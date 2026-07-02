Goda Problema pirmąkart prabilo apie skaudžią santykių patirtį

Viskas prasidėjo po vieno įtempčiausių pasirinkimų vakarų, kai realybės šou „Tobulas mačas. Ispanija“ viloje buvo paviešinta informacija apie galimus Deivido santykius už projekto ribų.
Tą vakarą situacija persikėlė ir į žiūrovų rankas – jiems buvo leista nuspręsti, ar Deividas turėtų likti projekte. Žiūrovai savo sprendimą priėmė ir Deividas toliau kovoja dėl nugalėtojo titulo.
Tačiau istorija tuo nesibaigė. Vėliau į vilą paskambino mergina, apie kurią ir buvo kalbama pasirinkimų vakare. Būtent po šio skambučio Deividui, jo paties teigimu, viskas tapo aišku.
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Vaikinas tvirtino, kad santykių su ja neturėjo – esą keli pasimatymai dar nėra santykiai, o mergina, jo akimis, susikūrė lūkesčius, kurių jis pats niekada nelaikė realybe.
Po šio skambučio situacija viloje pasisuko kita kryptimi: iš tariamų santykių dilemos ji virto pokalbiu apie tai, kaip skirtingai du žmonės gali suprasti tą patį ryšį.
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Goda Problema nusprendė su Deividu situaciją aptarti plačiau – ne pasirinkimų vakaro įtampoje, ne visiems laukiant staigių atsakymų, o akis į akį. Būtent šio pokalbio metu vedėja netikėtai pasidalijo ir savo asmenine patirtimi.
„Santykiai – labai slidi tema. Ypač šiandien, kai žmonės labai lengvai gali nudegti, nes kartais santykiai nepasibaigia vien todėl, kad vienas žmogus pasako „baigta“. Esu sakiusi, kad apie save ir savo asmeninį gyvenimą nekalbėsiu, bet šį kartą jaučiu, kad noriu pasidalinti savo patirtimi“, – sakė Goda.
Vedėja prisiminė ilgalaikius santykius, kuriuos pati nusprendė užbaigti, kai suprato, kad juose nebėra laiminga.
„Buvau ilgalaikiuose santykiuose su vaikinu. Kai supratau, kad nebesijaučiu laiminga, nusprendžiau tuos santykius pabaigti. Aš jam aiškiai pasakiau, kad nebenoriu kurti bendros ateities, kad nejaučiu, jog esame vienas kitam skirti, ir kad po tam tikrų dalykų, kurie įvyko, nebematau galimybės likti kartu“, – atviravo ji.
Pasak Godos, po šio pokalbio stojo tyla. Nebebuvo nei aiškinimosi, nei bandymo santykius taisyti, todėl ji savo gyvenimą tęsė kaip laisva moteris.
„Praėjo savaitė, antra, trečia. Aš toliau gyvenau savo gyvenimą. Natūralu, kad sulaukiau dėmesio iš kitų vyrų, ir aš buvau visiškai švaria sąžine – jaučiausi vieniša mergina, kuri pati sprendžia, ar tą dėmesį priimti“, – pasakojo Goda.
Tačiau po kelių savaičių ji sulaukė netikėtos buvusio vaikino žinutės.
„Esmė buvo tokia: neva aš jį išdaviau, nes jis man „davė laiko pagalvoti“, o kol jis laukė, aš, jo akimis, jau bendrauja su kitais. Ir tada aš supratau labai keistą dalyką – jis savo iliuzijose su manimi vis dar draugavo“, – kalbėjo vedėja.
Ši patirtis Godai tapo pavyzdžiu, kaip skirtingai du žmonės gali suprasti tą pačią santykių pabaigą.
„Man atrodė, kad aš viską pasakiau labai aiškiai. Bet, pasirodo, kitas žmogus tą patį pokalbį galėjo susikurti visiškai kitaip. Kartais tas paskutinis žodis kitam žmogui būna arba ne iki galo suprantamas, arba jis tiesiog nepriima realybės“, – sakė Goda.
Būtent todėl Deivido situacija jai pasirodė tokia atpažįstama. Pokalbio metu ji pabrėžė, kad kartais vienam žmogui atrodo, jog ryšys jau seniai baigtas, o kitas vis dar gyvena laukimu, lūkesčiais arba savo susikurtoje pseudorealybėje.
„Čia ir yra ta vieta, kur labai lengva nudegti. Santykiai ne visada pasibaigia tada, kai vienas žmogus mintyse sau pasako „viskas“. Kartais kitam žmogui reikia labai aiškiai tai išgirsti – be dviprasmybių, be „pažiūrėsim“, be „nežinau, kas bus po projekto“. O kartais nutinka net taip, kad vienas žmogus galvoja esantis santykiuose, nors pačių santykių iš kitos pusės jau nebėra arba jie net nebuvo prasidėję“, – kalbėjo Goda.
Po šio atviro pasakojimo Deividui buvo suteikta galimybė aiškiai įvardyti savo poziciją. Goda paragino jį tiesiai į kamerą pasakyti tai, ką, jo manymu, turėtų išgirsti Lietuvoje esanti mergina – be pykčio ir įžeidinėjimų, bet taip, kad neliktų vietos dviprasmybėms.
„Dar kartą kreipiuosi į tave. Tikiuosi, kad dabar viskas aišku, jog tarp mūsų nieko nebuvo ir nebus. Ir viliuosi, kad visi supranta mano situaciją“, – merginai savo poziciją perdavė Deividas.
„Man atrodo, kad dabar jau tikrai viskas aišku. Tikiuosi, kad nuo šios akimirkos visi žmonės, kurie buvo įtraukti į šią situaciją, supranta, kur tu esi, ką renkiesi ir kur nebegrįžti“, – pokalbį užbaigė Goda.