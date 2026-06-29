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„TV Pagalbos“ filmavimas baigėsi tragedija

2026 m. birželio 29 d. 12:52
Lrytas.lt
Laidos „TV Pagalba“ filmavimas žurnalistui Žilvinui Žitkui virto vienu emociškai sunkiausių.
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Iš pradžių vykęs padėti priklausomybės kamuojamam vyrui, netrukus jis atsidūrė visiškai kitokioje situacijoje – paaiškėjo, kad vieno iš laidos herojų gyvo aplankyti nebespės.
Pirmojoje laidos istorijoje žiūrovai buvo supažindinti su Jonu, kuris nusprendė nebetylėti apie savo kovą su alkoholiu. Vyras pripažino, kad žalingi įpročiai jau seniai tapo jo kasdienybės dalimi, todėl ryžosi kreiptis pagalbos.
Kaimynai pasakojo, jog dėl triukšmo ir konfliktų į Jono namus ne kartą buvo kviečiami pareigūnai, tačiau pats vyras neslėpė suprantantis, kad atėjo metas keisti gyvenimą.

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Po pokalbio su Jonu Ž. Žitkus išvyko pas kitą žmogų, kuriam taip pat buvo planuota padėti. Tačiau pakeliui jo laukė sukrečianti žinia.
Paaiškėjo, kad Gintaras mirė dar prieš atvykstant filmavimo komandai. Kaip pasakojo vietos gyventojai, vyras buvo pastebėtas sėdintis pavėsinėje.
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Iš pradžių manyta, kad jis tiesiog ilsisi ar yra užsnūdęs, tačiau netrukus paaiškėjo skaudi tiesa – jo gyvybė jau buvo užgesusi.
Apie nelaimę Ž. Žitkui pranešė vienas iš kaimynų.
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