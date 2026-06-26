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Justino Jankevičiaus karjeroje – naujas vaidmuo

2026 m. birželio 26 d. 11:22
Jau liepos 2 d. Palangoje, vasaros renginių erdvėje „Kupeta 68“, startuoja naujas gyvų pokalbių „Nesiaukite LIVE“ sezonas. Pirmasis vakaras žada išskirtinę premjerą – pirmą kartą populiarios pokalbių serijos istorijoje Justinas Jankevičius scenoje ant minkštų fotelių kalbins gerai pažįstamus personažus – estrados duetą Orestą ir Džildą Vaigauskus, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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Per kelerius metus „Nesiaukite LIVE“ žiūrovai matė atvirus pokalbius su ryškiausiais Lietuvos muzikos, sporto, kultūros ir pramogų pasaulio vardais. Tačiau naujas ir jau šeštas sezonas prasidės visiškai kitu formatu – pokalbiu ne su Lietuvoje žinomais žmonėmis, o personažais, kurie jau seniai gyvena savarankišką gyvenimą Lietuvos televizijos, teatro ir kino pasaulyje.
„Per visus šiuos metus kalbinau daugybę žmonių, bet dar nė karto neteko kalbinti veikėjų. Atrodo, kad Orestą ir Džildą pažįsta visa Lietuva, tačiau kartu jie yra visiška paslaptis – juk niekada nežinai, kada jie kalba rimtai, kada juokauja, o kada iškraipo realybę. Įtariu, kad po liepos 2-osios vakaro klausimų liks daugiau nei atsakymų, bet būtent dėl to gyvi pokalbiai ir yra įdomiausi“, – sako laidos „Nesiaukite LIVE“ vedėjas ir siela J. Jankevičius.
Orestas ir Džilda Vaigauskai – jau beveik dešimtmtetį aktorių Inetos Stasiulytės ir Aisčio Mickevičiaus kuriami personažai, tapę lietuviško humoro ir ekranų fenomenu, o daugelis apie juos kalba kaip apie realius žmones. Jų šmaikštūs komentarai apie kasdienybę, išskirtinis tarpusavio bendravimas ir gebėjimas improvizuoti bei kurti istorijas pelnė gausų gerbėjų būrį tiek televizijoje, tiek socialiniuose tinkluose.

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„Kai Justinas pakvietė į pokalbį, iš karto sutikom. Vis tiek Lietuvoj nelabai yra ką daugiau kalbinti – įdomiausi šalies žmonės jau seniai esam mes. Dabar belieka Justinui nepasimesti ir neužduoti kvailų klausimų“, – ruošdamasis liepos 2 d. pokalbiui rėžė pats O. Vaigauskas.
Žiūrovų liepos 2-osios vakarą Palangoje laukia gyvas interviu, improvizacija ir vakaras, kuriame riba tarp tikrovės ir humoro bus gerokai paplotinta. Organizatoriai neslepia, kad būtent toks netikėtumas ir yra naujojo sezono idėja – nustebinti net ištikimiausius „Nesiaukite LIVE“ žiūrovus.
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