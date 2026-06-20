Realybės šou dalyvė vaikiną išdavė su jo geriausiu draugu: „Nesigailiu, kad buvau atvira“

Būtent taip nutiko Glorijai, kurios atvirumas nustebino ir projekto vedėją Godą Problemą, ir kitus dalyvius.
Pirmąjį pažinties vakarą dalyviai suko laimės ratą ir turėjo atsakyti į provokuojančius klausimus. Paklausta, ar yra kam nors sudaužiusi širdį, Glorija atsakė be užuolankų: „Esu“.
„Jei labai atvirai, vienas mano vaikinas mane „mylėjo“ labai stipriai, bet aš jį dėl tam tikrų priežasčių išdaviau su jo geriausiu draugu“, – tiesioginiame eteryje sakė Glorija.
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Godai Problemai pasitikslinus, ar jos buvęs vaikinas žinojo apie išdavystę, Glorija nusijuokė: „Dabar jau žino.“
Kiek vėliau Glorija apie šią situaciją papasakojo plačiau ir teigė, kad nereikėtų nuteisti žmonių nežinant visų aplinkybių.
„Pirmiausia, nesigailiu, kad buvau atvira, nes tai yra praeitis. Vis tik džiaugiuosi, kad tiesioginiame eteryje neištariau jo vardo“, – teigė Glorija.
Nors 24-erių klaipėdietė neatskleidė visų problemų, su kuriomis jai teko susidurti buvusiuose santykiuose, Glorija sakė, kad spontaniškam sprendimui įtakos turėjo tuomečio vaikino elgesys.
„Šalia jo geriausio draugo jaučiausi moteriškesnė nei su savo vaikinu, jaučiausi saugi ir galėjau būti savimi. Mano buvęs vaikinas mane kontroliavo, neleisdavo atsiskleisti, aš turėdavau šokinėti pagal jo dūdelę. O jo geriausias draugas, priešingai, su manimi elgėsi kaip su žmogumi. Be to, gindavo mane nuo mano buvusio draugo ir bandydavo įkrėsti jam proto, kad su moterimis taip nesielgiama“, – pasakojo Glorija.
Glorija teigė, kad visuomet turėdavo būti namuose, o apie išėjimą į miestą nebūdavo net kalbos.
„Net ir draugės negalėdavo manęs aplankyti namuose. Jis neleisdavo man bendrauti su niekuo. Buvau emociškai palūžusi, tad nutiko taip, kaip nutiko. Laiko atgal jau nebeatsuksi, bet viskas seniai yra užmiršta, jis mėgaujasi naujais santykiais, o aš – Ispanijos saule“, – sakė ji.
Glorija jaudinasi, kad pasklidusi žinia apie jos praeities poelgį nepakenktų naujiems santykiams. O šiame realybės šou ji neslėpė simpatijų Livijui. Jiedu vienas kitą pasirinko ir pirmajame pasirinkimo vakare.
Tiesioginės transliacijos žiūrovai jau galėjo išvysti naktines Glorijos ir Livijaus linksmybes – pirmoji naktis jiedviem tikrai buvo karšta. O tie žiūrovai, kurie šį momentą praleido, viską galės išvysti laidos epizoduose. Vis dėlto „Tobulo mačo“ viloje pastovumas – retenybė, tad jau penktadienio naktį po įsiplieskusio konflikto jiedu svarsto sukti skirtingas keliais.
Realybės šou „Tobulas mačas. Ispanija“ – visą parą, tiesiogiai tik per Go3 televiziją