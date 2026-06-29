Šalia Pauliaus Vaitiekūno – jaunoji atlikėja Milena: „Darysim viską priešingai nei Bunkė“

Ar įmanoma per vieną dieną tapti muzikinio vaizdo klipo režisieriumi, prodiuseriu ir net epizodiniu aktoriumi? Būtent į tokią netikėtą situaciją šį pirmadienio vakarą pateks LNK laidos „Nustebink mane!“ vedėjas Paulius Vaitiekūnas, kuris ne tik padės išpildyti dalyvių svajones, bet ir pats taps neatsiejama jų dalimi – teks režisuoti muzikinį klipą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Paulius vyksta į Prienus, kur susipažįsta su Milena – jauna atlikėja, svajojančia, kad jos daina ir muzikinis klipas pasiektų televizijos ekranus. Apie šią svajonę laidai parašė ne ji pati, o patėvis Audrius, matantis, kiek daug darbo mergina įdeda į muziką ir kiek dažnai jai pritrūksta drąsos žengti kitą žingsnį.
„Ji dainuoja nuo dvejų metų. Atrodo, pradėjo dainuoti anksčiau nei kalbėti“, – šypsosi Audrius.
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Paulius nusprendžia, kad vien parodyti klipą televizijoje neužteks. „Mes padarysim tą trūkstamą spyrį į užpakalį, kad karjera pradėtų važiuoti“, – sako jis, imdamasis režisieriaus ir prodiuserio vaidmens.
Tačiau planuojant klipą vedėjo laukia ne tik kūrybiniai sprendimai. Filmavimo aikštele tampa Prienų apylinkės, o vienoje svarbiausių scenų Milenai tenka pirmą kartą sėsti ant žirgo. Nors mergina neslepia baimės, Paulius, kaip pats juokauja, „neriboto biudžeto prodiuseris“, drąsina ją ir net pats ryžtasi stoti prieš kamerą.
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„2TV tokių klipų dar nematė – visi filmuoja su lazeriais, o mes parodysim tikrą Lietuvą“, – pažada vedėjas.
Vis dėlto didžiausia staigmena Milenos laukia jau po filmavimo. Paulius slapta susitaria ne tik dėl klipo premjeros, bet ir dėl tiesioginio pasirodymo LNK laidoje „Labas vakaras, Lietuva“, kur jauna atlikėja pirmą kartą pristato savo kūrybą televizijos eteryje.
„Nustebink mane“ – nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 21 val. per LNK.