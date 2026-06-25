Paaiškėjo pirmoji „Lietuvos balso“ mokytoja

Išgarsėjusi su kūriniu „Kerai“, o pastaraisiais metais kartu su Justinu Jaručiu pristačiusi didelio populiarumo sulaukusius duetus „Visi ženklai“ ir „Ko tyli?“, šiandien AISTÈ sėdasi į legendinę raudonąją mokytojos kėdę. Pati atlikėja prisipažįsta – dar visai neseniai būtų sunkiai patikėjusi, kad toks kvietimas apskritai gali būti tikras, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Kai gavau kvietimą tapti „Lietuvos balso“ mokytoja, galvojau, kad mane kažkas tiesiog prankina. Tik susitikusi su kitais mokytojais supratau, kad niekas neišdūrinėja, viskas vyksta iš tikrųjų“, – juokiasi AISTÈ.
Atlikėja neslepia, kad labiausiai ji laukia pažinčių su naujais talentais.
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„Labai noriu pamatyti naujus žmones, naujus balsus ir naują muziką. Kuo daugiau geros muzikos Lietuvoje, kuo daugiau atrastų talentų – tuo geriau visiems. „Lietuvos balsas“ yra aukščiausio lygio muzikinis projektas. Tai premium turinys ir aš džiaugiuosi galėdama būti jo dalimi“, – sako ji.
Paklausta, kuo galėtų būti naudinga būsimiems savo komandos nariams, AISTÈ sako, kad šiandien muzikos pasaulyje vien gero balso nebepakanka.
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„Aš esu multidisciplininė kūrėja. Mano kūryba nesibaigia ties dainomis ar jų atlikimu. Gyvename laikais, kai kūrybą galima ir reikia plėsti per įvairias medijas. Galiu padėti žmogui suprasti, apie ką jis yra kaip artistas. Dažnai tai būna dar sunkesnis, ilgesnis ir net svarbesnis procesas nei paties balso lavinimas“, – sako AISTÈ. Atlikėja įsitikinusi, kad stipriausi artistai gimsta tuomet, kai suranda ne tik savo balsą, bet ir savo tapatybę.
AISTÈ istorija Lietuvos muzikos pasaulyje išskirtinė. Ji išgarsėjo ne per televizijos projektus, o per savo kūrybą. Dainos, koncertai ir autentiška meninė kryptis jai atnešė tūkstančius klausytojų bei profesionalų dėmesį.
„Esu žinoma dėl savo kūrybos ir kasdienio darbo“, – sako atlikėja.
Muzika jos gyvenime buvo užprogramuota dar gerokai prieš gimimą. AISTÈ prosenelis – vienas žymiausių Lietuvos kompozitorių, dirigentų, smuikininkų ir kultūros veikėjų Jurgis Gaižauskas. Vis dėlto pati kūrėja ilgą laiką bandė nuo muzikos pabėgti.
Vietoj muzikos mokslų ji rinkosi socialinės antropologijos studijas Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykloje (LSE), kurioje mokėsi tokios asmenybės kaip Mickas Jaggeris, George'as Sorosas ir Ursula von der Leyen. Tačiau ją baigusi AISTÈ pasirinko ne akademinę karjerą, o kelią, kuriam ilgai priešinosi – muziką.
„Nuo dešimties metų bandžiau save įtikinti, kad muzika nėra profesija ir reikia rinktis rimtesnį kelią. O gyvenime pradėjo sektis tik tada, kai grįžau prie savo didžiausios meilės“, – atvirauja ji.
Tas sugrįžimas buvo įspūdingas. Kūrinys „Kerai“ tapo svarbiu lūžio tašku atlikėjos karjeroje ir padėjo jos kūrybai pasiekti plačią auditoriją. Daina virto neįtikėtinu socialinių tinklų fenomenu.
Jos koncertų kalendorius pildosi vis sparčiau, o kartu su vienu populiariausių šalies muzikos kūrėjų Justinu Jaručiu pristatyta daina „Visi ženklai“ tapo dar vienu svarbiu žingsniu jos karjeroje. Dabar prie šių pasiekimų prisideda ir dar vienas svarbus etapas – mokytojos kėdė 13-ajame „Lietuvos balse“.
Šiandien AISTÈ yra viena ryškiausių naujosios kartos Lietuvos atlikėjų, o jos kūryboje susitinka lietuviškos muzikos tradicijos, soul, gospel ir legendinių „Motown“ įrašų įkvėptas skambesys.
Tarp didžiausių autoritetų ji mini Vytautą Kernagį, grupę „Hiperbolė“, Stasį Povilaitį, o ypatingą vietą jos širdyje užima Nelly Paltinienė.
„Mane visada žavėjo ne tik jos muzika, bet ir gyvenimo istorija. Kiek stiprybės gali turėti žmogus, kuris išgyveno tiek daug, o scenoje vis tiek spinduliavo šviesą ir džiaugsmą. Tai labai įkvepia“, – sako AISTÈ.
Tačiau jos muzikinį pasaulį formavo ne tik lietuviškos scenos legendos. Didžiulę įtaką atlikėjai padarė ir amerikietiško soul muzikos aukso amžius – Aretha Franklin, Diana Ross bei legendinės Detroito įrašų studijos „Motown“ atlikėjai.
Jos įsitikinimu, muzika pirmiausia yra pokalbis su žmonėmis. „Muzika yra medija dialogui. Jeigu neturi ką pasakyti, nebus ir muzikos. Visada turi būti mintis, visada turi būti jausmas. Tai nėra tik gražūs drabužiai ar gražus vaizdas“, – įsitikinusi atlikėja.
Pirmasis sezonas mokytojos kėdėje jai bus nauja patirtis, todėl iš anksto kurti strategijų ji neketina.
„Nenoriu nusistatyti jokios rolės ar personos. Leisiu gyvenimui kurti. Kartu su žiūrovais stebėsime, apie ką bus mano mokiniai ir kokia mokytoja būsiu aš pati“, – šypsosi AISTÈ.
Kol ruošiasi „Lietuvos balsui“, atlikėja žengia ir į naują savo kūrybos etapą. Šią vasarą ji pradėjo koncertinę trilogiją „EPAS“, kuri taps ambicingiausiu jos meniniu projektu.
Tuo metu talentingiausių šalies balsų paieškos jau prasideda. Aklosios „Lietuvos balso“ perklausos vyks liepos 15 ir 16 dienomis „Stage Lite“ studijoje Vilniuje.
13-asis „Lietuvos balso“ sezonas – jau netrukus, naujajame LNK sezone.