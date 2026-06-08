Palangos močiutės Balyje liko šokiruotos: tokio vaizdo išvysti nesitikėjo

Būtų paprasta, jei pažintis su virtuve ir prasidėtų virtuvėje, tačiau Balyje močiutės ieško ne paprastų kelių, o iššūkių – todėl pirmiausia keliautojų laukė apsilankymas legendomis apipintame turguje, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Balietiškame turguje – įspūdingos derybos ir gražus šefo Roko gestas
Mieste močiutės susitiko su vietiniu virtuvės šefu, kuris pažadėjo palydėti į geriausią miesto turgų tam, kad kompanija apsipirktų vėliau laukiančiai maisto gamybai. Rokas žadėjo, kad viskas bus paprasta ir smagu, kaip močiučių mėgstamame Rietavo turguje, tačiau realybė pasirodė visai kitokia. Palangos močiutes pasitiko apskretę prekystaliai, gendantys produktai ir bjaurus tvaikas.
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„Man buvo baisiau negu Zanzibare“, – sakė Zita, praėjusių metų kelionėje turguje sulaukusi nekokios savo organizmo reakcijos. Moteris džiaugėsi, kad čia bent jau pridėta smilkalų, tad apsiperkant kartais galima užuosti ir kiek malonesnį kvapą.
Pamatę vietinio turgaus kokybę ir pasiūlą, keliautojai iš Palangos suko galvas, ar bent dalį produktų suplanuotai maisto gamybai pavyks įsigyti.
„Pirkom dėl to, kad pirkt. Kad suteikt laimės tiem pardavėjam, – apie gražų savo vadovo gestą pasakojo močiutė Virgutė. – Rokutis pirko, ir grąžos neėmė, tai jos buvo laimingos, tos moterytės.“
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Žinoma, kiekvieną pirkimą lydėjo juoką keliančios derybos, krepšiai pildėsi ne tik pirkiniais, bet ir dovanomis, o galiausiai, įvykus sėkmingiems sandoriams, turgų sudrebino skanduotė.
„Lietuva! Lietuva! Lietuva!“ – aidėjo nuoširdūs močiučių šūksniai, prie kurių prisijungė ir pardavėjai, ir turgaus lankytojai.
Kulinarinėje popietėje močiutės dirbo, Zita visus „prižiūrėjo“
Po nuotykių turguje močiutės buvo svetingai sutiktos vietinio šefo namuose, kuriuos keliautojos lygino net su šventykla – taip gražu, jauku ir estetiška buvo viduje. Gauta užduotis – pagaminti devynis balietiškus patiekalus – vienoms pasirodė įdomi ir nesudėtinga, o kai kam neįkandama. Pagrindiniu patiekalų ingredientu tapo prieskonių mišinys, kuriam paruošti reikėjo daug atsakingo pjaustymo, kapojimo, smulkinimo.
Močiutėms plušant su peiliais, Zita ėmėsi savo tradicinės funkcijos – vaikščioti aplink ir komentuoti kiekvienos darbus. „Iš naujo padaryk!“, „Kaip čia pjaustai, smulkiau reikia“, „Ką tu žiūri į kitus, dirbk pati“ – vienas po kito skrido Zitos komentarai, vedantys iš kantrybės ramiai dirbančias močiutes.
„Mūsų Zitelė yra prižiūrėtoja, jinai negali savo raudonų nagų teptis“, – kolegę pašiepė močiutė Virgutė, kuri virtuvėje tiesiog žydėjo, o į poilsiaujančią kolegę stengėsi nekreipti dėmesio.
Ne vienas kivirčas lydėjo darbą virtuvėje, tačiau galutiniai rezultatai buvo verti kartu praleisto laiko ir įdėto darbo. Balietiškai paserviruoti patiekalai viliojo spalvomis, kvapais ir egzotiškais skoniais.
Pamatykite, kokios emocijos močiutes lydėjo turguje, ką ypatingo ten rado Zita, ir kaip pirkiniai virto nuostabiais patiekalais – viskas paaiškės jau šį pirmadienio vakarą 21 val. LNK televizijoje ir LNK.lt laidoje „Močiučių Bali(u)s“.