučių viešnagė pas šamaną joms sukėlė daug klausimų – ar tikrai jis turi šamaniškos išminties ir praktikos? Ar galima vesti užsiėmimus savo akis slepiant po akiniais? Ar tai, ką pasakoja šamanas, gali turėti juntamą poveikį?
Besvarstant šiuos klausimus, močiutė Virginija uoliai įsitraukė į pokalbius su vietos dvasininkais, ėmė aiškintis religijos subtilybes, o štai Zitai prasidėjo visai kitokia reakcija...
„Jinai kai visada išsišoka ir kartais tikrai ne vietoj... Šitoj vietoj jau jinai turėjo būt santūresnė. Pas ją trūksta tolerancijos. Visgi atėjom į šventyklą ir mes čia esame svečiai“, – po dienos įvykių savo mintimis apie Zitą dalijosi močiutė Virginija, kuriai susitikimas su šamanu paliko tik pačius geriausius įspūdžius.
„Manęs šamanas neveikė, bet Zitai kliuvo... Matyt jis visą energetiką nukreipė į ją“ – kelionės draugei antrino močiutė Virgutė.
Tuo tarpu močiutė Zita po dienos įspūdžių savo nuomonę rėžė tiesiai šviesiai: „Klausė, ar man viskas gerai. Man tai gerai. Bet kad jam negerai!“
Kas nutiko Zitai ir kaip dingo Roko Galvono milijonai? Jau šį trečiadienio vakarą visus Palangos keliautojų nuotykius pamatykite nuotaikingiausioje sezono laidoje „Močiučių Bali(u)s“ 21 val. per LNK.