E. Kvoščiauskas pakvietė į išskirtinę premjerą: atvyko garsūs bičiuliai

Monospektaklis, kurį parašė ir režisavo pats E. Kvoščiauskas, vadinamas „storytellingu“ – gyvu ir asmenišku pasakojimu, peržengiančiu tradicinio monospektaklio ribas. Pasakojimo centre atsiduria E. Kvoščiausko močiutė Ona Liutvinaitė-Kvoščiauskienė, kurią jis nuo vaikystės vadino „babyte“. Iš pirmo žvilgsnio ji galėjo atrodyti kaip paprasta Lietuvos kaimo moteris, tačiau jos likimas liudija išskirtinę stiprybę ir drąsą.
Pokario metais Onos broliai pasirinko partizanų kelią – išėjo į mišką kovoti už Lietuvos laisvę. Tuo metu jauna moteris patyrė nuolatinį stribų spaudimą: iš jos buvo reikalaujama išduoti partizanų slėptuves ir jų buvimo vietą. Galiausiai stribams sudeginus namus, babytei neliko kitos išeities – ji pasekė brolius į mišką. Babytės gyvenimo istorija tapo ištikimybės artimiesiems ir vertybėms, pasiaukojimo bei žmogaus gebėjimo išsaugoti orumą net pačiomis sudėtingiausiomis aplinkybėmis liudijimu.
Projektą iš dalies finansavo Kultūros taryba, o didžiąją dalį E. Kvoščiauskas padengė iš asmeninių lėšų. Daugybės komplimentų sulaukė specialiai spektakliui sukurta kompozitorių Ievos Baranauskaitės ir Mykolo Baranausko muzika. Žiūrovai išvydo videografo Andriaus Seliutos vaizdo projekcijas, kuriose buvo rodomi ir meniniai vaizdai, ir E. Kvoščiausko tėčio interviu. Taip pat buvo parodyta autentiška filmuota medžiaga iš vienos svarbios partizanų palaikų atkasimo vietos.
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E. Kvoščiauskas pasakojo, kad bene didžiausias iššūkis kuriant spektaklį buvo jo pavadinimo paieškos – dėl to jis ilgai svarstė ir dvejojo. Vaikystėje jis ne kartą girdėjo tėtį sakant, kad „babytė buvo banditė“, tačiau tada dar nesuprato, ką tai reiškia ir kuo ji galėjo būti nusikaltusi. Gilindamasis į šeimos istoriją ir vartydamas archyvus, E. Kvoščiauskas aptiko, kad tiek spaudoje, tiek oficialiuose dokumentuose partizanai nuosekliai buvo įvardijami kaip banditai, taip juos menkinant.
„Sovietmečiu Lietuvos partizanai buvo sąmoningai vadinami banditais ir laikomi grėsme. Tarp rastų šaltinių buvo ir įrašai, patvirtinantys, kad už „banditizmą“ buvo nuteisti tiek mano babytė, tiek jos brolis. Mano tėtis vaikystėje taip pat susidurdavo su užgaulėmis ir būdavo pravardžiuojamas „banditės vaiku“, o ši patirtis jam liko kaip ilgai lydėjęs skaudulys“, – pasakojo aktorius.
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Monospektaklyje netrūko nei juoko, nei jautrių akimirkų. Pagrindinės herojės gyvenimo istorija nepaliko abejingų. Miško apsuptyje atgimęs pasakojimas apie netektis, pasiaukojimą ir meilę tėvynei žiūrovams tapo ne tik teatro patirtimi, bet ir jautriu priminimu apie mūsų istorijos skaudulius bei žmones, kurių stiprybė įkvepia ir šiandien.
Po dviejų dienų, praleistų autentiškoje partizanų stovyklavietėje, E. Kvoščiauskas grįžo į miestą ir kasdienę realybę su laiminga širdimi. Sulaukęs gausybės gražių atsiliepimų ir matydamas, kiek žmonių palietė ši istorija, aktorius pripažino nebeprisimenąs, kada po premjeros buvo patyręs tiek stiprių emocijų.
„Ašaros, nuoširdūs apkabinimai ir gražūs žodžiai man dar kartą patvirtino – ši premjera iš tiesų pavyko. Autentiška vieta, nuostabi muzika ir babytės istorija suskambo itin jautriai. Mane ypač sujaudino tai, kad ši istorija įkvėpė žmones kalbėtis apie savo močiutes ir senelius, prisiminti jų gyvenimus, puoselėtas vertybes bei šeimų istorijas“, – kalbėjo E. Kvoščiauskas.
Šios reakcijos aktoriui tapo dar didesniu įkvėpimu tęsti projektą. Jau visai netrukus E. Kvoščiauskas paskelbs, kada monospektaklį bus galima išvysti ir Lietuvos miestuose. Aktorius nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie buvo kartu šioje ypatingoje premjeroje.
„Babytė, kurią vadino bandite“ nepraleido aktorė Edita Užaitė su vyru Linu Ryškumi, aktorė Sandra Daukšaitė-Petrulėnė, aktorė Emilija Latėnaitė, aktorė Renata Kutinaitė su vyru Andriumi, aktorė Agnė Levickaitė su vyru, kino režisierius ir scenaristas Romas Zabarauskas, aktorius Julius Žalakevičius su žmona Ramona, buvusi Seimo narė, žmonių su negalia teisių ekspertė Monika Ošmianskienė, aktoriai Larisa Kalpokaitė ir Jonas Braškys, aktorė Redita Dominaitytė, aktorius ir režisierius Andrius Žiurauskas, krepšininkas Vytenis Lipkevičius su žmona Dovile ir kiti svečiai.
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