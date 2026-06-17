A. Žukaitė-Nalivaikienė parodė savo dukrai skirtą L. Modričiaus dovaną: „Labai ją saugau“

Futbolo čempionatas prie ekranų toliau pritraukia rekordines auditorijas. Šį pirmadienio vakarą per TV6 rodytos Ispanijos ir Žaliojo Kyšulio rungtynės tapo žiūrimiausia šių metų kanalo transliacija, o praėjusią savaitę per TV3 transliuota čempionato atidarymo dvikova tarp Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos – žiūrimiausiomis atidarymo rungtynėmis istorijoje!
PORTUGALIJA – KONGO DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA
Portugalija – šalis, kurios rinktinė garsėja bene didžiausiais talentais. O šį vakarą ji susitiks po ilgos pertraukos į turnyrą sugrįžusia Kongo Demokratine Respublika.
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„Tai – šalis, kuri dešimtmečiais „tiekia“ futbolo talentus tai pačiai Portugalijai ir visai likusiai Europai, bet niekada pati netapo futbolo supervalstybe“, – atkreips dėmesį Asta Žukaitė-Nalivaikienė.
Savo ruožtu Vytaras Radzevičius prisimins ne vieną įdomią istoriją apie Portugalijos rinktinę. Pavyzdžiui, kaip Portugalijos futbolo rinktinė 2000-aisias buvo pakvietusi Lietuvą sužaisti draugiškų rungtynių į Vizėjaus miestą.
„Portugalų žurnalistai, su kuriais ten bendravome, jau trynė rankomis: „Nu čia mes jau pamatysim kokį trisdešimt įvarčių…“ Tačiau trisdešimtą minutę rezultatas dar buvo nulis nulis!“ – prisimins Vytaras, o kaip istorija visgi baigėsi, sužinosite šio vakaro laidoje.
Tačiau vėliau šis Lietuvos ir Portugalijos susitikimas klostėsi ir dar įdomiau. Lietuvai išvykstant iš Portugalijos užsakomuoju reisu, abiejų rinktinių žaidėjai nusprendė apsikeisti marškinėliais.
„Kai vyrai praskrido į Vilnių, pamatė, kad krepšiuose nė vienų portugališkų marškinėlių nebėra… Juos išrinko portugalų futbolo gerbėjai, dirbantys oro uoste. O lietuviškus paliko, pasiėmė tik portugališkus“, – juoksis prisiminęs V. Radzevičius.
O kokius įspūdingiausius momentus pasaulio futbolo čempionate galima priskirti Kongo Demokratinei Respublikai? Tą sužinosite šio vakaro laidoje.
ANGLIJA – KROATIJA
Dar daugiau intrigų padovanos antroji vakaro kova, kurioje Anglija susitiks su Kroatija. Anglija paskutinį ir vienintelį kartą FIFA pasaulio futbolo čempionatą laimėjo 1966 m., tačiau, kaip teigs laidos vedėjai, tai nesustabdo nei jų, nei rinktinės gerbėjų nuo tikėjimo, kad tokį titulą išplėšti galima ir vėl.
„Šešiasdešimt metų kaupia, o futbolas vis grįžta ir grįžta… Aišku, anglai yra nepataisomi optimistai. Jų humoras yra toks, kad jie kiekvieną kartą iš naujo tuo tiki. Tačiau tas tikėjimas yra beprotiškas – kiekvieną čempionatą tas kartojasi“, – sakys Martynas Starkus.
Laidos vedėjai aptars ne tik vokietį, tapusį Anglijos rinktinės treneriu, bet ir tai, kad Anglija ir Kroatija jau yra viena prieš kitą žaidusios pirmąsias grupės etapo rungtynes Europos futbolo čempionate.
O kodėl ir kaip Vytaras tapo aistringu Anglijos sirgaliumi, ir kodėl jis turi nemažai bendro su buvusiu šios rinktinės futbolininku Davidu Beckhamu?
Ne ką mažiau įdomi ir Kroatijos rinktinė, kurioje pirmuoju smuiku griežia jau 40-metis Luka Modričius. O A. Žukaitė-Nalivaikienė laidoje netgi pademonstruos šio futbolininko dovaną jos dukrai Lukai!
„Aš ją dabar labai saugau“, – pasakos Asta, parodydama vaikiško dydžio Madrido „Real“ marškinėlius su L. Modričiaus parašu.