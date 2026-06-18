Močiutės surengė tikrą balių Balyje: jas apstulbino netikėta Kristinos Meseguer viešnagė

Vandenyno pakrantėje – cepelinai, šakotis, šonkaulių kelmai
Šventę Balyje pasišovę surengti keliautojai ten neturėjo nei įrangos, nei patalpų, tad teko dėl visko derėtis su vietiniais. Močiučių derybiniai įgūdžiai davė vaisių – komanda pradėjo darbuotis restorane ant jūros kranto. Nuo ryto čia zujo ne tik močiutės, bet ir vietinės pagalbininkės, kurios skuto bulves, pjaustė iš už jūrų marių atvežtus lašinukus ir kumpelius, ragavo lietuviškus saldumynus.
Tautiniais drabužiais pasipuošusios močiutės sulaukė gausaus būrio svečių – nuo vietinių baliečių iki lietuviams puikiai pažįstamos Kristinos Meseguer. Visi norėjo pakliūti į lietuvišką balių! Įžymybės Kristinos Meseguer atvykimas kaip reikiant nustebino močiutes – jos įdėmiai stebėjo kiekvieną jos žingsnį, aptarė, ką ji valgo ir net jos rankinę.
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Netrukus į stalą keliavo garuojantys cepelinai su spirgučiais, šonkaulių kelmai, saldūs grybukai ir čia pat iškeptas didžiulis šakotis. Lietuviškos stalo gėrybės skendo balietiškų gėlių jūroje, o ilgas stalas tiesėsi iki pat vandenyno. Tokioje jaukioje aplinkoje netruko prasidėti šokiai, kurie stebino močiutes.
„Daugiausia šokam rankom anie ir kojom. Mes kaip trypiam, tai trypiam visu kūnu. O čia rankeles jei moki išsukinėti, kojas irgi moki sudėti gražiai, reiškia moki šokti“, – egzotiškais šokiais stebėjosi močiutė Virgutė.
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Lietuviškos babos nenorėjo atsilikti nuo baliečių, tad paplūdimyje užgrojo ir mūsų šalies liaudiška muzika, močiutės užtraukė užstalės dainą, o galiausiai visus įjungė ir į lietuviškus šokius bei žaidimus.
„Su tuo pagaliu reikėjo suktis penkis kartus, vyrams davėm dešimt. Visus „išmušinėjom“! – iš griūvančių žaidėjų juokėsi močiutė Zita. – Suka suka suka ratą – bumt ant šono!“
Linksmybės baigėsi jau gerokai sutemus, o į Balį močiutes išsivežęs Rokas Galvonas lengviau atsikvėpė – kelionės tikslas įgyvendintas su kaupu.
R. Galvonas pasidalijo jautriomis mintimis
Antrus metus su močiutėmis į keliones pasileidžiantis Rokas sako, kad tai, kas įvyko Balyje – buvo nuostabi patirtis ir jam, ir močiutėms.
„Esu labai patenkintas tuo, ką mes sukūrėm, padarėm. Balius buvo tobulas. Ir mes dar suorganizuosim ne vieną balių, banketą svetur“, – džiaugėsi restoranus valdantis verslininkas, neišduodamas ateities planų, tačiau užsimindamas, kad žiūrovams yra ko laukti.
Paklaustas, kas įkvėpia darbuotis būtent su močiutėmis, vyras ilgai negalvoja.
„Man iš tikrųjų labai sunku stebėti, kaip vyresni žmonės yra užmirštami ir patys miršta save. Mes Lietuvoj vis dar turim labai didelius stereotipus, kad vyresni žmonės negali dirbti aptarnavime, kad jie turi dirbti kažkokius nematomus darbus, – apie jautrias visuomenės problemas kalba R. Galvonas. – Visada turiu norą, svajonę kažką palikti po savęs. Nebūtinai kažką materialaus, sukurti kažką įspūdingo, bet noriu pakeisti mąstymą ir požiūrį. Ir šitas projektas yra apie tai.“
R. Galvonas įsitikinęs, kad būtent vyresniame amžiuje žmogus pagaliau privalo atsipūsti, pasidžiaugti tuo, kas nuveikta, ir skirti laiko sau.
„Nereikia niekam nieko daryti dėl nieko – reikia gyventi dėl savęs. Jau tu išleidai savo vaiką į gyvenimą. Viskas. Gyvenk dėl savęs. Dabar pats gražiausias tavo laikas“, – mintimis, kuriomis nuolat palaiko pas jį dirbančias močiutes, dalijasi Rokas.
Prieš keletą metų projektus su močiutėmis pradėjęs kurti Rokas Galvonas šiandien džiaugiasi trimis restoranais, kuriuose lankytojus pasitinka močiutės, ir nuolat augančia bendruomene, kurią vienija bendras noras būti reikalingomis, darbuotis ir dalintis savo patirtimi su jaunesniąja karta.
„Turbūt daug žmonių galvoja, kad aš tai darau dėl kažkokių dirbtinių dalykų – dėl reklamos, marketingo... Bet jūs neįsivaizduojat, kaip tai yra tikra, – atvirauja Rokas. – Kol aš tai darau iš širdies, kol man gera kurti tokius projektus, kurti močiučių bendruomenę ir daryti jas laimingas, aš tikrai tai darysiu toliau.“
Paskutiniai močiučių nuotykiai Balyje, šmaikščios lietuviško „baliaus“ akimirkos ir išskirtinai jautrus Roko Galvono interviu jau šį ketvirtadienio vakarą pasieks televizijos ekranus. Paskutinė „Močiučių Bali(u)s“ laida – 21 val. per LNK televiziją ir LNK GO.
Rokas GalvonasmočiutėBalis
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