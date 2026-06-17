Realybės šou „Tobulas mačas“ keliasi į Ispaniją: sezone – Godos Problemos debiutas ir visą parą stebinčios kameros

„Tobulas mačas“ šią vasarą dalyvius nukels į meile alsuojančią vilą Ispanijoje, kur nesibaigiančio vakarėlio taisykles diktuos turinio kūrėja, aktorė ir laidų vedėja Goda Problema. Ji projekte stebės kiekvieną dalyvių žingsnį ir žiūrovams padės apsispręsti, kuri pora iš tiesų verta nugalėtojų titulo.
„Mano vila jau paruošta ir laukia jaunų, nuotykiams pasiruošusių, karštų dalyvių. Kišenėje laikau 10 000 eurų, kurie atiteks nugalėtojų porai. Bet neapsigaukite: kas sakė, kad bus lengva? Mano ir žiūrovų akys šiemet matys absoliučiai viską, todėl dėl pagrindinio prizo reikės labai pakovoti“, – intriguoja Goda Problema.
Naujajame sezone „Tobulas mačas. Ispanija“ žiūrovai galės stebėti ne tik laidos epizodus, bet ir visą parą trunkančią tiesioginę transliaciją. 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę kameros seks ne tik užduotis, pasimatymus ir pasirinkimo vakarus, bet ir tai, kas dažnai lieka už kadro: pikantiškus pokalbius, nepatogias situacijas, pavydžius žvilgsnius ir akimirkas, kai dalyviai galiausiai pamiršta, kad juos mato visa Lietuva.
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Negana to, realybės šou žiūrovai nuo šiol nebus tik pasyvūs stebėtojai. Kasdien balsuodami jie aktyviai įsitrauks į dalyvių gyvenimą. Balsai lems, kurie dalyviai mėgausis staigmenomis, improvizuotomis išvykomis ar specialiais pasimatymais. Žiūrovai taip pat rinks savo favoritus pasirinkimo ir išlikimo vakaruose, o sezono pabaigoje jie – ir tik jie – nuspręs, kuri pora taps projekto nugalėtoja.
Kol kas dalyvių vardai laikomi paslaptyje, tačiau Goda Problema žada ypač ryškius, dėmesio, meilės ir kaitrios Ispanijos saulės ištroškusius jaunuolius. Vieni į Ispaniją atvyks nusiteikę vasaros romanui, kiti – tikėdamiesi tikro ryšio, o treti, panašu, greitai supras, kad šiame žaidime vien gražios šypsenos neužteks.
Ar Ispanijos viloje gims tikras tobulas mačas? Ar dalyviai atsilaikys prieš pavydą, visą parą stebinčias kameras ir negailestingus žiūrovų sprendimus?