Sidnėjuje – skaudus smūgis V. Mikaičiui: per kelias sekundes neteko brangaus pirkinio

Nemalonus incidentas įvyko prie pat vieno žinomiausių Australijos simbolių – Sidnėjaus operos rūmų. Stiprūs vėjo gūsiai akinius tiesiog nupūtė į vandenį, o jų susigrąžinti jau nebebuvo įmanoma.
„Tai brangiausi kada nors turėti mano akiniai, – gyvenimo būdo laidoje „Gyvenimas yra gražus“, kalbinamas prie pat įvykio vietos, pasakojo Vytautas. – Pirkau juos dar dirbdamas televizijoje, tada galėjau sau tai leisti, dabar televizijoje nebedirbu...“
Australija nuo Lietuvos nutolusi daugiau nei 14 tūkstančių kilometrų, o laiko skirtumas tarp Vilniaus ir Sidnėjaus, priklausomai nuo sezono, siekia net 8–9 valandas. Tad lietuviams čia tenka priprasti ne tik prie kitokio klimato, bet ir prie visiškai kitokio gyvenimo ritmo. Vis dėlto būtent šiame mieste, garsėjančiame įspūdingu uostu, paplūdimiais ir daugiau nei penkis milijonus gyventojų turinčia aglomeracija, V. Mikaitis nusprendė praleisti keletą trumpų, bet intensyvių dienų.
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Įdomu tai, kad prie šios spontaniškos kelionės netiesiogiai prisidėjo ir laidos vedėjas Edvardas Žičkus. Kai V. Mikaitis su mama Sigute pradėjo domėtis galimybe aplankyti tolimiausią žemyną, E. Žičkus jau buvo Australijoje.
„Aš jau keliavau po Australiją, kai sulaukiau Vyto žinutės su klausimais, ar sunku gauti vizą, per kur geriausia skristi ir panašiai. Informacija draugiškai pasidalinau, tačiau tikrai nesitikėjau, kad po savaitės sulauksiu žinutės, jog bičiulis su mama jau atskrido ir galime susitikti. Bet taip ir gyvena žmonės, gimę su keliautojo genu – nepraleidžia nė vienos pasitaikiusios progos apkeliauti pasaulį“, – juokėsi Edvardas.
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Nors pirmoji diena Sidnėjuje prasidėjo nuostoliais, keliautojo nuotaikos tai nesugadino. Prieš aušrą filmuodamiesi garsiojoje miesto įlankoje, abu gerai žinomi vyrai diskutavo apie australietišką gyvenimo būdą, draugiškus vietinius gyventojus ir tai, kas juos nustebino labiausiai – gerokai mažesnės nei tikėtasi kainos.
„Viešbutį pačiame miesto centre lengvai radau už 150 eurų parai“, – prisipažino V. Mikaitis.
Keliautojas pasakojo ir apie pažintį su Australijoje gyvenančiais lietuviais. Šie tautiečiui ne tik pasiūlė nemokamą ekskursiją į įspūdinguosius Mėlynuosius kalnus, bet ir pakvietė kartu susipažinti su Sidnėjaus naktiniu gyvenimu.
Neegzistuojančios kelionių agentūros „Pravalturas“ įkūrėjas Australijoje lankėsi jau trečią kartą, todėl turėjo progą palyginti, kaip šalis pasikeitė per keliolika metų. Keliautojas neslėpė dėmesį atkreipęs į nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro populiariausiose turistinėse vietose sportuojančius ir sveiką gyvenimo būdą propaguojančius australus: „Kodėl tai reikia daryti centrinėse miesto gatvėse, ne gi negalima sportuoti parkuose, kurių čia pilna?“
Tačiau ne visais klausimais jo nuomonė sutapo ir su kolegos E. Žičkaus, kuris šiuo metu rengia specialų pasakojimų ciklą apie Australiją. Kuo V. Mikaitį nustebino šiuolaikinis Sidnėjus, kas jam labiausiai patiko šiame mieste ir dėl ko jis čia nenorėtų gyventi?
Visa tai ir dar daugiau – tik ką pasirodžiusioje pirmojoje išskirtinės pažinties su labiausiai nuo Lietuvos nutolusiu žemynu dalyje.
Visą laidą žiūrėkite čia.