Stereotipus griaunanti verslininkė J. Unguraitytė-Pinkevičienė: „Galima suderinti motinystę bei karjerą ir turėti viską“

Šeštadienio popietę į „Lietuvos ryto“ televizijos eterį sugrįžta žiūrovų pamilta vasariška gyvenimo būdo laida „Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“, kurioje aktorė Justė Zinkevičiūtė su žinomais Lietuvos žmonėmis kalbasi apie poilsį, gyvenimo vertybes, asmeninius atradimus, įkvėpimą ir tai, kas padeda atrasti vidinę ramybę.
Šeštojo sezono premjerinėje laidoje laukia jaukus susitikimas Nidoje su kosmetikos fabriko bendraturte, prekinio ženklo „CLM“ įkūrėja ir asociacijos „Likochema“ prezidente Juste Unguraityte-Pinkevičiene. Verslininkė pasakoja, kad Kuršių nerija jai jau seniai tapo neatsiejama vasaros tradicija. Tačiau, priešingai nei daugelis poilsiautojų, į Nidą ji vyksta ne siekdama pabėgti nuo didmiesčių šurmulio, o tam, kad susitiktų su artimais draugais, su kuriais įprastomis dienomis prasilenkia dėl įtempto gyvenimo ritmo.
„Nida man yra apie meilę, šeimą ir draugus. Aš į Nidą niekada neatvažiuoju norėdama pabūti viena. Į Nidą aš atvažiuoju tikslingai žinodama, kad atvažiuoju pabūti su žmonėmis, todėl svarbiausia veikla – susiorganizuoti daug susitikimų su brangiais žmonėmis“, – laidoje pasakoja moteris.
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Būdama vos 26-erių, Justė nusipirko kosmetikos gamyklos akcijų ir šiandien kuria milijoninius verslus, kuriems žodis „disciplina“ tapo neatsiejama sėkmės istorijos dalimi. Vis dėlto, anot Justės, profesiniai pasiekimai neatsirado savaime – juos lydėjo nuoseklus darbas ir nuo vaikystės įskiepytos vertybės. Verslininkė įsitikinusi, kad moteriai nereikia rinktis tarp šeimos ir karjeros, o tokį požiūrį suformavo jos tėvų pavyzdys, pagal kurį ji išmoko, kad ambicijos ir artimi santykiai gali eiti išvien.
„Aš bandau suderinti motinystę su karjera ir moterims transliuoti žinutę, jog gali turėti viską, net be aukų. Mano tėtis mane išmokė, kad gyvenime neturiu atsisakyti absoliučiai nieko. Augdama aš mačiau karjeros siekiančią mamą ir labai mamišką mamą vakare man skaitant knygą, mačiau tėtį, kuris sugeba stipriai mylėti meną ir kartu puikiai suprasti, kas yra „Excel“ lentelė. Todėl augau šeimoje, kurioje nieko nebuvo liepiama atsisakyti, bet buvo nuolat drąsinama daug dirbti ir stengtis“, – teigia verslininkė.
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Pasak Justės, tėvai ją mokė ne tik drąsiai siekti tikslų, bet ir atsakingai rinktis gyvenimo partnerį. Vienas įsimintiniausių patarimų, anot verslininkės, buvo tėčio pamoka apie meilę.
„Man tėtis visada sakydavo: vaikinų kaip supermarkete nesirink ir vaikinus mylėk ne todėl, kad rankinuką parnešė ar su gražesniu automobiliu pavežiojo. Svarbiausia, jog būtų dūšelė, nes tuomet kartu pasieksite visko, ko norėsite“, – auksinę taisyklę išduoda moteris.
Šeimos tema Justei neatsiejama nuo vyro, žinomo advokato Dariaus Pinkevičiaus. Pora augina du vaikus, o verslininkė atvirauja, kad jai didžiausia dovana gyvenime – brandus partneris, kuris ne tik palaiko jos ambicijas, bet ir leidžia namuose būti tiesiog savimi.
