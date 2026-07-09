Projekte „Lietuvos balsas“ – naujiena: atskleisti naujieji mokytojai

Per visą projekto istoriją daugiau nei vienam atlikėjui skirta mokytojų kėdė buvo vos keturis kartus. Pirmoji projekte dalyvavusi pora buvo Jurgis Didžiulis ir Erica Jennings, vėliau joje sėdėjo Inga ir Arūnas Valinskai, Renata ir Deivis Norvilai, o galiausiai projekte pasirodė ir triguba kėdė su grupės „69 Danguje“ merginomis.
„Žemaitukai“ į projektą atsineša ne tik ilgametę sceninę, bet ir solidžią muzikinę patirtį. Linas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įgijo perkusininko specialybę, Ovidijus baigė muzikos pedagogikos studijas Šiaulių kolegijoje, o abu kartu – ir Stasio Šimkaus konservatoriją.
Šiandien „Žemaitukai“ – vieni populiariausių Lietuvos atlikėjų. Per pastaruosius metus duetas surengė išparduotus koncertus didžiausiose šalies arenose, o jų areniniai pasirodymai ką tik sutraukė apie 35 tūkst. gerbėjų. Jų dainos renka milijonus perklausų muzikos platformose, o sukaupta ilgametė koncertinė patirtis dabar bus perduodama ir naujajai „Lietuvos balso“ kartai.
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Paklausti, kokios bus jų, kaip mokytojų, stipriosios pusės, atlikėjai sako: „Kas pasirinks mus, gaus du mokytojus ir dviejų žmonių patirtį.“ Žemaitukai šypsosi: „Mūsų vestuvinė patirtis tikrai pravers – išmokysime improvizuoti ir pasirodyti ekspromtu.“
Naujieji projekto mokytojai dar prieš aštuonerius metus patys buvo šio projekto dalyviai. „Projektas mums davė labai daug – pirmą kartą dainavome su gyvo garso grupe, projekto kūrybinė komanda buvo labai atvira ir dalijosi geriausiomis savo patirtimis. Tada mudu pasiekėme finalą, o mano didžiausias asmeninis laimėjimas buvo tai, kad scenoje pasipiršau savo žmonai“, – prisimena Linas Vaitkevičius.
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„Žemaitukai“ su jauduliu laukia artėjančių filmavimų ir dalijasi mintimis apie tai, kokią komandą projekte norėtų suburti: „Lauksime gerai dainuojančių žmonių, turinčių gerą humoro jausmą, kad galėtume pasijuokti ir nejaustume įtampos, kokią mums keldavo mūsų mokytojai.“
Ovidijus juokaudamas svarsto: „Būtų gerai suburti žemaičių komandą! Tačiau taip pat būtų įdomu padirbėti ir su užsieniečiais, kurie apie mus neturi nė žalio supratimo.“
„Žemaitukai“, paklausti, ką darys, jei jų nuomonės dėl mygtuko paspaudimo išsiskirs, juokauja: „Jei reikės, net ir mušimės, kad surinktume tikrai stiprią komandą.“
„Žemaitukai“ atviri – jie labai džiaugiasi gavę galimybę tapti projekto mokytojais: „Mes stebėdavome projektą ir dažnai diskutuodavome, ar mums kada nors pavyks užimti mokytojų kėdę. Visai netikėtai nutiko taip, kad ėmėm ir atsidūrėm joje. Mums tai – didžiulis įvertinimas. Apie tai labai stipriai svajojome.“
Kultinis muzikinis projektas „Lietuvos balsas“ į LNK eterį sugrįžta jau šį rudenį. O jei norite viską pirmieji išvysti gyvai, dalyvaukite aklųjų perklausų filmavimuose, kurie vyks liepos 15 ir 16 dienomis „Stage Lite“ studijoje Vilniuje.
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