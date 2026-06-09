Paaiškėjo, kas „Labas vakaras, Lietuva“ pakeitė Karoliną Liukaitytę

– Tiesa, kad pasiūlymas prisijungti prie „Labas vakaras, Lietuva“ komandos tave negyvai išgąsdino.
– Tiesą sakant, gavusi skambutį ir pasiūlymą tapti viena iš „Labas vakaras, Lietuva“ vedėjų, į pirmąjį pokalbį vos neišėjau su dujų balionėliu! Nei už ką negalėjau patikėti, kad tai galėtų būti realu: kaip čia dabar TV vadovai skambina mažai žinomam žmogui ir iškart siūlo vesti laidą? Buvau įsitikinusi, kad čia turi būti koks nors kietas sukčių triukas – nueisiu susitikti, parduos kaip lėlę, ir tiek tos televizijos... Puoliau skambinti savo draugei, TV prodiuserei Marijai Silickajai-Šmatavičienei, ir klausiu: toks ir toks vardas, toks telefono numeris – ar čia realus žmogus, ar neštis dujų? Išsijuokusi ji mane nuramino – pasirodo, tikrai kalbėjau su LNK Žinių tarnybos vadovu. Tad į susitikimą išėjau susijaudinusi, bet neapsiginklavusi.
– Kas tau yra televizija, LNK ir ši laida?
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– LNK filmuodavausi dar tada, kai televizija buvo įsikūrusi Lapėse, o į savo laidą kviesdavo tuometinis vaikų herojus Vaiduoklis. Dėl to nuo mažumės jaučiausi didele LNK gerbėja – mintinai dainuodavau visus sezoninius himnus, o šeimos vakarai visada burdavosi aplink įjungtas LNK žinias. O ilgainiui gerai pažįstami kanalo veidai ir balsai tampa tarsi šeimos dalimi – šiuos žmones įsileidžiame į savo namus, jų klausome, kai mums reikalinga informacija, ar kai norime, kad mus kažkas pralinksmintų.
Susikuria toks nuotolinis, bet įdomiai intymus ryšys. Dar kitaip televiziją pamilau 2015-aisiais, kai prisijungiau prie Lauryno Šeškaus ir Edmundo Jakilaičio prodiuserinių kompanijų kaip viešųjų ryšių vadovė. Pamačiusi TV užkulisius, jų magija užbūrė taip, kad norėjau išmokti absoliučiai viską. Pradėjau rašyti laidų scenarijus, filmuoti siužetus, išmokau montuoti. Sudėjus visus šiuos sentimentus, nebuvo nei pusės argumento, kodėl galėčiau nesutikti prie „Labas vakaras, Lietuva“.
– Kaip jautiesi iki eterio?
– Jaučiuosi pakylėta – pirmiausia šį pasiūlymą priimu kaip didelį komplimentą, nes jo sulaukiau tuo gyvenimo metu, kai darbuose kalbėjau savo balsu, o ne atstovaudama kokį nors prekės ženklą, kaip būdavo anksčiau. Jaudulio yra, tačiau viskas stoja į vietas, kai tik pradedu kalbėti. Esu labai dėkinga eterio partneriui Adomui ir komandai už visus patarimus, apmokymus ir kantrybę. Patys kalti, kad pasikvietė!
– Nuo „Revolut“ banko komunikacijos iki vyno someljė – tau idėjų kaip gyventi įdomiai, netrūksta?
– Būtent toks yra ir vienas iš mano gyvenimo principų – kad būtų įdomu. Bet ir mano amatas čia dėkingas – komunikacija reikalinga visur, todėl man visada sekėsi eiti per labai skirtingus ir labai įdomius pasaulius. Pirmuosius honorarus už tekstus gaudavau jau 15-os, dar ankstyvesnėje vaikystėje vedžiau renginius bei radijo laidą vaikams. Vėliau panirau į debatus – tapau pasaulio čempione, keliskart – Lietuvos, treniravau Lietuvos čempionus. Nors baigiau politikos mokslus, valstybės tarnyboje iškenčiau tik kelis mėnesius.
Dirbau su šiandien jau milžinu tapusiu portalu „Bored Panda“ jo gyvavimo pradžioje, vėliau prisijungiau prie projekto „Virtuvės mitų griovėjai“ kaip žurnalo redaktoriaus pavaduotoja ir tekstų kūrėja. Tada atėjo televizija, po jos – „Revolut“ bankas ir galiausiai – vynas. Niekada neturiu tolesnio plano – tiesiog tikiu, kad jei tai, ką darai, darysi pilna koja ir širdimi – tai visada kažkur nuves.
– Kodėl nuo banko perėjai prie vyno?
– Sprendimas išeiti iš „Revolut“ buvo sunkus, bet labiausiai todėl, kad ilgai nesugalvojau, kur dėtis toliau. Kompaniją mylėjau, prie jos prisijungiau dar pačioje jos gyvavimo pradžioje. Lietuvoje buvau pasamdyta tam, kad įvesčiau prekės ženklą į Baltijos, vėliau – į Skandinavijos rinkas. Prisijungiau prie startuolio, o palikau 10 000 darbuotojų korporaciją. Užtruko, kol supratau, kad būtent korporacinė aplinka yra ne man – aš nenoriu dalinti darbų kitiems ir nenoriu eiti per komitetus, siekdama leidimo kažką daryti.
Ieškodama sprendimo supratau, kad tikrai nekis vienas dalykas – mano amatas, komunikacija. Tiesiog turėjau rasti naują pasaulį, kuriame norėčiau tai daryti. Tuo metu jau buvo įsibėgėjusios mano vyno studijos – jas pradėjau savo malonumui, bet greitai tai tapo pačia įdomiausia tema, iš kurios išnirti jau nebenorėjau. Pradėjau dirbti kaip nepriklausoma someljė ir turinio kūrėja – per kelis metus su savo degustacijomis aplaksčiau nemažą dalį Lietuvos. Esu degustavusi ir kalėjimo cerkvėje, ir laukų vidury, prisėdus ant šieno.
– Kokiomis žiniomis pasidalinsi su žiūrovais?
– Menas, kultūra, tvarus gyvenimas, psichologinė sveikata ir priežastys mylėti Lietuvą – šias temas tyrinėju daugiausiai, tad tuo ir norėčiau dalintis. Vynas į mano gyvenimą atnešė daug kūrybos ir sensorinių studijų, visuomet šalia buvo ir gastronomijos pasaulis bei jį kuriantys žmonės – o ten yra be galo daug gražių istorijų.
– Adomas ir Ieva! Ar nemanai, kad tave pakvietė į porą Griniui tik dėl vardo?
– O aš maniau, kad LNK tiesiog trūko Elvyros, Tamsos valdovės (kvatojasi).
„Labas vakaras, Lietuva“ su Ieva ir Adomu – darbo dienomis nuo 17.30 val. per LNK