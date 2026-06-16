Rokas Galvonas ir močiutės Balyje pateko į pavojų

Vidury baltos dienos – agresyvus išpuolis prieš močiutes
Apie Uluwatu šventykloje karaliaujančias beždžiones močiutėms iš Palangos buvo tekę girdėti, tačiau jos neįsivaizdavo, kad beždžionės gali būti šitokios drąsios, gudrios, o baisiausia – agresyvios.
„Kažkaip gal biškį atsipalaidavom, gal biškį ir pamiršom, kad tos beždžionės gali kažką pasiekt“, – sulaukusi pirmosios beždžionės atakos, svarstė močiutė Virginija. Jai teko savo kailiu patirti ir beždžionės šuolį ant nugaros, ir staigų akinių nuplėšimą. Nors močiutė ir bandė atsiimti savo akinius, tačiau matant iššieptus beždžionės dantis, noras kovoti greitai dingo.
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Neilgai trukus į vietinių „reketininkių“ akiratį pakliuvo ir kitos močiutės. Vaikštinėdamos uolėtu skardžiu, močiutės sulaukė bauginančios atakos: viena močiutė neteko kepurės, iš pasalų puolusios beždžionės atėmė Zitos rankinę, o negana to jai dar ir įkando į kojos pirštą.
„Stovėjau lyg niekur nieko ir įkando... Bet toks greitis! Žaibiškai! Tai gerai, kad nuo skardžio dar nenukritau. Jeigu būtų dar bėgus beždžionė, nežinau kaip būtų buvę“, – apie visai nesmagią dienos patirtį pasakojo močiutė Zita. – Jau adrenalino tikrai turėjau, patyriau šiandien.“
Įsiutusios beždžionės ne tik atiminėjo daiktus, šiepė dantis, bet ir galiausiai taip užsivijo keliautojų kompaniją, kad šiems teko pasileisti bėgti skardžio pakraščiu vinguriuojančiais laiptais.
„Kaip mes tais laiptais dūzgėm... Kaip maži vaikai!“ – buvusį išgąstį prisiminė močiutė Aušra. – Visi rėkiam, o Rokas prieky dar šaukia „Bėgam!“
Situacija buvo gąsdinanti ir keliautojams teko greitai spręsti, kaip elgtis su prarastais daiktais bei įkandimu, kurį patyrė Zita.
Įspūdingą spektaklį močiutės trikdė juokais
Beždžionių išgąsdintos močiutės žinojo, kad susitikimas su šiais gyvūnais – tik dienos pradžia. Keliautojų dienotvarkė toliau žadėjo ypatingą reginį. Močiutės pakliuvo į ant vieno iš skardžių įrengtą amfiteatrą, kuriame vyko teatralizuotas šokio spektaklis „Kecak“, pasakojantis vieną iš baliečiams itin svarbių epų. Į sceną išėjo daugiau nei 100 augalotų vyrų, skambėjo keliautojų ausims negirdėta muzika, liepsnojo ugnys, aidėjo gaivališki baliečių balsai. Močiutės stengėsi stebėti ir suprasti tai, ką mato, tačiau kai kurioms susikaupti trukdė laki fantazija ir rimtas nusiteikimas baigėsi krizenimu.
„Jiems gal būtų juokinga kaip mes rezidencijoje šokam nuo šešių iki dešimt... Ir taip, ir taip, – atkartodama močiučių šokius restoranuose svarstė Zita. – Nes aš tai jų šokio tikrai nesupratau. Pradėjau juoktis, viens pasižiūrėjo žvairai, kitas.“
Bet ar močiutėms rūpi, ką galvoja aplinkiniai? Tikrai ne! Nuotaikingos keliautojos turiningą dieną patirčių bagažus pasipildė skirtingais patyrimais ir dieną baigė nuvargusios nuo įspūdžių.
Vienoje paskutinių laidų apie keliaujančias močiutes iš Palangos žiūrovai pamatys ne tik šokiruojantį susidūrimą su beždžionėmis, įspūdingus autentiško reginio vaizdus, bet ir pirmuosius pasiruošimo baliui Balyje darbus. Jau šį antradienio vakarą keliaukite kartu su močiutėmis laidoje „Močiučių Bali(u)s“ 21 val. per LNK televiziją ir LNK GO.