„Rykliai. Lietuva“ grįžta: kviečia suskubti siųsti idėjas.

Tikriausiai niekam nereikia priminti, kad šiame TV šou buvo sukirsta rankomis net dėl 1 mln. eurų investicijos! O jei jūsų idėja vis dar yra neišgirsta garsiausių šalies investuotojų, tai – jūsų šansas. Projektas grįžta su trečiuoju sezonu!
Dalyvio anketą pildykite jau šiandien, nes vis naujų pitchų „rykliai“ pripažįsta sulaukiantys pačiose netikėčiausiose vietose – nuo baseino iki taksi.
Pirmajame TV3 žiniasklaidos grupės projekto sezone panoro dalyvauti net 412 žmonių, iš kurių savo idėjas žinomiausiems Lietuvos investuotojams pristatė 38 skirtingų verslų atstovai. O daugiau nei pusei buvo uždegta žalia šviesa – jų idėjų genialumas sustiprintas „ryklių“ investicijomis.
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Tačiau tai buvo tik pradžia. Antrajame verslumo šou sezone „rykliai“ lietuviškoms idėjoms skyrė net dukart daugiau investicijų nei pirmajame, o bendra jų suma pasiekė beveik 2,5 mln. eurų!
O ko galime tikėtis šiemet?
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T. Burgaila atsakė, ar dar kartą investuotų milijoną
Kaip pasakoja vienas iš „ryklių“ – įmonių grupės „Kilo“ bendraįkūrėjas Tadas Burgaila – jam lietuviai net ir ne projekto metu nesustoja pitchinti idėjų. Ir visai nesvarbu, kur „ryklys“ bebūtų – baseine, bare, o gal tiesiog taksi. Pasirodo, kad šios laidos nepraleidžia ir taksistai!
„Per pirmas minutes bandau suprasti ne verslą, o žmogų. Verslo modelį galima pakeisti, produktą galima perkurti, rinką galima atrasti iš naujo. Žmogų pakeisti sunkiausia. Geras pitchas padeda, bet man daug įdomiau, kas vyksta tarp eilučių.
Dažnai investicinį sprendimą priimu ne tada, kai išgirstu teisingą atsakymą, o tada, kai pamatau, kaip žmogus reaguoja į nepatogų klausimą“, – apie žmones, kurie atkreipia jo dėmesį, pasakoja T. Burgaila.
Būtent Tadas praėjusiame projekto sezone investavo milijoną – tam jis pasirinko sveikatingumo produktų startuolį „Cannumo“. Tai tapo rekordu ne tik Lietuvoje, bet ir visos Europos verslumo šou. Tačiau ar gali būti, kad tokią sumą jis investuotų darkart, naujajame sezone?
„Gali. Bet tokie sandoriai neatsiranda todėl, kad ieškai, kur padėti milijoną. Jie atsiranda tada, kai sutinki žmogų, kuris mąsto gerokai didesniais masteliais nei jo šiandieninis verslas. Jei toks ateis į laidą – viskas įmanoma“, – sako jis.
Per pastaruosius šou sezonus Tadas investavo į pačius skirtingiausius verslus – nuo gėrimų ir pirčių verslo iki automobilių nuomos platformos ar natūralių valymo produktų. Visgi, kaip sako T. Burgaila, savo porftelio jis niekuomet nedėlioja pagal tai, ko jame trūksta.
„Rykliai. Lietuva“ man nėra vieta užpildyti investicinį sąrašą – čia ieškau naujų galimybių. Dažniausiai labiausiai sudomina ne ta idėja, kurios tikėjausi, o ta, kurios visiškai nesitikėjau. Todėl į laidą einu ne su sektorių sąrašu, o su smalsumu“, – sako jis.
Siekiate E. Gravrock investicijų? Pasiruoškite nepatogiems klausimams
Dar vieną projekto „ryklį“ Einarą Gravrock trečiajame sezone labiausiai domins globalią ambiciją nuo starto turintys verslininkai, kurie gebės pritaikyti AI realioms problemoms spręsti.
„Šį sezoną norėčiau daugiau sunkesnių, techniškai gilesnių idėjų – tokių, kurias sukurti nelengva, todėl ir konkurentams nelengva nukopijuoti. Lengva idėja dažnai reiškia ir lengvą konkurenciją“, – pastebi investuotojas.
Šių metų pradžioje Einaras ir pats pasiekė įspūdingų rezultatų. Bendrovės CAST.AI vertė šių metų pradžioje viršijo daugiau nei 1 mlrd. JAV dolerių ir pateko į Lietuvos vienaragių sąrašą!
„Esu giliai įsitikinęs, kad AI iš pagrindų pakeis visas industrijas – tai turbūt didžiausias pokytis nuo elektros išradimo. Nebūtina pačiam kurti naujo AI – didžiulė vertė yra ten, kur kažkas paima šią technologiją ir pritaiko ją konkrečiam darbui, kuris šiandien atliekamas lėtai arba brangiai.
Taip pat mane domina ir komandos, kurioms eiti į pasaulį yra savaime suprantamas dalykas. Labiausiai norėčiau pamatyti tokius žmones, kurie nuo pirmos dienos galvoja ne apie Lietuvos, o apie viso pasaulio rinką. CAST.AI atvejis parodė, kad iš Lietuvos visiškai įmanoma kurti produktą pasauliui – ir tai turėtų būti ne išimtis, o nauja norma“, – įsitikinęs Einaras.
Anot E. Gravrock, verslo idėjos, rinkos ir net siūlomas produktas bėgant laikui gali keistis, bet stipri komanda visuomet prie to prisitaikys. Būtent todėl didžiausią savo fokusą Einaras ir šiame verslumo šou skiria žmonėms.
„Verslo modelį galima išgryninti, augimo potencialą galima atrakinti, bet žmonių, kurie nepasiduoda ir moka greitai mokytis, nenupirksi ir neišmokysi per vieną vakarą. Aš visada investuoju į žmones, ne tik į skaidres“, – sako jis.
Visi praėjusių sezonų dalyviai ir žiūrovai žino – sužavėti Einarą tikrai nėra lengva. Šiame sezone tai išliks nepakitę – dalyviams teks parodyti ne tik ambicijas, bet ir gebėjimus jas įgyvendinti. O jei ketinate šūkauti be turinio ir įsižeisti už nepatogius klausimus, tuomet E. Gravrock investicijas galite pamiršti.
„Aš klausiu ne tam, kad nuvertinčiau – klausiu, nes svarstau tapti jūsų partneriu. Mane labiausiai užkabina didelė vizija ir realūs žingsniai jau šiandien“, – sako investuotojas.
Dalyvio anketą galite rasti čia.