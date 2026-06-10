Močiučių emocijos Balio safaryje liejosi per kraštus: viena vos tramdė ašaras

Kartu su dar trimis kolegėmis Balyje keliaujanti močiutė, dar nesusidūrusi su salos gyvūnijos egzotika, nujautė, kad laukia nepakartojami vaizdai ir visa emocijų puokštė. Nuo ašarų iki juoko, nuo smalsumo iki išgąsčio – viską teko patirti Palangos močiutėms per vieną nuotykių kupiną dieną, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Iš skriejančio džipo sklido šūksniai „Oh my god!“
Į džiungles močiutės išvyko ne turistams skirtais uždarais autobusais, o galingais džipais atvirais langais – tai joms žadėjo daugiau aštrių pojūčių ir įspūdingų susitikimų su gyvąja gamta.
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„Oh my god!“ – netruko pasigirsti močiučių šūksniai, pamačius, kokias balas ir purvynus joms teks įveikti su iššūkių ieškančiu vairuotoju. Balose snaudė begemotai, aplink vaikštinėjo zebrai ir žirafos, pavojingai ropinėjo komodo varanai... Vis dėlto labiausiai močiutes išgąsdino...
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Ilgakaklis strutis! Didžiuliam paukščiui netrukdė nei langų grotos, nei močiučių klyksmai ir keiksmai – jis drąsiai kišo galvą į sustojusį automobilį ir atiminėjo iš močiučių rankų kitiems gyvūnams saugomas daržoves. Į sudėtingą situaciją pakliuvusi močiutė Virginija pasirodė ne pėsčia – ji ne tik neišsigando, bet dar ir grūmėsi su stručiu dėl morkos, kuri jį taip viliojo.
Įveikus stručių iššūkį, laukė dar vienas netikėtumas. Ramiai su Zita besišnekučiuojanti Aušrelė, žvilgtelėjusi pro langą, pašoko iki automobilio lubų – prie pat jos lango prikišę snukį stovėjo nematyti gyvūnai milžiniškais ragais.
„Kaip sėdo man ant kaklo kaip ta beždžionė, galvojau sulūšiu per pusę“ – iš netikėto kolegės išgąsčio pamačius vietinius buivolus, krizeno Zita, kuriai kelionėje taip pat ne kartą teko ir paklykti, ir pašokinėti.
Zita liko sužavėta: „Nieko panašaus nesu mačiusi... Buvo vau“
Kiauliasnukiai vėžliukai, žirafos, raganosiai, dygliakiaulės ir kiti neregėti gyvūnai paliko močiutėms daugybę prisiminimų. Močiutė Virginija negalėjo atsistebėti ir kiekviename vandens telkinyje plaukiojančių spalvingų žuvelių gausa.
„Žuvų visokių spalvų... Kaip prifarširuotume – juokais nesitvertų visi!“ – kulinarinius ateities planus žuvelėms juokaudama rezgė žemaitė.
Bene didžiausią įspūdį keliautojoms iš Palangos paliko susitikimas su parko milžinais – drambliais. Močiutės su jais susitiko ne tik safari parke, bet ir išskirtiniame spektaklyje, kuriame pagrindinius vaidmenis atliko būtent drambliai. O dar didesniam močiučių netikėtumui į sceną buvo iškviestas ir jų šefas bei visų pramogų organizatorius Rokas.
„Įspūdį padarė patį didžiausią. Žiauriai palietė širdį, – kalbėjo močiutė Zita. – Nesu buvusi. Nieko panašaus nesu mačiusi... Buvo vau.“
„Patirtis, verta milijono, negali žodžiais apsakyti“, – kolegei antrino močiutė Virgutė.
Visi šie nepakartojami vaizdai, kuriuos pasisekė išvysti močiutėms iš Palangos, laukia ir žiūrovų! Balio egzotika, žavingi gyvūnai bei nuoširdžiausios žemaitiškų „babų“ emocijos jau šį trečiadienio vakarą 21 val. per LNK ir LNK GO laidoje „Močiučių Bali(u)s“!