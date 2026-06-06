Sostinėje – filmo vaikams premjera: atvyko garsios šeimos

Į pirmojo Lietuvoje interaktyvaus kino spektaklio šeimoms „Kakė Makė ir paslaptinga dovana“ premjerą suplūdo žinomos Lietuvos šeimos, nuomonės formuotojos ir šimtai mažųjų Kakės Makės gerbėjų bei jų tėvų.
Tarp jų – Liucina Rimgailė su sūnumi Oskaru, pianistė Ieva Dūdaitė-Radžiūnė su dukra Marija, stilistė, nuomonės formuotoja Vaida Gudonytė su šeima, Greta Meschino su sūnumi Santiago, verslininkė Natalija Kurganovė su dukra, nuomonės formuotoja Gabija Vyšniauskaitė su dukrele Olivija.
Vaikai atėjo nešini piešiniais
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Kino salėje netrūko emocijų dar prieš prasidedant filmui. Didžiausia vakaro staigmena vaikams tapo netikėtas Kakės Makės pasirodymas salėje. Vos tik vaikų mylima herojė atėjo pas vaikus ir ėmė mojuoti susirinkusiems žiūrovams, salę užliejo šūksniai – mažieji garsiai skandavo Kakės Makės vardą, mojavo, kvietė arčiau savęs, o drąsiausieji skubėjo prie scenos Kakę Makę paliesti, įteikti dovanų ir kartu pašokti.
Ypač jautri akimirka tapo vienos mergaitės dovana – rankomis pieštas piešinys, kurį ji padovanojo savo mylimai herojei. Tuo metu salėje buvę kiti vaikai rodė atsineštus Kakės Makės žaislus, knygeles ir atributiką, norėdami išreikšti meilę herojei.
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„Kake Make, čia mano piešinys!“ – šaukė viena mergaitė, skubėdama prie scenos, vos tik salėje netikėtai pasirodė mylimiausia vaikų herojė.
Šis interaktyvus kino spektaklis – priešingybė bet kokiam kino filmui. Salėje tvyrojo ne įprasta kino seanso atmosfera, o tikra vaikų šventė, kurioje žiūrovai tapo ne stebėtojais, o pačiais tikriausiais spektaklio dalyviais.
Tėvai neslėpė šypsenų ir telefonais fiksavo akimirkas, kai jų vaikai gyvai susitiko su viena mylimiausių Lietuvos vaikų personažių.
Liucina Rimgailė: „Tokie renginiai visada įtraukia“
Į premjerą atvykusi Liucina Rimgailė sakė, kad tokie renginiai vaikams yra labai reikalingi ir palieka didelį įspūdį. „Kakė Makė mūsų namuose yra tikras vakaro ritualas. Kas vakarą skaitome šias pasakas, kurias jau mokame mintinai. Beje, puikiai veikia ir visa Kakės Makės produkcija – kartais ji net padeda įkalbėti vaiką pavalgyti“, – šypsodamasi pasakojo ji.
Liucina prisipažino, kad dažniausiai pasakas vaikui skaito pati, nebent būna išvykusi, todėl Kakės Makės pasaulis jų šeimai yra puikiai pažįstamas.
„Šis spektaklis – puiki pramoga. Kakės Makės renginiai ir spektakliai visada įtraukia vaikus, jie noriai įsitraukia į veiksmą ir išsineša daug gerų emocijų“, – sakė ji.
Kalbėdama apie vasaros planus, L. Rimgailė teigė, kad šeima ketina daugiau laiko praleisti Lietuvoje ir mėgautis geru oru. „Norime nuvažiuoti prie ežerų, pabūti gamtoje, todėl belieka tikėtis, kad orai mus visus palepins.
Vis dėlto, vaikams visada reikia veiklų ir įspūdžių, todėl tėvams tenka bent minimaliai suplanuoti, ką veiksime. Tačiau ne mažiau svarbu leisti vaikams ir panuobodžiauti – būtent tada jie dažnai susigalvoja pačių įdomiausių veiklų“, – įsitikinusi ji.
