Andrius Tapinas išdavė „Auksinio proto“ reitingus: jie – stebina

Socialiniuose tinkluose jis pasidalijo, jog laida itin žiūrima.
„12 metų. 12 sezonų LRT eteryje yra Auksinis protas ir vis dar superfinalas traiško visus konkurentus.
Penktadienį vykusį superfinalą vidutiniškai žiūrėjo 37 proc. tuo metu televizorių įsijungusių žmonių (angl. audience share), o aukščiausias skaičius buvo 42 proc.. Tiesiogiai žiūrėjusių žmonių skaičius siekė 280 tūkstančių, tai čia neskaičiuojant tų, kurie žiūrėjo pavėluotai.
Galbūt ir mūsų „politinių draugų“ pažadai, kad ir du trečiakursiai galėtų generuoti tokius rezultatus, galėtų būtų teisingi, bet kažkaip pastaruoju metu šitas entuziazmas nuimti „Auksinį protą“ apslopo.
O mes su Arūnu ir visa Auksinio proto kūrybine komanda nuoširdžiausiai dėkojam visiems mūsų mylimiems žiūrovams, keičiam smokingus į žydrus švarkus (per didelius) ir jau penktadienį kviečiam stebėti Vasaros lygą. Ačiū!“, – feisbuke rašė jis.
