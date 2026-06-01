Balyje – nevaldomos močiučių ašaros: „Man prasidėjo panika“

Pirmas įspūdis – lyg rojus žemėje
Žingsnis po žingsnio susipažįstant su Balio sala, močiučių kelias jas atvedė prie Baliui itin būdingo ir įspūdingo kraštovaizdžio – ryžių terasų. Žaliais laipteliais išmarginti kalneliai, apsupti palmių ir gėlių juostomis, močiutėms atėmė žadą. Akyse ėmė blizgėti ašaros, o iš lūpų veržėsi dėkingumo žodžiai.
„Rokai, į kokį rojų atvežei močiutes, ką? Nežinau ar aš būčiau gyvenime atvažiavusi iki čia...“ – išvydusi Tegallalang ryžių terasas susijaudinimo neslėpė Balyje keliaujanti močiutė Virginija.
„Vėl noriu verkt“, – besiveržiančių ašarų nebegalėjo suvaldyti gamtos grožiui ypatingai jautri močiutė Aušra.
„Baise graže buvo“, – dienos pabaigoje tiesiai šviesiai reziumavo žemaitiškai kalbanti močiutė Virgutė.
Močiučių nuostabai čia jų laukė ne tik akis džiuginantys vaizdai, bet ir nemenki iššūkiai – virš ryžių terasų tiesėsi keliolika lynų, kviečiančių įveikti aukščio ir greičio baimes.
Pramogas lydėjo ašaros ir klyksmai
Išgyvenus pirmąsias emocijas ir graudulį, kelionės organizatorius Rokas Galvonas močiutes pakvietė pramogauti. Milžiniškos sūpuoklės, „skraidantys dviračiai“, besidriekiantys lynai – rodos, viskas kelia puikias emocijas, tačiau močiučių kompaniją ėmė temdyti nesutarimai.
Aukščio baimę turinti Zita, paraginta Roko, sėdosi ant dviračio, kuriuo važiuoti planavo močiutė Virginija. Už tokį elgesį Zitos adresu nuskriejo laimingos kelionės nelinkintis linkėjimas. Visa tai susidėjo į krūvą ir viršų ėmė emocijos – ant dviračio sėdinti Zita klykė iš baimės, o baigusi trasą nebesuvaldė ašarų.
„Man prasidėjo panika. Pradėjo drebėti rankos, kojos, – kalbėjo močiutė Zita ir tikino, kad daugiausia baimės ir nerimo sukėlė kolegės išsakyti žodžiai. – Aš gyvenime to nepalinkėčiau net savo priešui. Šitie žodžiai buvo patys skaudžiausi.“
Nemažiau įžeista jautėsi ir močiutė Virginija, kuriai išpildyti svajonės skrieti virš ryžių terasų dviračiu visgi nepavyko. Iš šios nesėkmės netruko pasijuokti neseniai prisiašarojusi Zitulė, kurios komentarai Virginijai nepatiko.
„Jau toksai sarkazmas gaunas... Tas sarkazmas užknisa. Nežinau, kaip supranta, gal galvoja, kad juokais pasakiau. Bet tikrai užknisa“ – po dienos nuotykių atviravo močiutė Virginija, įsitikinusi, kad juokais pasakytus žodžius Zita suprato per rimtai.
Tad ką išgirdo Zita? Kodėl diena buvo pripildyta ašarų? Ir kuri močiutė rodė išskirtinę drąsą, nepaisydama aplink vykstančių nesutarimų?
Nuostabūs ryžių terasų vaizdai ir visa močiučių emocijų paletė egzotika alsuojančioje laidoje „Močiučių Bali(u)s"!