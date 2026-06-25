D. Gutauskienė-Laisva įsivėlė į slaptą planą: tai, kas laukė močiutės, sujaudino visus

Būtent tokia istorija laukia naujoje LNK laidos „Nustebink mane!“ serijoje. Šį kartą laidos vedėja Donata Laisva vyksta į Ukmergės rajoną, kur visa šeima ruošiasi ypatingai šventei – močiutės Irenos 80-ajam jubiliejui. Tačiau tik du žmonės žino tikrąjį planą. Anūkai Meda ir Mindaugas nusprendė močiutei padovanoti tai, ko ji tikrai nesitiki – slaptą koncertą su viena mėgstamiausių jos grupių „Bernužėliai“ ir dar keliomis ypatingomis staigmenomis.
„Aštuoniasdešimtas jubiliejus – reikia geros, geros staigmenos močiutei“, – pasakoja Meda, kuri ir užpildė anketą į laidą. Pasak jos, močiutė labai retai švenčia savo gimtadienius, todėl šį kartą šeima norėjo sukurti prisiminimą, kuris išliktų ilgam.
Intrigos šiai istorijai netrūksta. Apie būsimą koncertą nežino ne tik jubiliatė, bet ir beveik visi šventės svečiai.
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„Nei mano tėvai, nei sesė, nei brolis, nei kiti giminaičiai. Niekas nežino“, – juokiasi Meda, o Laisva tokią slaptumo operaciją pavadina tikru ekstremaliu iššūkiu.
Kol sodyboje slapta slepiami muzikantai, puošiama šventės vieta ir skaičiuojamos paskutinės minutės iki jubiliatės atvykimo, pamažu ryškėja ir pati šios istorijos herojė.
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Irena – ne ta močiutė, kurią įprasta įsivaizduoti. Ji naudojasi „Instagram“, „Facebook“, važinėja „Uber“, keliauja, domisi naujovėmis ir, pasak anūkų, yra gerokai jaunatviškesnė nei daugelis jaunesnių žmonių.
„Ji labai juokinga, labai jaunatviška, labai mėgsta dainuoti. Virtuvėje nuolat ką nors niūniuoja“, – pasakoja anūkė Meda.
Mindaugui močiutė yra tikra šeimos širdis.
„Ji daug išmokė mus visus anūkus. Tokia šeimos galva, nors pati gal taip ir nesakytų“, – sako jis.
Kad muzika Irenos gyvenime užima ypatingą vietą, patvirtina visa šeima. Dainuodavo jos broliai, dainuodavo per šeimos susibūrimus, o pati Irena iki šiol niūniuoja ruošdama valgį ar kepdama garsiuosius savo tortus. Todėl būtent koncertas tapo dovana, kuri, anūkų nuomone, geriausiai atspindi jų močiutę.
Ir štai ateina lemtinga akimirka. Iki močiutės atvykimo lieka vos dešimt minučių. Muzikantai slepiasi, vedėja Laisva nerimauja, o Meda prisipažįsta, kad močiutė bus „absoliučiame šoke“, nes pati aktyviai dalyvavo organizuojant šventę ir nė nenutuokia, kas jos laukia.
Kai Irena pagaliau įžengia į sodybą, ją pasitinka ne tik šeima, bet ir netikėtai pasirodę „Bernužėliai“, dainos, šokiai, gėlės ir emocijos, kurias tampa sunku sulaikyti.
Tačiau tuo staigmenos nesibaigia. Jubiliatės laukia dar viena dovana – asmeninis sveikinimas nuo vieno mėgstamiausių jos atlikėjų Deivydo Zvonkaus. O pati Irena, paklausta, ar patiko staigmena, atsako trumpai ir nuoširdžiai: „Patiko. Ačiū labai.“
Tai istorija ne tik apie jubiliejų. Tai pasakojimas apie močiutę, kuri visą gyvenimą rūpinosi kitais, augino vaikus ir anūkus, kepė tortus, kūrė šeimos tradicijas ir niekada nereikalavo dėmesio sau. O vieną vakarą visa šeima nusprendė padaryti tai, ką dažnai pamirštame – sustoti ir pasakyti ačiū.
Naujoje laidoje „Nustebink mane!“ šį ketvirtadienio vakarą, 21 val., LNK televizijos žiūrovai pamatys, kaip kruopščiai saugota paslaptis virsta vakaru, kurio močiutė Irena nepamirš dar labai ilgai.