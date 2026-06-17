Samas pristato naują LNK projektą „Slaptažodis“ ir ieško lietuviškojo Jimmy Fallono

„Slaptažodis“ („Password“) – vienas populiariausių pasaulio TV žaidimų formatų – jau nuo rudens pasirodys Lietuvoje.
Pirmą kartą JAV televizijos eteryje pasirodęs dar 1961 metais, „Password“ per daugiau nei šešis dešimtmečius tapo viena žinomiausių televizinių žaidimų franšizių pasaulyje. Tai formatas, kuris išgyveno ne vieną televizijos kartą, buvo ne kartą atnaujintas ir šiandien vėl išgyvena populiarumo bangą.
Naujausia jo versija NBC televizijoje sulaukė milijoninės auditorijos, o vienu pagrindinių projekto veidų ir vykdomųjų prodiuserių tapo vienas garsiausių Amerikos televizijos žmonių Jimmy Fallonas. Televizijos pasaulyje itin retai pasitaiko formatų, kurie išlieka aktualūs daugiau nei 60 metų, todėl „Password“ pagrįstai laikomas viena didžiausių televizinių žaidimų legendų. Pastaraisiais metais „Password“ sėkmingai sugrįžo ne tik JAV, bet ir buvo adaptuotas Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje bei kitose Europos ir pasaulio šalyse. Tai dar kartą patvirtina, kad daugiau nei šešis dešimtmečius gyvuojantis formatas išlieka aktualus ir šiandienos auditorijai.
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Pastaraisiais metais „Password“ sėkmingai sugrįžo ne tik JAV, bet ir buvo adaptuotas Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje bei kitose Europos ir pasaulio šalyse. Tai dar kartą patvirtina, kad daugiau nei šešis dešimtmečius gyvuojantis formatas išlieka aktualus ir šiandienos auditorijai. „Viena galiu pažadėti – tokio azartiško ir įtraukiančio žaidimo dar nebuvo mūsų šalyje. Amerikoje jis jau pelnė žiūrovų simpatijas ir yra tarp pirmųjų reitingų lentelėse. Neabejoju, kad Lietuva jį taip pat pamėgs“, – užtikrintai kalba žinomas TV laidų prodiuseris.
Saulius Urbonavičius–Samas pabrėžia, kad šis žaidimas išsiskiria iš kitų tuo, jog jums nereikia būti perskaičius daugybės knygų ar būti moksliuku: „Čia svarbiausia sumanumas ir greita reakcija. Kuo šis žaidimas išskirtinis? Visų pirma jis yra įkandamas visiems ir juo galės mėgautis visa šeima. Be to, čia bus visada laimimi pinigai!“
JAV už šio žaidimo vairo stovi vienas žymiausių aktorių, komikų ir televizijos laidų vedėjų Jimmy Fallonas. Todėl, kaip pats Samas sako: „Kartelė užkelta labai aukštai ir mes negalime leistis į jokius kompromisus. Kas bus naujosios laidos vedėjas, kol kas paliksiu intrigą. Tačiau tai bus tikrai visiems netikėtas, labai žinomas žmogus, kurio, beje, LNK televizijoje iki šiol dar nebuvo!“
Dar vienas įdomus faktas – laidoje žaidėjai suvienys jėgas su žinomiausiais mūsų šalies žmonėmis ir drauge galės išbandyti save azartiškame žodžių žaidime. Komandos varžysis tarpusavyje, bandydamos atspėti slaptažodį iš užuominos.
Esi azartiškas ir sumanus? Mėgsti varžytis? O gal nori laimėti pinigų? Tapk naujojo projekto dalimi jau dabar! Slaptažodis yra... REGISTRUOKIS!