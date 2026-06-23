Atvažiavęs tiesti kelio Varkė Labdarkė 23-ejų ūkininkui Nojui piršo 42-ejų moterį

„Mano svajonė yra susitvarkyti tą kelią ir tada ten, kur tos karvytės yra, pasistatyti namus“, – pasakoja jaunas ūkininkas, tęsiantis iš kartos į kartą perduodamas šeimos tradicijas.
Padėti Nojui atvykęs vedėjas Tadas – Varkė Labdarkė dieną praleidžia tikrame ūkyje: vairuoja traktorių, tampo akmenis, šeria karves ir savo kailiu patiria tai, ką daugelis mato tik gražiuose socialinių tinklų vaizdo įrašuose. Pats Nojus neslepia, kad romantizuotas kaimo gyvenimo vaizdas dažnai neturi daug bendro su realybe.
„Žmonės labai romantizuoja farm life. Mato rezultatą, bet nemato darbo, kurį reikia įdėti, kad tokį gyvenimą susikurtum“, – sako jis.
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Vis dėlto būtent atkaklumas, pasak ūkininko, ir padeda siekti svajonių. „Dažniausiai dalykai lengvai neateina gyvenime. Reikia daug dirbti, kad kažkas pasikeistų į gerą pusę“, – įsitikinęs Nojus.
Dirbdamas ūkyje Varkė susidomėjo ne tik Nojaus planais, bet ir jo asmeniniu gyvenimu.
„O merginą jau norėtum turėti, ar dar per anksti?“ – teiravosi vedėjas.
„O ko klausi? Nori su manim apsigyventi?“ – juokdamasis atsikirto Nojus.
„Pažįstamų turiu“, – nenusileido Varkė.
„Kokio amžiaus?“ – pasidomėjo ūkininkas.
„42-ejų.“
„Ai, tiek to. Tokių dalykų ieškoti nereikia“, – juokėsi Nojus.
„Po laidos gal atsiras. Pamatys, tu žinok, gražus esi“, – ūkininką drąsino Varkė Labdarkė.
Ar pavyks išpildyti Nojaus svajonę dėl kelio į namus ir ar Varkei pavyks varkės su ūkininko antrąja puse? Visa tai – jau „Nustebink mane!“ laidoje šį antradienio vakarą 21 val. per LNK.