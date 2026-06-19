Pajūryje atostogaujančias Lietuvos garsenybes kalbinanti J. Zinkevičiūtė: „Ši vasaros tradicija – širdies projektas“

Pajūrio aplinkoje gimstančiuose pokalbiuose žinomi žmonės dalinasi mintimis apie gyvenimo vertybes, asmeninius atradimus, ramybės paieškas ir tai, kas juos įkvepia kasdienybėje, o pati Justė pripažįsta, jog ši laida tapo širdies projektu, kasmet nekantriai laukiant, kada prasidės filmavimai.
Šeštąją vasarą iš eilės į „Lietuvos ryto“ televizijos eterį sugrįžta žiūrovų pamėgta gyvenimo būdo laida „Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“, kurioje žinomi Lietuvos žmonės dalinasi savo istorijomis, patirtimis ir mintimis apie gyvenimą už viešumo ribų.
Laidos vedėja, aktorė, moteriško įkvėpimo projekto „Pasimatuok jūrą“ autorė bei radijo stoties „M1 plius“ laidų balsas Justė Zinkevičiūtė sako, kad būtent vasara sukuria ypatingą nuotaiką pokalbiams. Pasak jos, šiltuoju metų laiku žmonės sulėtina tempą, daugiau dėmesio skiria sau ir artimiesiems, todėl lengviau atsiveria bei kalba apie tai, kas jiems iš tiesų svarbu.
Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą
„Man beprotiškai smagu, kad per šešerius metus ši laida tapo neatsiejama vasaros tradicija. Tai – širdies projektas, kurio kiekvienas sezonas būna vis kitoks – keičiasi pašnekovai, jų gyvenimo istorijos, patirtys ir atradimai, tačiau išlieka tas pats nuoširdus ryšys su žmonėmis. Vasaros laikotarpiu visi gyvename lėtesniu ritmu, todėl ir pokalbiai tampa atviresni.
Žmonės būna labiau atsipalaidavę, mažiau skuba, dažniau leidžia sau kalbėti ne tik apie darbus ar pasiekimus, bet ir apie tai, kas vyksta jų vidiniame pasaulyje. Man, kaip laidos vedėjai, tai yra didžiausia dovana – galimybė išgirsti tikras istorijas, pažinti žmogų ne per jo profesiją ar viešą įvaizdį, o per vertybes, jausmus ir gyvenimo patirtis“, – sako Justė.
Susiję straipsniai
Per šešis sezonus Justei teko pabendrauti su dešimtimis ryškių Lietuvos asmenybių, tačiau ji sako, kad kiekvienas susitikimas vis dar atneša naujų atradimų. Pasak laidos vedėjos, būtent neformalioje pajūrio aplinkoje pašnekovai atsiskleidžia visai kitaip nei įprastuose interviu ar televizijos studijose. Čia pokalbiai natūraliai tampa gilesni ir nuoširdesni, o už viešo įvaizdžio atsiveria tikros žmonių istorijos, šiai laidai suteikdamos autentiškumo.
„Bendraudama su žmonėmis labiausiai vertinu atvirumą, nuoširdumą ir paprastumą. Man visada įdomiausi tie pokalbiai, kuriuose nelieka poreikio kažką vaidinti ar stengtis atrodyti geriau, nei esi iš tikrųjų. Žinomus žmones dažniausiai matome scenoje, televizijos ekranuose, socialiniuose tinkluose, todėl esame susikūrę vienokį ar kitokį jų įvaizdį, tačiau labai dažnai už to slypi visai kitoks žmogus.
Šioje laidoje mes nesiekiame kurti sensacijų, o kviečiame pašnekovus trumpam nusiimti visas kaukes ir pasikalbėti apie tai, kas jiems iš tiesų svarbu. Man atrodo, kad būtent prie jūros tai padaryti lengviausia ir galbūt todėl ši laida man yra tokia artima“, – teigia Justė.
Nors vasara daugeliui pirmiausia asocijuojasi su poilsiu, Justė įsitikinusi, kad tai ir puikus metas naujoms patirtims bei kultūriniams atradimams. Tam antrina ir laidos prodiuserė Gintarė Kreipavičiūtė, džiaugdamasi, kad šia laida gali parodyti Lietuvos pajūrį ir pristatyti jo naujienas. Todėl kiekvieną šeštadienį televizijos žiūrovai kviečiami ne tik susipažinti su žinomais žmonėmis, bet ir leistis į kelionę po įvairius šalies kurortų kampelius, muziejus, restoranus bei kitas pramogų vietas.
„Dažnai kalbėdami apie pajūrį įsivaizduojame tik paplūdimį ir jūrą, tačiau iš tiesų čia yra gerokai daugiau. Kiekvienam pokalbiui ieškome vietos, kuri natūraliai derėtų prie pašnekovo asmenybės: vieną kartą kalbamės vaikščiodami pakrante, kitą – tyrinėdami lankomo kurorto gatveles, leisdamiesi į pasiplaukiojimą jachta ar atrasdami naujas erdves, kurias žino tik vietiniai. Norisi, kad žiūrovai ne tik išgirstų įdomias istorijas, bet ir pamatytų, koks gražus, įvairus bei svetingas yra mūsų pajūris. Galbūt kažkas po laidos nuspręs aplankyti dar nematytą vietą, išbandyti naują veiklą ar tiesiog kitaip pažvelgti į Lietuvos kurortus. Tai mums yra labai svarbi šio projekto dalis“, – sako laidos prodiuserė Gintarė Kreipavičiūtė.
Žinomų Lietuvos žmonių atostogų ritmu pulsuojanti gyvenimo būdo laida „Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“ – nuo birželio 27 d., šeštadieniais, 16:30 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją.