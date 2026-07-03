Inga Jankauskaitė paaiškino, kodėl slepia vaikus nuo viešumos: „Tai yra nusikalstama“

„Aš turiu kuo didžiuotis ir kuo pasidalinti, bet kol kas tai gali būti tik per anksti, o ne per vėlai“, – sako Inga, įsitikinusi, jog vaikai patys turi nuspręsti, ar nori tapti viešo gyvenimo dalimi.
Šeštadienio popietę įsijungti „Lietuvos ryto“ televiziją kvies vasariška gyvenimo būdo laida „Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“, kurioje aktorė Justė Zinkevičiūtė su žinomais Lietuvos žmonėmis kalbasi apie poilsį, gyvenimo vertybes, asmeninius atradimus, įkvėpimą ir tai, kas padeda atrasti vidinę ramybę.
Šįkart ji susitiks su aktore bei dainininke, tarp Klaipėdos ir Vilniaus gyvenančia Inga Jankauskaite. Nuolatinis judėjimas tarp skirtingų Lietuvos miestų jai jau seniai tapo kasdienybe, o ir žinoma moteris tokio gyvenimo ant ratų nedrįstų pavadinti minusu, mat kelionėse gimsta daugelis jos kūrybinių idėjų.
Asmeninį gyvenimą nuo viešumos sauganti Inga Jankauskaitė prabilo apie mylimąjį: „Tinkam“
„Man sudėtinga tokią nedidelę Lietuvą skirstyti miestais, ypač kai visą gyvenimą mano darbas buvo „kur reikia – ten ir važiuoji“. Nežinau kodėl, bet tiesiog taip susiklostė, kad studija yra Šiauliuose, kirpėja ir tėvai – Kaune, o didžioji dalis darbų – Vilniuje arba visoje Lietuvoje.
Tačiau aš visas savo dainas parašiau vairuodama. Ten įvyksta keistas procesas. Aš rašau dainas vaizduotėje, nesėdžiu prie instrumento ir jo nekankinu, todėl važiuojant automobiliu apima keista būsena, kai kūnas daro, ką reikia, o mintys – laisvos“, – išduoda Inga.
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Pokalbiui persikėlus į Klaipėdos simbolio burlaivio denyje įsikūrusį restoraną „Meridianas“, Inga prisiminė laikus, kai Lietuvoje dar tik kūrėsi šou verslas. Tuomet jos kelias muzikos pasaulyje prasidėjo legendinėje Lino Adomaičio įkurtoje grupėje „L+“. Inga neslepia, kad šiandien į tuos metus žvelgia su šypsena – ne tik dėl nostalgijos, bet ir dėl supratimo, kiek daug visiems teko išmokti tiesiog procese.
„Visai džiaugiuosi sentimentalia banga tiems laikams, nes kaip tik turiu progą ir savo vaikams natūraliai papasakoti, kas buvo tuo laiku, kaip visa tai atrodė. Juolab, kad iš tikrųjų tai buvo laikas, kai šou verslas tik kūrėsi, niekas nežinojo, kaip reikia daryti ir šiandien turime puikų pavyzdį, kaip įmanoma visko išmokti procese, nes nėra tinkamo momento, kai jausiesi pasiruošęs ar išmokęs. Dažniausiai veda noras ir svajonė“, – pasakoja laidos pašnekovė.
Liepos 19 dieną Palangoje koncertuosianti Inga, kalbėdama apie savo kūrybą, išlieka atvira – gražiausios dainos negimsta iš lengvumo ar komforto. Pasak jos, tikras menas visada kyla iš gilių išgyvenimų, o didžiausias įkvėpimas surandamas skaudžiausiose gyvenimo patirtyse.
„Aš esu daugiau nei įsitikinusi, kad visa kūryba kyla tik iš skausmo. Laimingas, atsipalaidavęs, harmoningas žmogus neturi jokio poreikio rašyti, bet tuo mes ir skiriamės nuo kitų žinduolių, jog turime galimybę skausmą, savo šešėlines puses ir patirtis sublimuoti į harmoningą struktūrą. Tikri dalykai skauda ir tai labiau normalu, negu visur ieškoti sumauto pozityvo. Kai man sako, kad viskas bus gerai, aš nesuprantu, ką tai reiškia, kas yra tas „gerai“ ir kas tas „viskas“. Bet su manim dėl to nėra paprasta būti, nors aš niekam ir nežadėjau, kad bus“, – šypsosi moteris.
Kalbėdama apie asmeninius lūžius, Inga prisipažįsta, kad didžiausiu postūmiu kūrybai tapo sulauktas keturiasdešimtmetis. Būtent tada ji kitaip pažvelgė į bėgantį laiką ir suprato, kad svajonių nebegalima nuolat atidėlioti.
„Keturiasdešimtmetis mane pačią gerokai nustebino, nes nesitikėjau iš savęs, jog šitaip sureaguosiu. Man pradėjo suktis galva nuo suvokimo, jog vis atidėliojant ir svajojant apie „kada nors“, gali būti, jog tiesiog nesuspėsi matematiškai. Tai virto didžiausia motyvacija pradėti kurti, rašyti, žiūrėti į tai kaip į darbą, kas reikalauja disciplinos, nelaukiant mūzos“, – sako dainininkė.
Nors asmenines patirtis Inga drąsiai paverčia dainomis, realiame gyvenime ribas ji brėžia labai aiškiai. Ypač tuomet, kai kalba pasisuka apie vaikus. Ji sako niekada nesigailėjusi sprendimo savo vaikams leisti augti be visuomenės dėmesio ir kritiškai vertina tėvus, kuriems vaikai tampa jų viešo įvaizdžio dalimi.
„Šiuo klausimu esu labai kategoriška, ypač kalbant apie mažus vaikus. Tai tiesiog nusikalstama be jų sutikimo, be jų net galimybės suprasti, kas vyksta, rodyti visaip kaip ir eksploatuoti. Man tai yra laukinių pasaulis.
Nors, žinoma, savų vaikų aš nelaikau paslėptų, leidžiu jiems išeiti į lauką, tačiau tikrai esu atsisakiusi bendrų viršelių pasiūlymų, nes jie turi galimybę užaugti ir susikurti savo vardus, o ne būti kažkieno šešėliu ar priedu. Aš turiu kuo didžiuotis ir kuo pasidalinti, bet kol kas tai gali būti tik per anksti, o ne per vėlai“, – įsitikinusi Inga.
Žinomų Lietuvos žmonių atostogų ritmu pulsuojanti gyvenimo būdo laida „Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“ – šeštadieniais, 16:30 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją.
Inga JankauskaitėVaikaiprivatumas
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