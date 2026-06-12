Atidaryta „Scanorama vasara“: rinkosi kino aistruoliai

Atidarymo vakaras tapo pirmuoju susitikimu su visa šių metų programa, kurioje kinas jungiamas su muzika, diskusijomis, bendruomeniniais renginiais ir vasaros vakaro atmosfera.
Šių metų „Scanorama vasara“ programoje skirtingi miestai jungiami ne pagal vienodą formatą, o pagal jiems kuriamas savitas temas ir patirtis – nuo „Kino, kuris telkia“ Molėtuose ar Gargžduose iki „Utopiškų kino vakarų“ Vilniuje, „Kino, kuris gydo“ Panevėžyje ar „Kino, kuris prisimena“ Nidoje.
Festivalio programa šią vasarą išsiplės ir už tradicinio kino rodymo ribų – žiūrovų lauks koncertai, diskusijos, piknikai, susitikimai su kūrėjais bei kino edukacijos.
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Atidarymo vakarą pradėjo Carlos Marques-Marcet filmas „Į dulkę sugrįši“ – jautri drama su muzikiniu motyvu, pasakojanti apie du žmones, bandančius priimti gyvenimo pabaigos neišvengiamybę. Intymus, šviesaus liūdesio kupinas filmas kalba apie artumą, pasirinkimus ir buvimą kartu net akistatoje su netektimi.
Emociškai tikslus ir kartu gyvybingas pasakojimas organiškai įvedė į šių metų „Scanorama vasara“ nuotaiką – kiną, kuris jautriai stebi žmogų ir jo ryšį su kitu.
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Po seanso vakarą pratęsė jaunosios kartos grupės „sacréblue“ koncertas. Bendradarbiaujant su partneriu „START FM“ pakviesta grupė savo sapnišku elektronikos, indie ir švelnaus pop skambesiu papildė atidarymo atmosferą ir pratęsė filmo sukurtą emocinį ritmą.
Įvykęs koncertas, gyva muzika ir po renginio dar ilgai nesiskirstę žmonės atidarymą pavertė ne tik festivalio pradžia, bet ir jaukiu vasaros miesto susitikimu.
Artimiausiais mėnesiais „Scanorama vasara“ tęsis skirtinguose Lietuvos miestuose – nuo pajūrio iki mažesnių regioninių kultūros centrų.
Programoje numatyti tiek šiuolaikinio Europos kino kūriniai, tiek šeimoms skirti seansai, kino klasika, lietuviški filmai ir specialūs renginiai, kuriuose kinas taps platesnės kultūrinės patirties dalimi. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras. Atidarymo renginio partneriai „START FM“, „SODAS 2123“ ir „Estafetė 2123“.