„Su vyru esame labai stiprios asmenybės, bet sugebančios viena kitą papildyti. Man didžiausia dovana, jog namuose galiu būti mama ir žmona, jog vyras leistų atsiskleisti kaip moteriai, nes aš noriu namuose būti ta moteris, kuri leistų sau būti silpna ar kartais ko nors bijoti. Darius yra tas vyras, kuris man niekada nedraudė skristi, bet visada primena, jog yra pasiruošęs sugauti“, – atvirauja Justė.
Prakalbus apie vaikus, verslininkė šypsosi, kad jiems mamos žinomumas atrodo visiškai įprastas ir natūralus procesas, tačiau kartu pripažįsta jaučianti atsakomybę dėl to, kokią žinutę savo pavyzdžiu perduoda ne tik jiems, bet ir visai jaunajai kartai. Būtent todėl ji vis dažniau viešai kalba apie ambicijas, išsilavinimą ir tikrąsias vertybes.
„Mano vaikai nežino kaip turėti mamą, kuri nekalba apie kremukus garsiai visiems ir visada. Bet viena iš priežasčių, kurią pateikiu ir savo vaikams, kodėl aš noriu pasidalinti savo patirtimi, yra noras ištransliuoti žinutę ir įkvėpti jaunas mergaites, net padrąsinti vyrus nebijoti norėti šeimoje būti kartu su moterimi, kuri yra ambicinga. Ji nėra su „kiaušais“, tai tik stereotipai. Man norėtųsi, kad Lietuvoje daugiau ir garsiau kalbėtume apie kitokio profilio moterį. Su visa pagarba autoriams, bet negalime dainuoti „mergaitė verta milijono, graži be diplomo“. Norėčiau, kad kalbėtume apie tikrąsias vertybes ir keltume didesnius reikalavimus, kokį turinį jaunajai kartai skleidžiame“, – teigia Justė.
Laidoje žiūrovų laukia ne tik atviras pokalbis su Juste Unguraityte-Pinkevičiene, bet ir „Neringos krašto muziejai“ direktorės Linos Motuzienės rekomendacijos, ką veikti šiemet atvykus į Kuršių neriją. Anot jos, šis kraštas žavi ne tik išskirtine gamta, kopomis ir pajūriu, bet ir unikaliu istoriniu paveldu, kurį verta pažinti, atvykus į Nidą.
„Nidoje galima pabūti kelias dienas prie jūros, bet būtinai reikia ir atrasti tiek istoriją, tiek kultūrą, nes Kuršių nerijoje ji yra labai unikali. Todėl visuomet siūlome aplankyti keturis muziejus: Nidos švyturį, Nidos žvejo etnografinę sodybą, Kuršių nerijos istorijos muziejų ir, žinoma, rašytojo Thomo Manno memorialinį muziejų“, – dalinasi Lina.
Liepos 11–18 dienomis Nidoje jau trisdešimtąjį kartą vyks kasmetinis Thomo Manno festivalis. Jo programoje gausu renginių, kamerinės muzikos koncertų, diskusijų su svečiais iš Vokietijos, meno parodų ir kino seansų. Kaip pasakoja pašnekovė, Nobelio premijos laureatas Thomas Mannas Kuršių neriją pamilo dar 1929-aisiais, kai pirmą kartą apsilankė Nidoje ir sužavėtas išskirtinio kopų kraštovaizdžio bei marių ramybės, čia pasistatė vasarnamį, kuriame vasarodavo su šeima.
„Kai Thomas Mannas pirmą kartą atvyko į Nidą ir užlipo ant Uošvės kalno, tą pačią akimirką pamilo šią vietą, todėl jo žmonai susirašinėjant su architektais, laiškų pagalba jie pasistatė vasarnamį. Po 1990-ųjų rekonstruojant šį pastatą, atvyko Thomo Manno dukra Elizabeth, kuri papasakojo, kuriame kambaryje kokios spalvos ir kokie baldai stovėjo. Todėl šiandien galime teigti, kad namelis, nors ir perstatytas, yra autentiškas“, – tvirtina Lina.
Žinomų Lietuvos žmonių atostogų ritmu pulsuojanti gyvenimo būdo laida „Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“ – šeštadieniais, 16:30 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją.
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