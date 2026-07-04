Paaiškėjo, kas pasitraukė iš realybės šou „Tobulas mačas. Ispanija“

Kaip visada, pasirinkimų tvarką nulėmė žiūrovų balsai. Daugiausia simpatijų sulaukę dalyviai savo poras rinkosi pirmieji, o tie, kurių vakaro pabaigoje niekas nepasirinko, turėjo krautis lagaminus ir atsisveikinti su projektu. Šįkart kelionė „Tobulame mače“ baigėsi Vilijai ir Aurimui.
Vilijos išėjimas viloje paliko ryškų pėdsaką. Nuo pat pirmųjų dienų ji buvo viena spalvingiausių projekto dalyvių – mergina, kuri mokėjo įnešti chaoso, juoko ir netikėtumo net tada, kai kiti jau galvodavo, kad diena bus rami. Vilija greitai tapo tikra vilos išdaigų karaliene: jos pokštai, netikėti sumanymai ir gebėjimas išmušti kitus iš vėžių kūrė atmosferą, dėl kurios „Tobulo mačo“ viloje niekada nespengė tyla.
„Tikėjausi, kad krisiu. Mano nuojauta niekada manęs neapgauna. Jaučiuosi laiminga, nes pagaliau išsipildė mano noras važiuoti namo. Nepavyko atrasti to mačo, o emociškai išvargau nuo negatyvo ir visų dramų. Tas vienas žmogus – Paulius – viską visada sugadina. Tad visiems linkiu kantrybės“, – po iškritimo kalbėjo Vilija.
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Kartu su ja projektą paliko ir Aurimas. Nors „Tobulame mače“ jam nepavyko rasti poros, pats vaikinas sako iš projekto išsivežantis ne tik patirtį, bet ir žmones, su kuriais palaikys ryšį ir po projekto.
„Tikėjausi tokios baigties, nes neradau savo tobulo mačo. Bet gavau kur kas daugiau – draugus ir puikius prisiminimus. Liūdna visus palikti. Visiems linkiu daugiau draugiškumo, vienybės ir mažiau pykčių“, – sakė Aurimas.
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Po šio vakaro projekte liko keturios poros. Būtent jos keliaus į paskutinį išlikimo vakarą, kuris vyks jau sekmadienį. Tą vakarą paaiškės, kurios trys poros pateks į didįjį „Tobulo mačo. Ispanija“ finalą ir tęs kovą dėl nugalėtojų titulo bei 10 000 eurų prizo.
„Tobulo mačo. Ispanija“ išlikimo vakaras – jau šį sekmadienį, 19 val., tik per Go3