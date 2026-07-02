Paaiškėjo, kas užims dar vieną „Lietuvos balso“ mokytojų kėdę

Monika Liu „Lietuvos balse“ debiutavo 2019 metais, septintajame projekto sezone. Vėliau ji projekte dirbo dar du sezonus, o šiemet talentus ugdys jau ketvirtą kartą.
Nuo tada, kai paskutinį kartą sėdėjo „Lietuvos balso“ mokytojos kėdėje, Monika Liu tapo viena ryškiausių ir savičiausių Lietuvos muzikos scenos atlikėjų.
Po įsimintino pasirodymo „Eurovizijoje“ 2022-aisiais jos kūrybinis kelias įgavo dar didesnį pagreitį – išskirtiniai koncertai, drąsūs kūrybiniai sprendimai ir ištikima klausytojų bendruomenė tik dar kartą patvirtino, kad Monika Liu yra atlikėja, kuri nebijo eiti savu keliu ir nuolat stebina publiką.
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Sukaupusi dar daugiau sceninės ir kūrybinės patirties, šiandien ji į „Lietuvos balsą“ grįžta pasiruošusi ja dalintis su nauja talentų karta.
„Aš labai labai pasiilgau šito formato. Ir man labai tinkamas metas sugrįžti po įgyvendintų mano muzikinių svajonių. Sėkmingi areniniai koncertai su simfoniniu orkestru atliekant savo muziką – jaučiuosi įgyvendinusi didžiulį savo muzikinį tikslą ir pati paaugusi.
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Todėl manyje yra dar didesnis tikslas padėti jauniems atlikėjams, kurie tik pradeda savo kelią, kurie dega svajone, kuriems tai yra pati pradžia. Noriu įkvėpti, padėti ir palaikyti jauną dainininką, jauną kūrėją“, – sako Monika Liu.
Šį sezoną atlikėja sako ieškosianti ne tik stiprių balsų, bet ir tikrų muzikantų.
„Ieškosiu ne tik dainininkų. „Lietuvos balse“ ieškosiu, kad dainininkas būtų ir muzikantas, kad jis būtų tas, kuris renkasi ne lengviausią kelią. Žinau, kad galiu būti stipriausias palaikymas tiek savo patirtimi, tiek širdimi. Būsiu dar geresnė, turėsiu dar daugiau patirties ir dar didesnę širdį. Labai laukiu šių jaunų žmonių“, – sako ji.
Praėjusią savaitę projekto kūrėjai paskelbė pirmąją naujojo sezono mokytoją – atlikėją ir kūrėją Aistę Gaižauskaitę-AISTÈ. Viena ryškiausių naujosios kartos Lietuvos atlikėjų pirmą kartą sėsis į „Lietuvos balso“ mokytojos kėdę. Kitos dvi mokytojų pavardės bus atskleistos jau netrukus.
Į LNK eterį sugrįžtantis „Lietuvos balsas“ pradeda jau tryliktąjį sezoną ir kviečia naujus talentus žengti į sceną, kuri per daugiau nei dešimtmetį tapo svarbiausia Lietuvos muzikos talentų platforma.
Būtent čia savo muzikinį kelią pradėjo tokie šiandien puikiai žinomi atlikėjai kaip Monika Marija, Gabrielius Vagelis, Paulina Paukštaitytė, Monika Linkytė, Anyanya ir daugelis kitų.
Talentingiausių šalies balsų paieškos jau prasideda – aklosios „Lietuvos balso“ perklausos vyks liepos 15 ir 16 dienomis „Stage Lite“ studijoje Vilniuje.
13-asis „Lietuvos balso“ sezonas – jau netrukus, naujajame LNK sezone.