Paskelbti žiūrimiausi „YouTube“ turinio kūrėjai: kas užkariavo internautų širdis?

Tą rodo antroji duomenų analitikos įmonės „Repsense“ parengta „Lietuvos tinklalaidžių apžvalga“, skelbiama adresu repsense.io/tinklalaides. Birželį stebėta daugiau nei 90 aktyvių lietuviškų „YouTube“ kanalų.
Tinklalaidžių viršūnėje – Skirmantas Malinauskas
Birželio tinklalaidžių reitingą pradeda Skirmantas Malinauskas, išlaikęs pirmąją vietą antrą mėnesį iš eilės. Jo epizodas „Dvi Lietuvos – milijonieriai kyšininkai ir iš savo buto išvaryta daugiavaikė šeima“ sulaukė beveik 196 tūkst. peržiūrų.
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Antroje vietoje – Artur Lebedenko, kurio interviu su verslininku Tadu Burgaila pritraukė per 153 tūkst. žiūrovų. Treti – iš septintos vietos pakilęs „Savaitės Rifas“: šuolį lėmė influencerių santykių dramas narpliojęs epizodas su Dominyku Dirksčių ir Oksaną Pikul, surinkęs beveik 187 tūkst. peržiūrų.
Birželio tinklalaidžių scenoje išsiskyrė ir Merūno Vitulskio fenomenas – dainininkas per mėnesį užfiksuotas duodantis interviu net trijose laidose: „Negyvas Eteris“, „ANT LAUŽO TV“ ir pas Mantą Bartuševičių.
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Vaizdo kūrėjų tope – Samoška ir rekordinis Valujavičius
Atskirame vaizdo turinio kūrėjų reitinge pirmauja Paulius Samoška – jo vienintelis mėnesio epizodas apie bėgimą ilgiausiais pasaulio laiptais Šveicarijoje sukaupė beveik 293 tūkst. peržiūrų.
Antras – Aurimas Valujavičius, kurio kasdien filmuojama irklavimo ekspedicija Misūrio upe per mėnesį sugeneravo daugiau nei 3 mln. peržiūrų – daugiausiai iš visų stebimų kanalų. Bendrame „YouTube“ reitinge, kuriame tinklalaidės ir vaizdo kūrėjai vertinami kartu, būtent A. Valujavičius užima pirmąją vietą.
Žiūrimiausias mėnesio epizodas visame reitinge – „Lost Borders“ pasakojimas „Radau prarastą pasaulį Sacharos dykumoje“, pritraukęs per 405 tūkst. žiūrovų.
Mėnesio šuolis – „TreciaLentyna“
Labiausiai birželį pasistiebusi tinklalaidė – „TreciaLentyna“ (Arnas Gutauskas), pakilusi iš 15-os į 4-ą vietą. Devyniomis pozicijomis, iš 18-os į 9-ą vietą, šoktelėjo ir Edmundo Jakilaičio „Politika“. Kanalo peržiūros per mėnesį išaugo beveik dvigubai – nuo maždaug 92 tūkst. gegužę iki 158 tūkst. birželį. Prie šuolio prisidėjo ir aktyviai reaguojanti auditorija – pagal atgarsį kanalas pateko tarp geriausiai vertinamų tinklalaidžių.
Nuo krepšinio prie futbolo
Apžvalgoje skelbiamas ir dažniausiai tinklalaidžių turinyje minimų prekinių ženklų sąrašas. Tarp komercinių prekių ženklų birželį pirmauja LIDL, toliau rikiuojasi „Luminor“ ir „Eurovaistinė“. Ryškiausi mėnesio šuoliai – „Luminor“ ir „Tele2“.
Prekių ženklų minėjimai atspindi ir sezonų kaitą: pasibaigus krepšinio sezonui, Eurolygos minėjimai nuo 173 gegužę smuko iki 58, o prasidėjus pasaulio futbolo čempionatui FIFA paminėta 38 kartus – gegužę tokių minėjimų buvo vos 5.
Tinklalaidės – nebe nišinė pramoga
Pasak balandį atliktos SALK ir „Norstat“ apklausos, tinklalaidžių klauso apie 18 proc. visų Lietuvos gyventojų – ir šis rodiklis mažai keičiasi lyginant skirtingas amžiaus grupes. Palyginimui, spaudą skaito 22 proc. gyventojų.
„Tinklalaidės tampa erdve, kurioje formuojasi visuomenės pokalbis – nuo politikos iki pramogų. Jų auditorija Lietuvoje jau prilygsta spaudos skaitytojams, todėl sekti šią erdvę ir pranešti apie save joje darosi gyvybiškai svarbu. Šia apžvalga matuojame ne sukauptą populiarumą, o vertę, kurią kūrėjai kiekvieną mėnesį sukuria savo auditorijai,“ – sako Mykolas Katkus, „Repsense“ vadovas.
Birželio apžvalgoje vertinta daugiau nei 90 aktyvių lietuviškų kanalų „YouTube“ platformoje. Stebimų kanalų sąrašas nuolat pildomas. Keli politinio turinio kanalai į reitingo sudarymą nebuvo įtraukti, kilus abejonių dėl įsitraukimo kanaluose autentiškumo.