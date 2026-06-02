 Tėčio į ralį atvestas Adomas Grinius šiemet turėjo ypatingą progą švęsti.

Šiemet jau 31-ąjį kartą surengtas „Press Rally“ subūrė 85 ekipažus iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos. Dalyviai per dvi dienas įveikė maršrutą nuo Vilniaus per Molėtus, Anykščius, Panevėžį, Šiaulius, Kuršėnus ir Klaipėdą iki finišo Nidoje. Čia vienoje trasoje susitinka žurnalistai, automobilių entuziastai, sportininkai, klasikinių automobilių mėgėjai ir elektromobilių vairuotojai, o kovos dėl sekundžių neretai būna itin atkaklios.
Adomui šis ralis buvo ypatingas ne tik dėl iškovotos prizinės vietos. „Press Rally“ jis dalyvauja jau nuo dvylikos metų, kai pirmą kartą šturmanu tapo savo tėčiui.
„Kai būdamas dvylikos startavau ir finišavau ralyje, atrodo, per tą savaitgalį tapau vyru. Perlipau labai didelius baimės barjerus. O šturmanauti tėčiui – atskiras amatas, reikalaujantis didžiulės atsakomybės, nepaisant to, kad viskas buvo nauja. Visą laiką liksiu dėkingas tėčiui už tai, nes iki šiol nesugalvoju geresnės pasitikėjimo išraiškos, nei pasiūlyti šturmano kėdę savo septintokui sūnui“, – prisimena A. Grinius.
Būtent tada ir užsimezgė meilė raliui, kuri nepaleidžia iki šiol. Sulaukęs devyniolikos jis pats debiutavo prie vairo, o šių metų startas jam buvo jau keturioliktas iš viso ir penktas vairuotojo vaidmenyje.
„Tas pirmasis ralis labai užkabino. Laukiau, kol galėsiu pats startuoti. Kelis kartus likau ketvirtas, o dabar pagaliau turėjome smagią, konkurencingą mašiną ir pavyko užvažiuoti ant laimėtojų podiumo“, – džiaugiasi televizijos laidų vedėjas, kartu su Rimvydu Strazdu lenktyniavęs ekipažu „LNKiam visus“.
Šiemet A. Grinius ir R. Strazdas trasas įveikė „Toyota C-HR“ automobiliu. Kaip juokauja pats Adomas, papildomų arklio galių ekipažui pridėjo ir ant automobilio puikavęsis LNK ženklas. Identišku automobiliu lenktyniavo ir Adomo tėtis Mindaugas.
„Labai labai džiaugiamės, nes pavyko laimėti prizinę vietą su vienu artimiausių bičiulių, kuriam visa tai irgi buvo nauja. Be to, dar aplenkėme mano tėtį, nors važiavome tomis pačiomis mašinomis“, – šypsosi jis.
Nors kasdienybėje A. Grinius gyvena sporto naujienomis ir seka įvairiausias sporto šakas, ralis jo širdyje užima ypatingą vietą.
„Autosportą seku visą gyvenimą. Apskritai žiūriu beveik visą sportą, bet ralis ir lenktynės – sena meilė. Tai labai brangus sportas, todėl rimčiau važinėti sudėtinga, tačiau kartą per metus grįžti į „Press Rally“ trasas – tiesiog fantastika“, – sako LNK veidas.
Šiemet iškovota prizinė vieta A. Griniui tapo dar vienu įrodymu, kad sena meilė automobilių sportui nė kiek neblėsta.
