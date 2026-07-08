Paaiškėjo „Tobulas mačas. Ispanija“ finalistai: dėl 10 tūkst. eurų kovos trys poros

Dėl pagrindinio 10 tūkst. eurų prizo finale kovos Adrijana ir Paulius, Evita ir Deividas bei Lukrecija ir Livijus.
Paskutinės akimirkos viloje dalyviams buvo kupinos jaudulio. Per šį laiką Ispanijos vila jiems tapo antraisiais namais ir joje tilpo viskas: pokalbiai iki paryčių, juokas, ašaros, dramos, simpatijos, pasirinkimai, netikėti posūkiai ir akimirkos, kurias dalyviai prisimins visą gyvenimą.
„Ačiū jums, kad buvote kartu. Kad stebėjote, komentavote, balsavote, palaikėte savo favoritus, pykote, džiaugėtės ir gyvenote šiuo šou kartu su mumis“, – atsisveikindama su tiesioginės transliacijos žiūrovais sakė projekto vedėja Goda Problema.
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Tačiau projektas dar nesibaigia. Go3 televizijoje žiūrovų ir toliau laukia nauji laidos epizodai, gražiausios akimirkos, stipriausi konfliktai, romantiškiausi momentai ir tai, kas galbūt liko nepastebėta tiesioginiame eteryje.
Visą šią vasarišką kelionę vainikuos didysis realybės šou finalas, kurį žiūrovai išvys liepos 22 dieną, paskutiniajame – dvyliktame – laidos epizode. Būtent tada paaiškės, kuri pora taps „Tobulas mačas. Ispanija“ nugalėtojais ir laimės 10 tūkst. eurų prizą.
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Kai iki pergalės lieka vos vienas žingsnis, finalininkai jau svarsto, kur išleistų laimėtus pinigus.
Adrijana ir Paulius į laimėjimą žiūri praktiškai. Paulius neslepia, kad pirmoji mintis buvo atostogos kartu su Adrijana, tačiau vėliau kilo ir kitų idėjų.
„Turbūt svarbiau būtų investuoti ten, kur pinigai galėtų padėti uždirbti dar daugiau. Nusipirkčiau mikrofoną, kamerą, nešiojamąjį kompiuterį ir kurčiau turinį. Na, gal dar kažkiek liktų ir automobiliui“, – svarstė Paulius.
Evita ir Deividas tikina apie pinigus daug negalvoję. Jiems svarbiausia – ne pats prizas, o tai, ką pavyko atrasti projekte.
„Neturime jokio konkretaus plano, apie pinigus daug nekalbėjome. Jeigu laimėsime, kažkur juos išleisime, jeigu ne – vadinasi, ne. Mums laimėjimas jau yra tai, kad radome vienas kitą. Po projekto tikrai norime tęsti santykius“, – sakė Evita ir Deividas.
Tuo metu Livijus ir Lukrecija į galimą laimėjimą žiūri kaip į progą pratęsti bendrą kelionę – tiek tiesiogine, tiek perkeltine prasme.
„Varytume į kelionę dviese. Norisi pratęsti šitą kelią kartu, dar daug ką reikia aptarti. O jeigu ir nelaimėsime, vis tiek kur nors išvyksime“, – sakė Livijus ir Lukrecija.
Visą mėnesį „Tobulas mačas. Ispanija“ dalyvių likimą sprendė ne tik jų pačių pasirinkimai, bet ir žiūrovai. Būtent jų balsai nulėmė, kurios poros pateko į finalą, o dabar žiūrovų sprendimas nulems ir tai, kas iš Ispanijos vilos išsiveš pagrindinį prizą.
Kas taps realybės šou „Tobulas mačas. Ispanija“ nugalėtojais, paaiškės jau liepos 22 dieną per Go3 televiziją.