Iš Kupiškio kilusi komikė Vita Žiba: „Būdavo gėda, todėl sakydavau, kad esu iš Panevėžio“

Net Aukštupėnų piliakalnis, siejamas su miesto istorijos pradžia, yra apipintas legendomis apie milžinus. O ką šiame krašte galima nuveikti?
Gidas Arnas Zmitra, besisvečiuojantis Kupiškio krašte, nepasigailėjo paklausęs vietinių rekomendacijos ir nuvykęs į Palėvenės vienuolyną.
Ši išskirtinė vieta, reikšminga tokioms istorinėms asmenybėms, kaip Motiejus Valančius ir Laurynas Gucevičius, šiais metais švenčia 350 metų jubiliejų. O vienuolyno virtuvėlėje gaminamas vienuoliškas troškinys, kurio paragauti atvyksta turistai iš kitų miestų.
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Laidos „Vasara ant piliakalnio“ žiūrovai sužinos, iš kokių ingredientų sudarytas senovinis receptas, kaip iš mielinės tešlos gaminamas dangtelis, dengiantis troškinio indą bei už ką vedėjas Arnas gavo šaukšto smūgį į kaktą.
Iš Kupiškio, milžinų krašto yra kilusi ir garsi komikė Vita Žiba. Tiesa, santykis su gimtine skirtingais gyvenimo etapais keitėsi.
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„Anksčiau būdavo šiek tiek gėda. Sakydavau, kad esu iš Panevėžio“ – prisipažįsta 12 metų sostinėje gyvenanti moteris. Tačiau ilgainiui sugrįžo pasididžiavimas savo kilme ir gimtuoju miestu. O šiandien Vita neatmeta galimybės sugrįžti į Kupiškį. „Jeigu tėvai išsikraustytų, tikrai perimčiau jų namą“ – juokiasi komikė.
Kelionė į Kupiškį, pasivaikščiojimas ant piliakalnio, kuriuo vaikščiojo milžinai, autentiški vietinių receptai bei pažintys su šauniais kupiškėnais – jau šį pirmadienį pramoginėje laidoje „Vasara ant piliakalnio’’ 19:30 val. per „Lietuvos rytas’’ televiziją.