Viačeslavas Mickevičius prakalbo apie bjaurius komentarus

Ir ne, čia nėra klaidos, tokio žodžio „lekiravimas“ tiesiog nėra, kaip nėra ir tokio aparato. Slavka kaip visada taiklus – toks aktorius, aktyvus visuomenininkas, jautrus žmogus, žonglierius, cirkininkas – irgi vienintelis.
Pokalbis su juo „Labai smagiame vakare su „Delfi“ buvo be galo linksmas ir dažnai netikėtas – Viačeslavas niekada neieško žodžių kišenėje, greitai ir šmaikščiai atsako į bet kokį klausimą. Kartais net apgręždamas jį vedėjai. Slavka prisipažino, kad tokį gebėjimą jam suteikė vaikystė daugiavaikėje šeimoje, kai reikėjo nuolat kovoti dėl savo teisių su vyresniais broliais ir seserimis. Daug žinių suteikė ir aktorystės studijos pas Valentiną Masalskį.
Socialiniuose tinkluose Viačeslavą seka daugiau nei 100 000 žmonių ir žinoma, kad jis sulaukia ne tik palaikymo žinučių. Slavkos pokalbiai su bjaurius komentarus parašiusiais žmonėmis tapo socialinių tinklų sensacijomis. Laidos vedėja Elena Varnauskaitė irgi pabandė paskambinti neigiamą komentarą parašiusiems žmonėms čia pat, filmavimo metu. Juokingiausia, kad žmonės dažnai net neprisimena, ką parašė ir kodėl taip padarė.
Tariamas anonimiškumas sukuria nebaudžiamumo iliuziją. Tačiau nors Elena sakė labai ilgai ieškojusi neigiamų komentarų kontaktų, Viačeslavas užtrunka nuo minutės iki ilgiausiai trukusių 40 minučių detektyvinių paieškų, kol randa drąsuolio telefoną. Kaip tai padaryti jis atskleidė visiems laidos žiūrovams. Drebėkit, komentatoriai!
Antroji laidos viešnia – legendinė aktorė Larisa Kalpokaitė taip pat atsinešė labai smagių ir netikėtų istorijų iš teatrinio gyvenimo. Ji, kaip ir Viačeslavas, puikiai moka išsisukti iš nepatogių situacijų bei paversti jas privalumais. Kartą žiūrovų ovacijų sulaukė net netikėtas ir skaudus kritimas scenoje – tereikėjo tik talentingai tai apžaisti.
Visada energiją ir gerą nuotaiką spinduliuojanti aktorė atskleidė, kaip pasikrauna jėgų. „Sportas man kankynė. Temperamentas veža, tačiau, kai pamatau, kad turėsiu įveikti laiptus – apima siaubas. Todėl privalau kasdien sportuoti“, – sakė Larisa Kalpokaitė.
Nuo sporto iki aktorinių triukų – juokingas, įtraukiantis ir pilnas gyvenimiškų patarimų vakaras jūsų laukia jau šį šeštadienį.