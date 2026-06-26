R. Lukoševičiūtė-Daudienė vasaros TV projektą ves kartu su ypatingu žmogumi: vedėjas skirs net 45 metai

Laidos vasaros sezono tema neabejotinai ateis į pagalbą tėveliams – kur keliauti su vaikais Lietuvoje? Ką verta pamatyti, ko paragauti ir kaip paskatinti jų meilę savo šaliai?
Nėra jokios abejonės – tai, kas būtų įdomu vaikams, geriausiai žino jaunieji kelionių ekspertai!
Būtent todėl laidos vedėja Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė šiemet po Lietuvą keliaus su dukra Sakmėja, kuriai šiuo metu 6-eri.
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„Kiekvienais metais keliaudami, vis ieškome kitų Lietuvos pažinimo „kampų“: esame keliavę ir su užsieniečiais, ir su lietuviais, kurie išnaršę kone visą pasaulį, o šiemet mūsų tikslas – atskleisti, ką galima nuveikti vasarą Lietuvoje su vaikais.
Tai yra viena aktualiausių temų tėvams, nes vasaros atostogos – tarsi savotiškas galvosūkis, kurį ne visada pavyksta išspręsti. Kelionės pas senelius, stovyklos, laiko leidimas namie, dažniausiai žaidžiant ar stebint išmaniuosius telefonus – įprasti sprendimai, kuriuos norisi papildyti neišdildomais įspūdžiais. Tokiais, kuriuos tikrai vaikai atsimins dar ilgai“, – pasakoja Rūta.
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Anot Rūtos, projektas šiemet taps simbolišku ir jos šeimai: „Kai pradėjome kurti šį projektą, Sakmėja buvo ką tik gimusi. O dabar ji jau stovi priešais kamerą ir dirba kartu! Esame labai laimingi. Dar kartu pakvietėme jos bičiulį, taip pat šešiametį Martyną. Esame pasiruošę kelionėms kartu su jauniausiais kelionių ekspertais Lietuvoje!“
Rūta pastebi, kad būtent dėl kelionių su vaikais, šis TV laidos sezonas taps vienu iš labiausiai nenuspėjamų per visą jos karjerą.
„Kelionės pradžioje niekada nežinai, kuo ji pasibaigs. Gal vaikai pavargs, gal susipyks dėl smulkmenų, o gal norės užsibūti kuriame nors objektų ilgiau nei suplanuota. Todėl turi būti pasiruošęs viskam. Mūsų kelionės „lagaminėlyje“ yra ir vaistų, ir atsarginių drabužių, ir žaidimų, kuriais galima užsiimti keliaujant ilgėliau: tarkime, kelionė iki Telšių į vieną pusę užtruks 3 valandas, tad natūralu, kad vaikams reikia ir kitų užsiėmimų. Todėl ruošiamės ne tik filmavimui, bet ir netikėtumams, kurie laukia“, – pasakoja Rūta.
Ar mūsų gimtinė draugiška mažiesiems poilsiautojams? Kokios veiklos ir pramogos skirtos mūsų atžaloms ir, svarbiausia, ar jos jiems patiks? Pirmoji stotelė jau šį sekmadienį bus Šiauliuose!
Visi atsakymai – laidoje „Sveiki atvykę“ nuo birželio 28 d., kiekvieną sekmadienį, 11 val. per TV6!