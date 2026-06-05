Ingrida Kazlauskaitė atvėrė savo miesto duris: nustebino netikėti atradimai

Jau nuo pirmosios laidos žiūrovų laukia ne tik įdomiausios Lietuvos vietos, bet ir naujas vedėjų duetas – atlikėja Ingrida Kazlauskaitė bei turizmo ekspertas ir televizijos laidų vedėjas Egidijus Vaškelevičius.
Pirmoji sezono kelionė prasideda Kaune. Neatsitiktinai – būtent šiame mieste gyvena Ingrida Kazlauskaitė, todėl ji nusprendė kolegai parodyti Kauną: vietas, kuriose lankosi pati, įdomius žmones, išskirtinius skonius ir netikėtus atradimus, kurie nustebinti gali ne tik miesto svečius, bet ir pačius kauniečius.
„Kaunas šiandien yra kupinas gyvybės, kūrybos, skonių ir netikėtų atradimų. Norėjau Egidijui parodyti miestą tokį, kokį jį matau aš – modernų, svetingą ir nuolat stebinantį. Man buvo svarbu parodyti ne tik žinomas vietas, bet ir žmones, kurie savo darbais kuria miesto veidą“, – pasakoja Ingrida Kazlauskaitė.
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Kelionė po Laikinąją sostinę prasidėjo nuo vieno svarbiausių itališkos virtuvės simbolių – tikrų neapolietiškų picų. Vedėjai apsilankė picerijoje, kur picos kepamos pagal autentiškas tradicijas, naudojant kruopščiai atrinktus ingredientus ir išlaikant originalią receptūrą.
Būtent ši stotelė paliko vieną didžiausių įspūdžių Egidijui Vaškelevičiui.
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„Esu ragavęs tikrai daug picų įvairiuose Lietuvos miestuose, tačiau šis skonis mane maloniai nustebino. Viskas buvo taip autentiška, kad akimirkai pasijutau lyg būčiau mažoje Italijos gatvelėje. Tokie atradimai ir yra didžiausia kelionių vertė“, – šypsosi Egidijus.
Vėliau vedėjai nėrė į pramogų pasaulį ir apsilankė švenčių studijoje, kur jų laukė gausybė veiklų tiek mažiems, tiek dideliems. Čia netrūko nei juoko, nei azarto – Ingrida ir Egidijus patys išbandė įvairias pramogas ir įsitikino, kad Kaunas turi ką pasiūlyti kiekvienam, ieškančiam įsimintinų akimirkų.
Dar viena išskirtinė pažintis laukė su visoje Lietuvoje žinoma dizainere Rigonda. Savo studijoje ji pristatė naujausią kolekciją ir atvėrė duris į mados pasaulio užkulisius. Ingrida matavosi naujausius modelius, o Egidijui teko nelengva užduotis – vertinti ir rinkti favoritus.
„Buvo labai įdomu iš arti pamatyti, kaip gimsta kolekcija ir kiek darbo slypi už kiekvieno kūrinio. Mada nėra vien drabužiai – tai kūryba, emocija ir saviraiška“, – sako Ingrida.
Laidos metu netrūks ir grožio bei geros savijautos temų. Vedėjai apsilankė grožio ir sveikatingumo erdvėje, kur Ingridai buvo atliktos plaukų puoselėjimo procedūros, o Egidijus išbandė vis didesnio populiarumo sulaukiantį Kobido masažą.
„Prisipažinsiu, prieš procedūrą buvau šiek tiek skeptiškas, tačiau rezultatas pranoko lūkesčius. Po masažo jautiesi tarsi po gero poilsio savaitgalio“, – juokiasi Egidijus.
Skonių paieškos Kaune tęsėsi ir vienoje greito maisto užkandinėje, kur vedėjai ragavo įvairių patiekalų. Didžiausią įspūdį paliko šašlykai, kurių skonis privertė ne kartą nustebti net ir daug ragavusius laidos vedėjus.
Tačiau tai dar ne viskas. Kelionės pabaigoje Ingrida ir Egidijus apsilankė vietoje, kurioje gauti prekių skirtų poilsiui ir atsipalaidavimui po aktyvios dienos. Kokia tai vieta ir kuo ji nustebino vedėjus, žiūrovai sužinos jau laidos metu.
Naujajame „Kelionės tikslo“ sezone laukia dar daugiau įspūdingų Lietuvos vietų, įdomių žmonių, skonių, pramogų ir istorijų. O pirmoji sezono stotelė – Kaunas, kurį žiūrovams atskleis naujasis vedėjų duetas.
Ketvirtojo sezono premjera – jau šį šeštadienį, 10 val., per Lietuvos ryto televiziją.