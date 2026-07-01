Varkė Labdarkė ėmėsi netikėtų iššūkių: suprato, kad trys 70-metės turi daugiau energijos už jį

Dviejose naujose laidose šį trečiadienį ir ketvirtadienį žiūrovų laukia visiškai skirtingos istorijos, tačiau abi jos primins tą patį – gražiausios dovanos dažniausiai yra ne daiktai, o kartu praleistas laikas ir nepamirštami išgyvenimai.
Pirmojoje laidoje Tadas vyko pas Ramūną, kuris nusprendė savo bičiuliui Lukui prieš vestuves padovanoti tokį bernvakarį, kurį šis prisimintų dar ilgai. Jaunikis nė nenutuokė, kas jo laukė, o pats prisipažino, jog jaudulys siekė „dešimt iš dešimties“.
Tačiau vos prasidėjus šventei tapo aišku – tai ne tradicinis bernvakaris. Tadas draugams paruošė virtinę netikėtų iššūkių: nuo vinių kalimo ir lovų klojimo varžybų iki kibinų lipdymo bei smagių komandinių rungčių, kuriose net pats vedėjas nevengė tapti pagrindiniu pokštų taikiniu.
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Didžiausias išbandymas laukė vėliau – visa kompanija persikėlė į tankodromą. Čia Lukui teko įveikti karines kliūtis, šliaužti su ginklu, gabenti sužeistą karį, keisti automobilio ratą ir net kasti bunkerį būsimos šeimos saugumui. Tadas, žinoma, nepraleido progos viską komentuoti savo stiliumi, o kai situacija tapo per sunki, mieliau saugojo savo batus nei ėmėsi kastuvo.
Vis dėlto po visų išbandymų liko svarbiausia žinutė. Kalbėdamas apie būsimą žmoną Ugnę, Lukas neslėpė, kad po dešimties metų draugystės suprato – būtent su ja nori kurti šeimą ir auginti vaikus. Draugų surengta staigmena tapo ne tik linksma švente, bet ir gražiu priminimu, kokią vertę turi tikra bičiulystė.
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Ketvirtadienio epizode Tado laukė visai kitoks nuotykis. Šįkart jis susipažino su trimis seserimis trynukėmis – Polina, Manefa ir Nina, kurios netrukus švęs 70-ąjį gimtadienį. Polinos svajonė labai paprasta – visas tris seseris vėl suburti kartu ir padovanoti joms dieną, kurią jos prisimins dar ilgai.
Nors seserys jau seniai gyvena atskirai, jų tarpusavio ryšys išlikęs nepaprastai stiprus. Jos prisimena vaikystę, pasakoja istorijas apie tai, kaip jaunystėje net eidavo viena už kitą į pasimatymus, nes niekas jų nesugebėdavo atskirti.
Diena prasidėjo paplaukiojimu Nerimi, kur netrūko šiltų pokalbių apie darbą, šeimą ir tai, kaip svarbu išmokti gyventi šia diena. Tadas prisipažino, kad būtent tokio požiūrio į gyvenimą norėtų išmokti ir pats.
Vedėjas nustebino seseris dar viena staigmena – šokių pamoka su profesionaliu šokėju Ustinu. Tiesa, paaiškėjo, kad sunkiausia sekasi... pačiam Tadui. Kol trynukės lengvai prisiminė jaunystės šokių žingsnelius, vedėjas nuolat painiojo kairę su dešine ir tapo pagrindiniu mokiniu.
Nuotykiai tuo nesibaigė. Paskutine stotele tapo televizijos bokštas. Jei seserys drąsiai mėgavosi vaizdais ir net svarstė apie šuolį parašiutu ateityje, Tadas atvirai prisipažino, kad aukštis – ne jam. Nusileidęs jis juokavo, kad jei kas nors dar norės skristi ar lipti į aukštį, šias užduotis mielai perleis kolegoms Laisvai ir Pauliui.
Dienos pabaigoje vedėjas neslėpė, kad būtent trynukės jį nustebino labiausiai.
„Jeigu sulaukčiau tokio amžiaus ir išlikčiau toks pozityvus, linksmas ir pilnas gyvenimo džiaugsmo kaip jos, tai būtų viena didžiausių mano svajonių“, – sakė Tadas.
„Nustebink mane“ – nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 21 val. per LNK.