Į Jovani namus patekusi Laisva neteko žado: po arbatos viešnių laukė netikėta staigmena

Mama Renata iš Klaipėdos nusprendžia nustebinti savo dukras Emiliją ir Aistę. Merginos žino tik tiek, kad jų laukia susitikimas su žinomu žmogumi, tačiau net neįtaria, kas jų laukia atvykus į Vilnių.
Kelionės metu paaiškėja ir kita neeilinė istorija – pati mama Renata šiuo metu yra dvyliktokė. Kadaise dėl gyvenimo aplinkybių mokslus nutraukusi moteris šiandien kartu su dukra laiko brandos egzaminus ir įrodo, kad mokytis niekada nevėlu.
Netrukus prie merginų sustoja automobilis, iš kurio išlipa Jovani.
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Emilija iš pradžių net sunkiai randa žodžius, o netrukus visa šeima jau vaikšto po atlikėjo namus, susipažįsta su jo garsiaisiais šunimis Lulu ir Bruno, geria arbatą terasoje ir klausosi istorijų apie kelią į sėkmę.
Pasirodo, garsaus didžėjaus kasdienybė gerokai paprastesnė nei gali atrodyti socialiniuose tinkluose. Jis atvirai pasakoja, kad iki pilnų arenų teko nueiti penkiolikos metų kelią, o karjeros pradžioje yra grojęs net vienam vieninteliam klausytojui.
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Kaip Jonas tapo Jovani?
„Dalyvavau LNK projekte „Ideali pora“, tuo metu juodai dažiau plaukus, ir vienas dalyvių sako – tu toks tikras italas, tu būk Jovani ir su markeriu man ant marškinėlių užrašė itališką Jono vardą. Nuo to laiko jis prilipo, o tą realybės šou laimėjau“, – pasakojo Jonas.
Staigmenos tuo nesibaigia. Jovani pakviečia viešnias į savo vadinamąją „bachurvietę“, kur gimsta jo muzika, surengia joms privačią diskoteką ir padovanoja bilietus į savo didžiausią areninį šou.
„Nustebink mane“ – nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 21 val. per LNK.