Banditų pasilinksminimuose – muzikos ir TV žvaigždės: kiek kainuoja garbė?

Legenda tapęs koncertas neseniai įvyko dar kartą – garsaus Vilijampolės naktinio restorano aplinka iki menkiausių detalių atkurta viename Vilniaus rajone esančių viešbučių. Čia nufilmuota dalis tikra istorija paremto filmo „Barakuda“ scenų.
Tomo Vengrio režisuoto filmo siužetas paremtas Mongolo našlės Loretos Gedvilaitės-Ganusauskienės prisiminimais, moterį užplūdūsiais jai teisme susitikus su vyro pusbroliu Henriku Daktaru. Loreta Daktarą į teismą padavė už garbės ir orumo įžeidimą, jam televizijos laidoje ją pavadinus „valkata“ ir „barakuda“.
Honorarai – doleriais, priedai – auksu
Kaip žurnalistui Dailiui Dargiui yra pasakojusi Mongolo našlė Loreta, Daktarų grupuotei priklausęs vyras po koncerto vykusiame „afteryje“ grupės „Boney M“ vokalistui padovanojo tuomet itin madingą storą aukso grandinę. Italijoje gyvenanti moteris tikino, kad po daugelio metų tą pačią grandinėlę, vis dar puošiančią dainininko kaklą, ji matė per televiziją – tiesa, aplinkiniai istorija apie papuošalo istoriją, siekiančią saulėtąją Vilijampolę, nenorėjo tikėti.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Neaiškiais keliais privatizuotoje „Vilijoje“ Daktarų valdymo laikotarpiu koncertavo ir Lietuvos žvaigždės. Spaudoje nuskambėjo Džordanos Butkutės ir Henriko Daktaro konfliktas, įvykęs grupuotės į „Villula“ pervadintame restorane sutikinėjant Naujuosius metus.
Dažni svečiai „Villuloje“ buvo ir šiandien pramogų pasaulio ryklių titulais besididžiuojantys asmenys. Ten net vyko tuomet itin populiaraus televizijos žaidimo „Taip ir Ne“, kurį vedė Arūnas Valinskas, filmavimas.
Susiję straipsniai
„90-aisiais Daktarai norėjo demonstruoti savo įtaką, ir, kaip ir visi to meto Lietuvos kriminaliniai autoritetai, jautėsi labai galingi ir įtakingi, jei jų uždaruose vakarėliuose ar „Vilijoje“ koncertuodavo garsiausi Lietuvos atlikėjai“, – kriminalinę psichologiją aiškina to meto pasilinksminimus nemažai tyrinėjęs žurnalistas D. Dargis.
L. Ganusauskienės ir kitų nusikalstamo pasaulio veikėjų antrųjų pusių istorijas rašytojas papasakojo knygoje „Juodosios mafijos našlės“, kuri ir tapo filmo „Barakuda“ pagrindu.
Pikantiškų detalių apie Daktarų laisvalaikį jis dar anksčiau atskleidė didelio populiarumo susilaukusioje „Tikrojoje Daktarų istorijoje“.
Anot knygų, serialų, TV laidų autoriaus, Daktarams mielai koncertavo ir Ligitas Kernagis, įrašęs garsųjį hitą „Mafija“, ir populiarumo nestokojęs kolektyvas „Rondo“, ir Tikroji Išdykėlė.
Paklaustas, kokie motyvai lėmė, kad popžvaigždės sutikdavo koncertuoti nusikalstamai grupuotei priklausančiame restorane, D. Dargis buvo konkretus: pagrindinė motyvacija koncertuoti nusikalstamo pasaulio atstovams buvo ne baimė nesutikti, o paprasčiausi pinigai.
„Visi būdavo labai patenkinti, nes gaudavo honorarus doleriais, ir būtent tuo metu Lietuvos muzikantai pradėjo gerai gyventi“, – teigia filmo „Barakuda“ scenarijaus konsultantu tapęs epochos ekspertas.
Kas tapo Džordža?
Auksiniai „Vilijos“ laikai netruko ilgai. Po 1993 m. spalį čia įvykusio susišaudymo disko baro reputacija ėmė blėsti ir jos prikelti nebepavyko. Ilgus metus pastatas stovėjo apleistas, vėliau buvo nugriautas, dabar vietoje jo veikia prekybos centras. Neramųjį Vilijampolės periodą mena tik greta visą parą veikianti vaistinė.
Pagrindinius vaidmenis filme „Barakuda“ sukūrė Gerda Čiuraitė (Loreta), Martynas Nedzinskas (Mongolas) ir Šarūnas Datenis (Daktaras). Kas mafijos vakarėlių scenose suvaidino „Boney M“, Džordaną Butkutę, Arūną Valinską ir kitus, paaiškės artėjant filmo premjerai. Ji numatyta 2027 m. pradžioje.
Filmo gamybą iš dalies finansavo Lietuvos kino centras, Latvijos nacionalinis kino centras ir Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, TELIA Play ir Italijos Emilia-Romagna regioninis kino fondas.