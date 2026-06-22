Realybės šou dalyvis Haroldas prabilo apie skaudžius išgyvenimus: „Nuo vaikystės kenčiu“

Viena tokių temų palietė 26-erių vilnietį Haroldą, kuris projekte sulaukė replikų dėl savo seksualinės orientacijos ir prabilo apie patyčias, lydinčias jį nuo vaikystės.
Šiemet realybės šou „Tobulas mačas. Ispanija“ žiūrovai projektą ne tik stebi, bet ir aktyviai įsitraukia į dalyvių gyvenimą.
Kartą per savaitę projekto gerbėjai gali paskambinti į Ispanijos vilą, taip pat kasdien rengiamos „TikTok“ tiesioginės transliacijos, kurių metu dalyviai atsako į žiūrovų klausimus.
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Vienos tokios transliacijos metu klausimų sulaukė ir Haroldas. Dalis jų buvo susiję ne su jo simpatijomis projekte ar santykiais su kitais dalyviais, o su spėlionėmis apie jo seksualinę orientaciją. Pats Haroldas sako dėl jos neabejojantis, tačiau pripažįsta: tokie komentarai jam nėra naujiena. Jie primena patirtis, kurias teko išgyventi dar mokykloje.
„Aš nuo vaikystės buvau jautresnis vaikas. Iš manęs mokykloje tyčiojosi kaip reikalas, tuo labiau, kad buvau toks meniškesnis, kūrybiškesnis. Kitaip tariant – kitoks. Jei žmogus mąsto labai siaurai ir mato jautresnį vaikiną, jis iš karto deda jį į kažkokį stereotipų stalčių. Tad taip, nuo vaikystės kenčiu patyčias“, – pasakoja Haroldas.
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Pasak jo, bėgant metams prie tokių replikų teko priprasti ir tai, ką kiti laiko trūkumu, jis išmoko matyti kaip stiprybę.
„Per tuos visus metus aš pripratau prie to, kad apie mane taip galvojama. Bet gal tai, kad aš geriau suprantu merginas, ir yra mano korta. Gal aš galiu išlyginti joms rūbus arba pakalbėti apie jausmus, ko tipiniai seno kirpimo vyrai galbūt nemoka padaryti“, – sako realybės šou dalyvis.
Haroldas neslepia, kad ilgą laiką jam buvo svarbu patikti kitiems. O kai esi jautresnis, kūrybiškesnis ar tiesiog neatitinki įprasto „kieto vaikino“ įvaizdžio, aplinkinių vertinimai gali tapti itin skaudūs.
„Toks pasitikėjimas ateina su laiku. Aišku, momentais būdavo labai sunku. Nuo pat mažumės man buvo labai svarbu visiems įtikti ir būti mėgiamu. O kai turi tokį viešą įvaizdį, kad neva esi gėjus, tada labai sunku patikti visiems. Tada jautiesi labai atskirtas nuo klasiokų, nuo savo rajono“, – atvirauja Haroldas.
Vis dėlto šiandien jis į savo jautrumą žiūri kitaip: „Šiais laikais, puikiai žinodamas, ko aš noriu, ir suprasdamas savo tapatybę, tokius komentarus priimu kaip savo stipriąją pusę.“
Haroldas teigia, kad savęs priėmimas neateina per vieną dieną. Tai ilgas procesas, kuriame svarbūs ir šalia esantys žmonės.
„Meilė sau yra viso gyvenimo kelionė. Aš niekada savęs nepamilsiu tiek, kiek galėčiau. Bet viskas vyksta mažais žingsneliais. Ypač šiuo gyvenimo etapu džiaugiuosi, kad aplink save turiu labai tinkamus žmones, kurie skatina mane būti tokiu, koks esu“, – pasakoja Haroldas.
Pasak jo, mokykloje ar studijose kartais gali atrodyti, kad kitoniškumas trukdo pritapti, tačiau suaugusiųjų gyvenime viskas apsiverčia aukštyn kojomis.
„Galbūt mokykloje ar studijose esi įkritęs į aplinką, kur labai didelė trintis, bet realus gyvenimas nėra toks. Tai, kad mokykloje buvai kitoks, realiame gyvenime gali būti net gerai. Kuo unikalesnis, kuo labiau išskirtinis esi, tuo dabar geriau“, – sako Haroldas.
Dabar dalyvis tikina norintis ne slėpti savo išskirtinumą, o kaip tik jį išryškinti įvairiausiomis formomis.
„Šiomis dienomis net skatinu save: jeigu man kažkas patinka, net jei tai kažkam atrodo keista, aš į tai gilinsiuosi, nes man taip įdomiausia. Neįdomu gyventi ir atrodyti taip, kaip atrodo ar gyvena visi“, – sako Haroldas.