Projekte „Tobulas mačas“ – įtampa: susirėmė du dalyviai

Nuo pat pirmųjų dienų tarp Pauliaus ir Livijaus tvyrojo įtampa, būta ir negražių apsižodžiavimų. Galiausiai projekto vedėja Goda Problema nusprendė, kad užtenka replikų ir pasyviai agresyvių žvilgsnių – santykius vaikinai turi išsiaiškinti ne žodžiais, o veiksmais.
Todėl viloje buvo surengta Pauliaus ir Livijaus dvikova. Rankų lenkimas, ištvermės pratimai ir kitos sportinės užduotys tapo proga pasitikrinti jėgas, o kartu atskleidė ir tai, kaip skirtingai vaikinai reaguoja į pergalę, pralaimėjimą bei konkurenciją.
Prieš dvikovą Livijus neslėpė abejojantis savo jėgomis, todėl pergalė jam tapo malonia staigmena.
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„Iš pradžių pasijaučiau nedrąsiai. Netikėjau, kad galiu su juo varžytis, ir maniau, jog pralaimėsiu. Tačiau kai viskas apsisuko ir paaiškėjo, kad tapau nugalėtoju, labai nudžiugau. Neslėpsiu, savivertę pakėlė kaip reikiant“, – po užduoties kalbėjo Livijus.
Paulius savo ruožtu pripažino, kad dvikova jam buvo svarbi ne tik dėl sportinio azarto. Viloje kiekvienas pralaimėjimas ar pergalė turi platesnį kontekstą – čia svarbu ne tik tai, ką parodai varžovui, bet ir tai, kaip tave mato kiti.
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„Aš labai tikėjausi, kad nebus tie pratimai, kuriuos dariau jau dieną anksčiau. Abu esame stiprūs žmonės ir varžovai ne veltui. Varžomės galvodami apie merginas, apie aistrą, apie galimybes ir apie tai, ką pagalvos kiti, jeigu nelaimėsiu. Manau, kad viskas gerai, nesvarbu, kad pralaimėjau“, – kalbėjo Paulius.
Vis tik tokia Pauliaus reakcija Livijui sukėlė juoką.
„Paulius kiekvieną kartą ras pasiteisinimą, kodėl pralaimi. Šįkart viską suvertė ant to, kad jau vakar sportavo. Kiek juokinga, tiesa? Ir apskritai nekokia mano nuomonė apie jį. Mergišius, neapsisprendęs, neišauklėtas vaikas. Gerai, kad aš turiu kantrybės ir moku pasitraukti iš situacijų, į kurias jis bando mane įtraukinėti“ – sakė jis.
Tuo tarpu Paulius tvirtino, kad nors konkurencija tarp jų buvo jaučiama nuo pat projekto pradžios, dabar situacija jau nebėra tokia įtempta.
„Nuo pat pirmųjų dienų tarp mūsų kažkas vyko negero. Negalėjau pakęsti, kad jis apsimetinėjo prieš kameras, o aš juk visą laiką buvau nuoširdus. Bet įtampos tarp mūsų jau nebėra“, – teigė Paulius.
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