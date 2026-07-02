Paskelbta „Kino po žvaigždėmis“ programa: atsinaujinęs festivalis plečiasi

„Kinas po žvaigždėmis“ visad išsiskyrė jaukiais rinktinių filmų seansais po atviru dangumi, tačiau pastaraisiais metais jis išsiplėtė iki miesto vasaros kino festivalio.
Žiūrovų jau pamiltu magišku Valdovų rūmų kiemu šiemet neapsiribosime – plečiamės į kitas miesto erdves, kuriose lauks ne tik filmai, bet ir specialūs renginiai.
Rinktiniai filmai kino teatruose, nemokami seansai miesto pievose, specialus rinkinys „Go3“ televizijoje – programa bus ypatingai turininga“, – pasakoja „Kiną po žvaigždėmis“ rengiančio „Kino pavasario“ vykdomasis direktorius Konradas Kazlauskas.
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Liepos 29 – rugpjūčio 6 d. vyksiančio „Kino po žvaigždėmis“ metu Valdovų rūmų Didžiajame kieme saulė beveik nesileis – vakarais po saulėlydžio ji persikels šviesti į kino ekranus. Žvaigždėtiems vakarams programos sudarytojai kruopščiai atrinko jau kultiniais tapusius filmus, alsuojančius vasaros karščiu ir malonumais.
Festivalį Valdovų rūmų Didžiajame kieme atidarys užburiantis Alinos Orlovos pasirodymas ir jausminga Luca Guadagnino drama „Vadink mane savo vardu“, o dalį seansų lydės filmų motyvus ir patirtis pratęsiančios veiklos ar programos.
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Nuo „Didžio grožio“ ir „Paplūdimio“ iki „Purvinų šokių“ ir „Pašėlusių naktų“, nuo nesibaigiančių atostogų jausmo ir įdegusių kūnų iki melancholiškų akimirkų ir meilės išpažinčių – festivalio filmai neleis atvėsti net ir vakarais.
Vasaros karštis persikels ir į „Pasakos“ bei „Skalvijos“ kino teatrus – festivalio organizatoriai kino mylėtojams sudarė specialią programą „Pliažas, vanduo sala“, o labiausiai suklusti turėtų tie, kurie jau seniai norėjo dar kartą pamatyti žinomų režisierių filmus dideliame ekrane.
Ingmarą Bergmaną, François Ozoną, Jonathaną Glazerį ir kitus režisierius šioje programoje suvienys geismas ir vanduo – ežerai, baseinai ir saulės sušildyti krantai čia virs potraukio ir ilgesio erdvėmis.
„Kinas po žvaigždėmis“ šiemet taip pat išplis ir vasariško Vilniaus pievose, ir namų ekranuose. Dar belaukiant festivalio bei vėliau jį pratęsiant, jo organizatoriai žiūrovus pakvies į nemokamus filmų seansus Vilniaus pievose, kuriuos lydės vasariškos veiklos, pavyzdžiui, „Draugai draugams“ šokiai – informacija apie juos netrukus bus paskelbta festivalio socialiniuose tinkluose.
„Šie metai festivaliui – ypatingi, nes pradeda pildytis mūsų dideli planai išplaukti į platesnius vandenis, išplisti po vasarišką nemiegantį miestą. Norime, kad „Kinas po žvaigždėmis“ kasmet būtų vis gyvesnis, didesnis, vasariškesnis, su dar daugiau filmų, kūrėjų ir kuo daugiau žiūrovų. Skaičiuojame, kad šiemet per visas rodymo vietas ir renginius parodysime apie 30 filmų – „Kinas po žvaigždėmis“ tampa karščiausiu vasaros festivaliu“, – šypsosi K. Kazlauskas.