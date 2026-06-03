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Su močiutėmis atostogaujantis Rokas pratrūko: „Aš nebegaliu“

2026 m. birželio 3 d. 13:36
Močiučių pirmi kartai Balyje vis labiau pribloškia. Šį trečiadienio vakarą nuotaikingame LNK kelionių šou „Močiučių Bali(u)s“ damos kartu su savo vadovu, verslininku, virtuvės šefu Roku Galvonu nėrė į dvasingumo nuotykius ir skonių potyrius – Balio saloje jų laukė daugelio niekada nemėginta jogos praktika, o po jos močiutės „gardžiavosi“ egzotiniu vaisiu, kurio daugelis iki šiol atsiminti nebenori, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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Jogoje atsidūręs Rokas: „Aš nebegaliu“
Atvykstantys į Balį žino – dvasingumas, malda, jogos praktika – tikrą salos mylėtoją lydinti trijulė. Išbandyti tokius potyrius panoro ir močiutės iš Palangos. Kad močiutės rimtai ruošėsi naujam iššūkiui paaiškėjo iš pirmo žvilgsnio – kompanija visą komandą pribloškė savo nematytais įvaizdžiais.
„Mūsų Aušrelė, tai ojojoj, super duper buvo. Aną gali ant žurnalo viršelio dėti“, – savo įspūdžiais pamačiusi išsipuošusią kolegę dalijosi Virgutė, pati savaip supratusi sportinį stilių ir aplinkiniams šypseną kėlusi ryškiais rožiniais šortais.

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Bet apranga dar ne viskas – su savo žaismingais įvaizdžiais močiutėms teko užimti vietas ant kilimėlių ir ten prasidėjo tikrasis chaosas. Močiutės stengėsi kartoti trenerių rodomas pozicijas, tačiau ramybę vis drumstė prunkštimas, o galiausiai – ir juokas.
„Mes biškį kitaip gal įsivaizdavom tą jogą. Biškį tie kaulai sustipę, sąnariai nebelankstos...“ – guodėsi Virgutė.
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„Man tai nėr problemų, aš ir ant galvos čia pastovėčiau“, – savo fizine forma didžiavosi Zita, tačiau akivaizdžiai susidūrė su kita problema – jai niekaip nepavyko ramiai ištarti jogos trenerio kartojamų frazių, skiemenų. Žemas Zitos balsas aidėjo salėje, išsklaidydamas močiučių susikaupimą ir prajuokindamas net pačius jogos instruktorius.
„Aš nebegaliu“, – braukdamas ašaras juoku springo Rokas, kuriam ant kilimėlio susikaupti tądien taip ir nepavyko.
Akistata su duriano vaisiumi – užfiksuoti apetito nekeliantys vaizdai
Išgyvenusi tikrą juoko terapiją ir pasikrovusi geros energijos kompanija pasileido aplankyti tradicinio kaimo nei nežinodami, kad ten jų laukia dar vienas iššūkis, tik šįkart susijęs su skonių atradimais. Priėjus kaimelio parduotuvę ant prekystalio puikavosi žymusis pietietiškas vaisius durianas, kurį Zita ir Aušra jau buvo nesėkmingai išmėginusios Zanzibare, o dabar eilė atėjo Virgutei.
 Močiučių kelionė į Balį.<br> LNK nuotr. Daugiau nuotraukų (13)
 Močiučių kelionė į Balį.
 LNK nuotr.
„Eik tu, gali tortus pertepinėt... Koks skanus! – pirmą kartą gyvenime kramtydama ne kokiu kvapu pasižymintį durianą kalbėjo Virgutė. – Ar dar galiu?“
Tuo metu Zita su Roku, leipdami juokais, vienas kitam bandė įsiūlyti kuo didesnį gabalą pernai išmėginto vaisiaus. Tačiau juokai greitai baigėsi, nes paaiškėjo, kad per metus duriano skonis nepasikeitė ir keliautojų organizmas į jį reaguoja taip pat, kaip Zanzibare.
„Gerai, kad pietų nevalgėm, būtų visi pietūs palikti prie Doriano“ – iš Zitos ir Roko bandymų ragauti egzotinį vaisių jokėsi Virgutė.
Kaip atrodė močiučių joga ir ką pradžiugino duriano skonis sužinosite jau šiandien – močiučių pirmi kartai Balyje ir juos lydinčios emocijos bei išskirtiniai potyriai šį trečiadienio vakarą 21 val. per LNK laidoje „Močiučių Bali(u)s“!
Rokas GalvonasPalangos močiutėsBalis

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