Greta Meschino: „Šis spektaklis – didelė dovana“
Savo ruožtu Greta Meschino prisipažino likusi sužavėta interaktyvaus kino spektaklio idėja ir neslėpė, kad Kakės Makės pasaulis jų šeimoje užima ypatingą vietą.
„Kakė Makė visada sugeba nustebinti ir sužavėti, todėl ir šis spektaklis mums – didelė dovana. Sūnus labai mėgsta šias pasakas, skaitome jas prieš miegą. Taip pat turime ir daugiau tradicijų, kurias puoselėjame su sūnumi.
Mėgstame kartu apsipirkinėti, savaitgaliais jis labai mėgsta sukiotis virtuvėje – pjausto vaisius, noriai įsitraukia į įvairius buities darbus. Man svarbu, kad vaikas būtų kasdienio gyvenimo dalis, o ne tik stebėtojas“, – pasakojo ji.
Ievos Dūdaitės dukrai – ypatingas vakaras
Į premjerą su dukra Marija atvykusi Ieva Dūdaitė pasakojo, kad mažajai šis vakaras buvo ypatingas ir kupinas emocijų.
„Marija labai nustebo pamačiusi tikrą Kakę Makę. Kai didžiajame ekrane išvydo jos spindinčias akis, iškart pasakė: „Mama, jos akys tokios mėlynos kaip mano – mes panašios!“ Tai buvo labai jautri akimirka“, – šypsojosi I. Dūdaitė.
Pasak jos, dukra premjeros laukė visą savaitę ir nuolat skaičiavo dienas iki renginio. „Ji vis klausinėjo: „Mama, kada jau?“ Labai nekantravo. Patiko ir šokiai, ir visas veiksmas, tačiau labiausiai ji laukė pačios premjeros pradžios bei susitikimo su Kake Make“, – pasakojo pianistė.
I. Dūdaitė neslėpė, kad jai pačiai ypač gražu stebėti, kaip dukra auga kartu su mylimu personažu. „Man taip gera matyti, kad Marija auga su Kake Make“, – juokavo ji.
Vaidos Gudonytės šeimoje – dviguba šventė
Tarp premjeros svečių buvo ir stilistė bei nuomonės formuotoja Vaida Gudonytė. Kalbinta prieš prasidedant spektakliui ji pasakojo, kad šiai dienai jų šeima ruošėsi ne tik dėl susitikimo su Kake Make – šeimoje buvo ir dar viena ypatinga proga.
„Šiandien Ado išleistuvės darželyje, todėl nuotaikos mūsų šeimoje ypatingos. Sūnus labai laukė šio vakaro ir visą dieną kalbėjo apie tai, kad pagaliau pamatys Kakę Makę gyvai.
Tokios patirtys vaikams įsimena ilgam, todėl labai smagu būti čia kartu ir matyti tiek daug džiugių emocijų“, – sakė V. Gudonytė.
Pasak jos, tokie renginiai šeimoms suteikia galimybę ne tik smagiai praleisti laiką, bet ir kurti bendrus prisiminimus, kurie vaikams išlieka dar ilgai po renginio pabaigos.
Premjeroje – atsinaujinęs Kakės Makės 3D pasaulis
Premjeros metu žiūrovai išvydo ir atsinaujinusį Kakės Makės pasaulį. Didžiajame ekrane pasirodė naujai atkurti 3D personažai: Kakė Makė, Netvarkos nykštukas, Mamaisa ir Nanaisa, mama, tėtis bei šuo Čiūčia.
Šis pasaulio atnaujinimas yra platesnės „Kakė Makė“ ir „Nelly Jelly“ plėtros dalis, kuriama kartu su britų studija „3Megos“ ir tarptautine kūrybine komanda, tarp kurios – ir „Emmy“ apdovanojimais įvertinti profesionalai.
Vienu ryškiausių vakaro momentų tapo ir naujo dainos „Vasara – Pasaka“ klipo pristatymas. Ankstesnis šios dainos klipas per šešerius metus „YouTube“ platformoje surinko apie 12 mln. peržiūrų ir tapo neatsiejama daugelio vaikų vasaros prisiminimų dalimi.
Vaikams reikia gyvo ryšio
Pasak „Kakė Makė“ ir „Nelly Jelly“ vystymo komandos vadovės Simonos Krasauskienės, premjera aiškiai parodė, kad šiuolaikiniams vaikams svarbu ne tik stebėti turinį, bet jį patirti.
„Šis vakaras mums labai aiškiai parodė, kad vaikams reikia ne tik ekrano, bet ir gyvo ryšio. Jie nori būti pastebėti, nori dalyvauti, atsakyti, dainuoti, judėti, padėti herojams ir jaustis, kad istorija vyksta kartu su jais. Būtent dėl to ir kūrėme šį formatą – norėjome, kad kino salė taptų saugia, džiaugsminga erdve, kurioje šeima kartu išgyvena nuotykį“, – sako S. Krasauskienė.
Kaip sako komandos vadovė, Kakė Makė jau seniai nebėra tik personažas knygose – tai visas vaikystės pasaulis, kuris šiandien gyvena muzikoje, „YouTube“ platformoje, spektakliuose, edukaciniame turinyje, šeimų kasdienybėje, o dabar ir naujame kino patirties formate.
„Mums svarbu šią visatą plėsti atsakingai, kad kiekvienas naujas žingsnis vaikams būtų saugus, suprantamas, įtraukiantis ir kuriantis tikrą vertę“, – teigia S. Krasauskienė.
Pastebi besikeičiančius šeimų įpročius
Kakės Makės prekės ženklo vadovė Sandra Kalėdienė teigia, kad tokio formato idėja gimė stebint, kaip keičiasi vaikų ir šeimų laisvalaikio įpročiai.
„Norėjome sukurti ne dar vieną kino seansą, o tikrą šeimos įvykį. Mažiems vaikams labai svarbu ne tik matyti istoriją ekrane, bet ir ją išgyventi: kartu dainuoti, reaguoti, judėti, juoktis, padėti Kakei Makei ir iš kino salės išeiti su jausmu – „aš buvau šios istorijos dalis“, – sako S. Kalėdienė.
Pasak jos, būtent vaikų reakcijos geriausiai parodo, kodėl toks formatas šiandien yra aktualus.
„Vaikai labai greitai suprato, kad čia galima ne tik tyliai sėdėti ir žiūrėti į ekraną. Jie šoko, dainavo, juokėsi, bandė padėti Kakei Makei. Būtent tai ir parodo, kad kino salė gali tapti ne tik turinio peržiūros, bet ir bendro šeimos nuotykio vieta“, – teigia S. Kalėdienė.
Tai – visos šeimos patirtis
Kūrėjai sako, kad šis kino spektaklis atliepia pasaulyje stiprėjančią „event cinema“ kryptį, kai kino salė tampa ne tik vieta žiūrėti turinį, bet ir erdve patirti bendrą emociją.
„Kakė Makė ir paslaptinga dovana“ šią kryptį pritaiko mažiausiems žiūrovams ir jų šeimoms – čia vaikai kviečiami ne tyliai sėdėti, o reaguoti, dainuoti, judėti ir būti istorijos dalimi.
„Mažų vaikų kultūrinė patirtis visada yra visos šeimos patirtis, todėl mums buvo svarbu galvoti ne tik apie tai, ką matys vaikas, bet ir apie tai, ką kartu išgyvens šeima.
Norime, kad iš kino salės jie išeitų su bendru prisiminimu – su daina, juoku, emocija ir jausmu, kad jie visi buvo šios istorijos dalis“, – sako S. Kalėdienė.
Spektaklis ribotą laiką keliaus po Lietuvą
Po emocijų kupinos premjeros Vilniuje „Kakė Makė ir paslaptinga dovana“ leidžiasi į kelionę po kitus Lietuvos miestus. Ribotą laiką specialūs seansai vyks „Forum Cinemas“ kino teatruose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
Penktadienio vakarą iš kino salės vaikai išėjo dar niūniuodami dainą „Vasara – Pasaka“. Kūrėjai neabejoja, kad tai – tik pirmoji šios vasaros Kakės Makės stotelė, netrukus pasieksianti ir kitų Lietuvos miestų šeimas.
Forum CinemasLiucina RimgailėIeva Dūdaitė
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